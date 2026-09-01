Huawei Watch D3: Vékonyabb és pontosabb lett a vérnyomásmérős okosóra

A Watch D sorozatot a Huawei kezdettől fogva arra építette, hogy a vérnyomásmérést ne pusztán optikai szenzorokból próbálja megbecsülni, hanem felfújódó mandzsettával végezze. A müncheni egészségügyi kerekasztal-beszélgetés előtt, ahová egyedüli magyar médiumként az Origót hívták meg, bemutatták a sorozat legújabb tagját, a Huawei Watch D3-at. A vállalat külön hangsúlyozta, hogy a D3 is megtartja ezt az elvet, mert a mandzsettás vérnyomásmérést továbbra is a legmegbízhatóbb, viszonyítási alapnak számító módszernek tekintik. (Ezen az eseményen jelentetették be azt is, hogy a Huawei és a Thryve berlini egészségügyi technológiai startup új európai kutatási platformot hozott létre Terve Research néven.)

Huawei Watch D3 - forrás: Szász Tamás - Origo

Huawei Watch D3: pontosabb és vékonyabb lett

A harmadik generáció jóval karcsúbb lett. A bemutató szerint

a Watch D2 13,3 milliméteres vastagságával szemben a D3 11,3 milliméteres,

az óratest tömege pedig 44 grammról 36 grammra csökkent.

Szíjjal együtt 76 grammos tömeget adtak meg.

A kijelző 1,82 hüvelykről 1,92 hüvelykre nőtt,

a maximális fényerő pedig 1500 nitről 3000 nitre emelkedett.

A Huawei szerint a tipikus üzemidő akár hat nap lehet úgy, hogy a felhasználó naponta háromszor vérnyomást mér.

A 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás használata mellett a vállalat háromnapos üzemidővel számol.

Huawei Watch D3 - érdeklődők az eseményen - forrás: Szász Tamás - Origo

A készülék több alkalmazási területre vonatkozóan is megszerezte a CE-tanúsítást:

nyugalmi vérnyomásmérésre,

ambuláns vérnyomás-monitorozásra (ABPM),

a testmozgás előtti és utáni vérnyomás követésére.

Az egyik legérdekesebb új funkció az edzés előtti és utáni vérnyomásmérés. Az óra sportolás előtt magas értéknél jelezheti, hogy érdemes kerülni a megerőltető testmozgást. Edzés után pedig úgy próbál mérni, hogy a pulzus még a nyugalmi érték fölött van. A Huawei szerint ehhez külön algoritmust fejlesztettek. A gyártó saját prototípustesztje alapján javult a D3 mérési pontossága elődjéhez képest: a D3-mal végzett mérések legalább 88 százaléka legfeljebb 10 Hgmm-rel tért el a referenciaértéktől, szemben a D2 82 százalékával. A legfeljebb 15 Hgmm-es eltérést mutató mérések aránya pedig 94-ről legalább 97 százalékra emelkedett.