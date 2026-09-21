Huawei Watch GT 7 Pro: hetekig bírja töltés nélkül, és síelni, búvárkodni, golfozni is tudsz vele

Bár alapvetően sportóráról beszélünk, a Huawei Watch GT 7 Pro megjelenése a luxusórákat idézi, pláne a fekete változat, amelyet kipróbálhattam (hivatalosan sárga, zöld és fekete színváltozatban kapható). A tok kerek AMOLED kijelzőjét egy jellegzetes nyolcszögletű lünetta veszi körül – ez a Huawei GT-sorozat visszatérő formanyelve, amelyet a GT 6-nál is alkalmaztak. A lünetta nanokerámiából, a középső keret titánötvözetből készül, a kijelzőt pedig szintetikus zafírüveg védi. A tok jobb oldalán egy elforgatható-benyomható korona és egy szenzoros gomb található, a készülék hangszóróval és mikrofonnal is rendelkezik.

Huawei Watch GT 7 Pro - forrás: MW

A mellékelt EasyCross szíjrendszer – a Huawei hivatalos, védjegyzett elnevezése – gyors, láthatatlan rögzítést tesz lehetővé, szabványos 22 mm széles szíjakkal. A szíj vége nem kandikál ki, hanem belül bújik meg. Az egész óra stabil szerkezetű, de közben meglepően könnyű, észrevétlen a csuklón. Simán lehet aludni vele, észre sem veszed, hogy rajtad van.

A készülék előlapját egy 1,47 hüvelykes AMOLED kijelző foglalja el, 466 × 466 pixeles felbontásaal és 60 Hz-es képfrissítéssel.

A csúcsfényerő 3000 nit, a pixelsűrűség 317. Kristálytiszta a képminőség, közvetlen, erős napsütésben vagy vakító hóban is hibátlanul olvasható, minimális tükröződés mellett is.

Jó hírek a kijelzőn - forrás: MW

Sport- és egészségfunkciók

A GT 7 Pro 110-nél is több sportmódot kínál. Az új funkciók közé tartozik a bővített síelési mód, a fejlettebb golf-mód, valamint az AI-alapú kerékpáros emelkedő-elemzés.