Huawei Watch D3: Vékonyabb és pontosabb lett a vérnyomásmérős okosóra

A Watch D sorozatot a Huawei kezdettől fogva arra építette, hogy a vérnyomásmérést ne pusztán optikai szenzorokból próbálja megbecsülni, hanem felfújódó mandzsettával végezze. A müncheni egészségügyi kerekasztal-beszélgetés előtt, ahová egyedüli magyar médiumként az Origót hívták meg, bemutatták a sorozat legújabb tagját, a Huawei Watch D3-at. A vállalat külön hangsúlyozta, hogy a D3 is megtartja ezt az elvet, mert a mandzsettás vérnyomásmérést továbbra is a legmegbízhatóbb, viszonyítási alapnak számító módszernek tekintik. (Ezen az eseményen jelentetették be azt is, hogy a Huawei és a Thryve berlini egészségügyi technológiai startup új európai kutatási platformot hozott létre Terve Research néven.)
Huawei Watch D3: pontosabb és vékonyabb lett
A harmadik generáció jóval karcsúbb lett. A bemutató szerint
- a Watch D2 13,3 milliméteres vastagságával szemben a D3 11,3 milliméteres,
- az óratest tömege pedig 44 grammról 36 grammra csökkent.
- Szíjjal együtt 76 grammos tömeget adtak meg.
- A kijelző 1,82 hüvelykről 1,92 hüvelykre nőtt,
- a maximális fényerő pedig 1500 nitről 3000 nitre emelkedett.
- A Huawei szerint a tipikus üzemidő akár hat nap lehet úgy, hogy a felhasználó naponta háromszor vérnyomást mér.
- A 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás használata mellett a vállalat háromnapos üzemidővel számol.
A készülék több alkalmazási területre vonatkozóan is megszerezte a CE-tanúsítást:
- nyugalmi vérnyomásmérésre,
- ambuláns vérnyomás-monitorozásra (ABPM),
- a testmozgás előtti és utáni vérnyomás követésére.
Az egyik legérdekesebb új funkció az edzés előtti és utáni vérnyomásmérés. Az óra sportolás előtt magas értéknél jelezheti, hogy érdemes kerülni a megerőltető testmozgást. Edzés után pedig úgy próbál mérni, hogy a pulzus még a nyugalmi érték fölött van. A Huawei szerint ehhez külön algoritmust fejlesztettek. A gyártó saját prototípustesztje alapján javult a D3 mérési pontossága elődjéhez képest: a D3-mal végzett mérések legalább 88 százaléka legfeljebb 10 Hgmm-rel tért el a referenciaértéktől, szemben a D2 82 százalékával. A legfeljebb 15 Hgmm-es eltérést mutató mérések aránya pedig 94-ről legalább 97 százalékra emelkedett.
Nehéz mérési helyzetekben is javulást állít a vállalat. Gyenge pulzusnál, a csukló körüli nagyobb szövettömeg mellett (vagyis elhízásnál) vagy merevebb artériák esetén is jobb eredményeket mutattak az előző generációhoz képest. George Stergiou magasvérnyomás-specialista, az Athéni Egyetem Hipertónia Központjának igazgatója, a Nemzetközi Hipertónia Társaság elnöke a korábban említett panelbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy
a D3 akkora ugrás a D2 után, hogy akár D4-nek is nevezhették volna.
A Watch D3 a klasszikus okosórás funkciókból is többet kínál. A bemutató alapján több mint 80 sportmódot támogat, elesést érzékelhet, családi csoportban egészségügyi adatokat oszthat meg, és a Health Glance funkcióval egy rövid ellenőrzés során több egészségügyi mutatót foglalhat össze. Szokás szerint mindkét nagy mobilplatformmal (iOS- és Android) is kompatibilis.
A D3 legfontosabb kérdése azonban nem az, hogy hány új menüpont került bele, hanem az, hogy a csuklón végzett vérnyomásmérést mennyire sikerül kényelmessé és rendszeressé tenni.
A Huawei saját európai felmérése szerint miközben az orvosok nagy része legalább heti vérnyomásmérést tartana kívánatosnak, a lakosság jelentős része még évente sem ellenőrzi az értéket.
Ha a mérés egy olyan eszközzel történik, amelyet a felhasználó egyébként is egész nap visel, az önmagában megváltoztathatja a mérési szokásokat.
Galériánk a Huawei Watch D3-ról:
A Huawei külön kiemelte, hogy ezek prototípusból származó eredmények, ezért a kereskedelmi változat végleges mutatói lesznek mérvadók.