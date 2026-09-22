Valami történik Kínában, ami az egész világ mobilozására hatással lehet

Miközben a mobilgyártók jelentős része hajlítható kijelzőkkel próbál nagyobb képernyőt és ezáltal vonzó innovációt adni a felhasználóknak, a Huawei egészen más megoldással is kísérletezik. A Huawei Pura X View nem hajlítható, egyszerűen jóval szélesebb a megszokott okostelefonoknál. Hasonló a formavilága, mint a Samsung Galaxy Z Fold8-nak vagy az iPhone Duónak, csak éppen nincs egy kihajtható belső kijelzője. Az első értékesítési adatok alapján pedig elképesztően sokan vevők az ötletre.

Huawei Pura X View

Fotó: Huawei

Huawei Pura X View: egy új forma, ami trendszetter lehet

A Huawei Pura X View legfontosabb különlegessége tehát a 6,39 hüvelykes OLED-kijelző, amely 2232 × 1320 pixeles felbontást, 120 Hz-es képfrissítést és akár 6500 nites maximális fényerőt kínál. Ennél azonban sokkal érdekesebb az 5:3-hoz közeli képaránya: a készülék a ma megszokott, hosszúkás mobilok helyett feltűnően széles és alacsony. A Huawei elsősorban olvasáshoz, játékhoz, videózáshoz és két alkalmazás egymás melletti használatához szánja ezt a formátumot. A kijelző ráadásul az M-Pen 3 Mini érintőceruzát is támogatja.

A PhoneArena számításai szerint jól mutatja a különbséget, hogy a 6,39 hüvelykes Pura X View kijelzőjének felülete nagyjából akkora, mint egy hagyományos, 6,9 hüvelykes csúcsmobilé. Csakhogy a Huawei panelje körülbelül egy centiméterrel szélesebb és két centiméterrel alacsonyabb.

Emiatt egy weboldal kevésbé szűkös, két alkalmazásnak több hely jut egymás mellett, és bizonyos videók is jobban kihasználhatják a rendelkezésre álló területet. Aránya ráadásul közel áll az eredeti Amazon Kindle-éhez, szóval adja magát az ebook-olvasás lehetősége is.

Vékony, de hatalmas akkumulátor került bele

A szokatlan kialakítás mögött egyébként valódi csúcsmobil lapul.