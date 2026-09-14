Nem az iPhone Duo a múlt hét legizgalmasabb hajlítható telefonja, hanem a Huawei Mate XT 2 Ultimate Design

A Huawei két éve elsőként dobott a piacra három részre hajtható okostelefont, most pedig bemutatta ennek új generációját, a Huawei Mate XT 2 Ultimate Designt. Az újdonság nem egyszerű ráncfelvarrás: megváltozott a hajtogatás módja, erősebb hardver került bele, fejlődtek a kamerák, és megjelent egy olyan kijelzőtechnológia is, amelyet hajlítható telefonban eddig nem láthattunk.
Huawei Mate XT 2 Ultimate Design: Három kijelzőrész, egyetlen hatalmas panel
A Mate XT 2 legnagyobb különlegessége továbbra is a három részre osztott, két zsanérral hajtogatható OLED-panel. Összecsukva egy 6,5 hüvelykes okostelefont kapunk, teljesen szétnyitva viszont már 10,2 hüvelykes, 3K felbontású kijelző áll rendelkezésre. A készülék így lényegében telefonból kisebb tabletté alakítható. A konstrukció azonban alapvetően megváltozott az első Mate XT-hez képest.
A korábbi modell harmonikaszerű kialakításánál a flexibilis panel egy része összecsukva is kívül maradt. A Mate XT 2 már befelé hajló kialakítást használ, vagyis összecsukva a sérülékeny flexibilis kijelző védettebb helyzetbe kerül.
Mindezt döbbenetesen vékony házba sikerült beépíteni. Teljesen kinyitva a készülék legvékonyabb része mindössze 3,5 milliméter, összecsukva pedig 12,3 milliméter vastag. A háromrészes szerkezetnek ugyanakkor ára van: a telefon körülbelül 299 grammot nyom. A készülék támogatja a Huawei M-Pen 3 érintőceruzáját.
Betekintésvédelem - először hajlítható okostelefonban
A Mate XT 2 egyik legérdekesebb újítása, hogy ez lett az első hardveres betekintésvédelmet kínáló kijelző hajlítható telefon. A technológia lényege, hogy bekapcsolásakor jelentősen beszűkül a kijelző megfelelő láthatósági szöge: aki szemből nézi, továbbra is jól látja a tartalmat, oldalról azonban a képernyő jóval sötétebbnek látszik. Ez nyilvános helyeken lehet hasznos.A Huawei ehhez kettős pixelstruktúrát alkalmaz, így a mód bekapcsolásakor sem csökken a kijelző felbontása.
A rendszer bizonyos helyzetekben – például repülőtéren vagy pályaudvaron – arra is figyelmeztetheti a felhasználót, hogy érdemes aktiválni a betekintésvédelmet.
A funkció azonban nem minden Mate XT 2-ben található meg, hanem csak bizonyos kivitelekben érhető el.
Új Huawei processzor, fejlett kamerarendszer
A telefon másik fontos újdonsága a Huawei saját Kirin 9050 Pro rendszerchipje. Az Engadget szerint a vállalat 42 százalékos teljesítménynövekedést ígér az eredeti Mate XT-hez képest. A készülék minden változata 16 GB memóriát kap, a tárhely pedig konfigurációtól függően akár 2 TB-ig terjedhet. A szoftveres alapot a Huawei saját HarmonyOS 7 rendszere biztosítja, amelynek kezelőfelületét a hatalmas, kihajtott kijelző használatához is optimalizálták. Az energiaellátásról 5600 mAh-s akkumulátor gondoskodik
A Mate XT 2 hátul három kamerát kapott.
- A 50 megapixeles főkamerát
- egy 40 megapixeles ultraszéles látószögű,
- valamint egy 50 megapixeles periszkópos telefotókamera egészíti ki, utóbbi 3,5-szeres optikai zoomot kínál.
- A kijelzőbe egy 8 megapixeles szelfikamera került.
A Mate XT 2 tehát kamerás szempontból sem pusztán technológiai demonstráció: a Huawei igyekezett a hagyományos csúcstelefonokhoz közelebb álló fotós rendszert beépíteni a különleges konstrukcióba.
- A készülék IP58/IP59 minősítéssel rendelkezik, vagyis a porral és a vízzel szembeni ellenállása is javult, írja a GSM Arena.
- A külső kijelzőt bazaltüveg védi, amely az előző generációhoz képest jobban ellenáll a leejtéseknek és a karcolásoknak a Huawei szerint.
Az ujjlenyomat-olvasó a készülék oldalára került. Különlegesség, hogy mindkét oldalsó élen érintésérzékeny felületek találhatók, amelyek segítségével EKG-mérés is végezhető.
Miért különleges a Huawei Mate XT 2 Ultimate Design?
A Huawei már nem egyszeri technológiai mutatványként kezeli a háromba hajtható telefont. Továbbfejlesztette a koncepciót, és több olyan problémára is megoldást keresett, amely az első generációnál jelentkezett. A befelé hajló konstrukció jobban védi a flexibilis panelt, miközben a készülék továbbra is képes egyetlen mozdulatsorral hagyományos méretű telefonból 10,2 hüvelykes, táblagéppé alakulni. Ehhez társul az új Kirin processzor, a komoly kamerarendszer és az opcionális betekintésvédő OLED-panel. A Huawei tehát két, eddig ritkán használt technológiát – a háromba hajtható kijelzőt és az elektronikus betekintésvédelmet – egyetlen készülékben egyesített.
Egyelőre persze a készülék létezése elsősorban technológiai erődemonstráció, a Huawei víziójának megtestesülése arról, hogy merre mehet tovább a technológia. (Ezt egyébként egy tabletből laptoppá hajtogatható készülékkel is megmutatták már.) A Mate XT 2 rendkívül drága, és a Huawei még nem jelentette be, hogy nemzetközi forgalomba is kerül-e valaha. Ha igen, a legkülönlegesebb – és minden bizonnyal a legdrágább – hajlítható telefon lehet a globális piacon.
A technológiai bravúrért komoly összeget kér a Huawei Kínában.
Az alapmodell nagyjából dollárba átszámítva 3000 dollárról indul (az iPhone Duo indulóára 2000 dollár), a legdrágább változat ára 4500 dollárnak felel meg. Magyar árakról nem tudok beszámolni, és nem is számítok arra, hogy a magyar piacra kerülne a készülék, de ha e sorok írásakor a Google Termékek aloldalán ránézek, hogy külföldről mennyiért tudnék rendelni, akkor 1,7-2,1 millió forintos árakat látok, ami nem jelent sok jót azoknak, akik esetleg magyarországi megjelenésben bíznak.
A betekintésvédelmet az alábbi videóban mutatja be a Huawei: