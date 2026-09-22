Valami történik Kínában, ami az egész világ mobilozására hatással lehet

Miközben a mobilgyártók jelentős része hajlítható kijelzőkkel próbál nagyobb képernyőt és ezáltal vonzó innovációt adni a felhasználóknak, a Huawei egészen más megoldással is kísérletezik. A Huawei Pura X View nem hajlítható, egyszerűen jóval szélesebb a megszokott okostelefonoknál. Hasonló a formavilága, mint a Samsung Galaxy Z Fold8-nak vagy az iPhone Duónak, csak éppen nincs egy kihajtható belső kijelzője. Az első értékesítési adatok alapján pedig elképesztően sokan vevők az ötletre.
Huawei Pura X View: egy új forma, ami trendszetter lehet
A Huawei Pura X View legfontosabb különlegessége tehát a 6,39 hüvelykes OLED-kijelző, amely 2232 × 1320 pixeles felbontást, 120 Hz-es képfrissítést és akár 6500 nites maximális fényerőt kínál. Ennél azonban sokkal érdekesebb az 5:3-hoz közeli képaránya: a készülék a ma megszokott, hosszúkás mobilok helyett feltűnően széles és alacsony. A Huawei elsősorban olvasáshoz, játékhoz, videózáshoz és két alkalmazás egymás melletti használatához szánja ezt a formátumot. A kijelző ráadásul az M-Pen 3 Mini érintőceruzát is támogatja.
A PhoneArena számításai szerint jól mutatja a különbséget, hogy a 6,39 hüvelykes Pura X View kijelzőjének felülete nagyjából akkora, mint egy hagyományos, 6,9 hüvelykes csúcsmobilé. Csakhogy a Huawei panelje körülbelül egy centiméterrel szélesebb és két centiméterrel alacsonyabb.
Emiatt egy weboldal kevésbé szűkös, két alkalmazásnak több hely jut egymás mellett, és bizonyos videók is jobban kihasználhatják a rendelkezésre álló területet. Aránya ráadásul közel áll az eredeti Amazon Kindle-éhez, szóval adja magát az ebook-olvasás lehetősége is.
Vékony, de hatalmas akkumulátor került bele
A szokatlan kialakítás mögött egyébként valódi csúcsmobil lapul.
- A mindössze 6,68 milliméter vastag és 201 grammos házba 7000 mAh-s akkumulátor került. A vezetékes töltés 66, a vezeték nélküli pedig 50 wattos lehet.
- A készülék IP68 és IP69 minősítést kapott, tehát víz. és porálló, a kijelzőjét Kunlun Glass védi.
- A telefont a Huawei saját Kirin 9030S processzora hajtja, 12 GB RAM-mal és 256 GB, 512 GB vagy 1 TB tárhellyel, az operációs rendszer pedig a HarmonyOS 7.
- A hátlapon egy optikai képstabilizátoros, 200 megapixeles főkamerát találunk, amelyet 50 megapixeles, 3,7-szeres optikai nagyításra képes periszkópos telefotó kamera és egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű egység egészít ki. Az előlapi kamera 50 megapixeles.
Úgy tűnik, bejött a merész ötlet
A Pura X View azonban nem pusztán technológiai érdekesség. Az ismert kínai szivárogtató, Digital Chat Station által közölt kínai adatok szerint az első öt nap alatt több mint 280 ezer példányt adtak el belőle. Ezzel 2026 37. hetében az egyes modelleket tekintve a legnagyobb forgalmat érte el a kínai piacon a széles kijelzős telefonok között. Fontos ugyanakkor, hogy az adat nem a Huawei hivatalos jelentéséből vagy független piackutató vállalattól származik, ezért egyelőre nem tekinthető ellenőrzött, hivatalos eredménynek.
A siker azért különösen érdekes, mert a Huawei lényegében azt oldotta meg a mai napig nem feltétlenül mindenki által kedvelt hajlítható kijelző nélkül - annak ellenére, hogy ezen a területen kifejezetten erősek - , amiért a könyvszerűen szétnyitható telefonok megszülettek: nagyobb és főleg szélesebb munkafelületet adni. Nincs zsanér, nincs második kijelző és nincs hajlítható panel – a telefon egyszerűen szélesebb.
A Pura X View egyelőre kizárólag Kínában kapható. Az ára 5999 jüanról indul a 12/256 GB-os változat esetében, az 1 TB-os csúcsmodellért pedig 8499 jüant kérnek. Ez átszámítva 283 és 400 ezer forint, de ezek az írás pillanatában aktuális árfolyam szerinti átszámítások, nem feltételezett magyar fogyasztói árak. Annál is inkább, mert nemzetközi megjelenésről a Huawei egyelőre nem tett bejelentést, de nem lepődnénk meg, ha a Huawei Pura X View megjelenne az európai piacon is majd. Addig is egy kedvcsináló kicsomagolós videó, amit irigykedve nézhetünk: