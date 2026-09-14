Nem az iPhone Duo a múlt hét legizgalmasabb hajlítható telefonja, hanem a Huawei Mate XT 2 Ultimate Design

A Huawei két éve elsőként dobott a piacra három részre hajtható okostelefont, most pedig bemutatta ennek új generációját, a Huawei Mate XT 2 Ultimate Designt. Az újdonság nem egyszerű ráncfelvarrás: megváltozott a hajtogatás módja, erősebb hardver került bele, fejlődtek a kamerák, és megjelent egy olyan kijelzőtechnológia is, amelyet hajlítható telefonban eddig nem láthattunk.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design

Fotó: Huawei

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design: Három kijelzőrész, egyetlen hatalmas panel

A Mate XT 2 legnagyobb különlegessége továbbra is a három részre osztott, két zsanérral hajtogatható OLED-panel. Összecsukva egy 6,5 hüvelykes okostelefont kapunk, teljesen szétnyitva viszont már 10,2 hüvelykes, 3K felbontású kijelző áll rendelkezésre. A készülék így lényegében telefonból kisebb tabletté alakítható. A konstrukció azonban alapvetően megváltozott az első Mate XT-hez képest.

A korábbi modell harmonikaszerű kialakításánál a flexibilis panel egy része összecsukva is kívül maradt. A Mate XT 2 már befelé hajló kialakítást használ, vagyis összecsukva a sérülékeny flexibilis kijelző védettebb helyzetbe kerül.

Mindezt döbbenetesen vékony házba sikerült beépíteni. Teljesen kinyitva a készülék legvékonyabb része mindössze 3,5 milliméter, összecsukva pedig 12,3 milliméter vastag. A háromrészes szerkezetnek ugyanakkor ára van: a telefon körülbelül 299 grammot nyom. A készülék támogatja a Huawei M-Pen 3 érintőceruzáját.

Teljesen kinyitva a készülék legvékonyabb része mindössze 3,5 milliméter, összecsukva pedig 12,3 milliméter vastag.

Fotó: Huawei

Betekintésvédelem - először hajlítható okostelefonban

A Mate XT 2 egyik legérdekesebb újítása, hogy ez lett az első hardveres betekintésvédelmet kínáló kijelző hajlítható telefon. A technológia lényege, hogy bekapcsolásakor jelentősen beszűkül a kijelző megfelelő láthatósági szöge: aki szemből nézi, továbbra is jól látja a tartalmat, oldalról azonban a képernyő jóval sötétebbnek látszik. Ez nyilvános helyeken lehet hasznos.A Huawei ehhez kettős pixelstruktúrát alkalmaz, így a mód bekapcsolásakor sem csökken a kijelző felbontása.

A rendszer bizonyos helyzetekben – például repülőtéren vagy pályaudvaron – arra is figyelmeztetheti a felhasználót, hogy érdemes aktiválni a betekintésvédelmet.

A funkció azonban nem minden Mate XT 2-ben található meg, hanem csak bizonyos kivitelekben érhető el.