Huawei Watch GT 7 Pro: hetekig bírja töltés nélkül, és síelni, búvárkodni, golfozni is tudsz vele

Bár alapvetően sportóráról beszélünk, a Huawei Watch GT 7 Pro megjelenése a luxusórákat idézi, pláne a fekete változat, amelyet kipróbálhattam (hivatalosan sárga, zöld és fekete színváltozatban kapható). A tok kerek AMOLED kijelzőjét egy jellegzetes nyolcszögletű lünetta veszi körül – ez a Huawei GT-sorozat visszatérő formanyelve, amelyet a GT 6-nál is alkalmaztak. A lünetta nanokerámiából, a középső keret titánötvözetből készül, a kijelzőt pedig szintetikus zafírüveg védi. A tok jobb oldalán egy elforgatható-benyomható korona és egy szenzoros gomb található, a készülék hangszóróval és mikrofonnal is rendelkezik.
A mellékelt EasyCross szíjrendszer – a Huawei hivatalos, védjegyzett elnevezése – gyors, láthatatlan rögzítést tesz lehetővé, szabványos 22 mm széles szíjakkal. A szíj vége nem kandikál ki, hanem belül bújik meg. Az egész óra stabil szerkezetű, de közben meglepően könnyű, észrevétlen a csuklón. Simán lehet aludni vele, észre sem veszed, hogy rajtad van.
A készülék előlapját egy 1,47 hüvelykes AMOLED kijelző foglalja el, 466 × 466 pixeles felbontásaal és 60 Hz-es képfrissítéssel.
A csúcsfényerő 3000 nit, a pixelsűrűség 317. Kristálytiszta a képminőség, közvetlen, erős napsütésben vagy vakító hóban is hibátlanul olvasható, minimális tükröződés mellett is.
Sport- és egészségfunkciók
A GT 7 Pro 110-nél is több sportmódot kínál. Az új funkciók közé tartozik a bővített síelési mód, a fejlettebb golf-mód, valamint az AI-alapú kerékpáros emelkedő-elemzés.
- Profi Golf-mód: több mint 17 000 nemzetközi golfpálya részletes, 3D-s térképét tartalmazza az adatbázisában, kiszámítja a zöldig lévő távolságot, figyelembe veszi a szélsebességet, és méri a lendítés tempóját, automatikusan forgó zöldnézetet is nyújt.
- Terepfutás és Túrázás: Valós idejű meredekség- és magassági profilokat rajzol ki, figyelmeztet az időjárás hirtelen megváltozására a beépített barométer segítségével.
- Síelés és Snowboard: Rögzíti az ereszkedési sebességet, a pályák dőlésszögét és a maximális G-erőket. Van forduló-számlálás, és elérhető 3000-nél is több sípálya térképe 59 országban.
Az óra a legújabb többcsatornás műholdas rendszert használja. A Huawei speciális antenna-architektúrájának ("Sunflower") köszönhetően
a jelkövetés dinamikusan igazodik a műholdak pozíciójához. Ennek eredményeképpen sűrű felhőkarcolók között vagy zárt lombkoronájú erdőkben sem veszíti el a nyomvonalat.
A belső tárhelyre teljes értékű topográfiai térképek tölthetők fel. Az óra teljesíti az IP69K és az 5 ATM / 10 ATM szabványok szigorú követelményeit. Nemcsak a magas nyomású vízsugárnak és a pornak áll ellen, de a szabadvízi búvárkodás szerelmeseinek is kedvez: megfelel az EN13319 búvárszabványnak, így akár 40 méteres mélységig biztonságosan használható merüléshez, valós idejű mélység- és emelkedési sebesség-adatokat szolgáltatva.
A GT 7 Pro legfontosabb belső újítása az újragondolt TruSense egészségügyi rendszer. A többcsatornás optikai érzékelőkből, továbbfejlesztett üveg-árnyékolásból és mesterséges intelligenciával támogatott algoritmusokból álló modul gyakorlatilag klinikai szintű egészség-analitikát nyújt (ez a saját teszt alapján leírt véleményem, ezt hozzá kell tennem, amit természetesen nem orvosként írok, hiszen nem vagyok az). A keretbe épített elektróda segítségével az óra EKG-mérésre képes, képes kimutatni a pitvarremegést (Afib) vagy a korai szívritmuszavarokat. Ezen felül az artériás érfalak rugalmasságát is elemzi. A TruSleep rendszer nemcsak az alvásfázisokat (mély, könnyű, REM) méri milliméteres pontossággal, de kimutatja az éjszakai légzéskimaradásokat és a véroxigénszint-eséseket is. A szívritmus-variabilitás (HRV) folyamatos mérésével az óra folyamatos grafikonon mutatja a felhasználó mentális terheltségét és pillanatnyi hangulati állapotát.
Szoftveres háttér, kompatibilitás, üzemidő
A készüléken a frissített HarmonyOS fut, amely folyamatos, akadásmentes animációkat és villámgyors menükezelést garantál. Zárt rendszer, nem tudunk ész nélkül mindenféle alkalmazást letölteni, a Huawei Health-en belül az AppGalleryre kattintva találunk telepíthető alkalmazásokat, az ingyenes és fizetős óraszámlapok viszont valami bődületes mennyiségben a rendelkezésünkre állnak. A számlapokat jól lehet kalibrálni, mint ahogy Huawei-órák esetében mindig, biztosan a magunk ízlésére fogjuk tudni alakítani.
- Android integráció: Android rendszert futtató okostelefonokkal párosítva kihasználható a teljes funkciókészlet: a gyorsválaszok küldése az értesítésekre (teljes QWERTZ billentyűzettel), a helyi zenemásolás és a harmadik féltől származó alkalmazások telepítése AppGallery-ből.
- iOS kompatibilitás: Az óra gond nélkül működik iPhone-okkal is, a fizikai és egészségügyi adatok tökéletesen szinkronizálódnak, ám az értesítésekre való közvetlen válaszadás az Apple zárt rendszere miatt korlátozott, ilyen például az SMS-ekre való válaszadás.
- Hívások és Zene: A beépített mikrofonom és hangszórón keresztül stabil Bluetooth-hívások bonyolíthatók le, illetve vezeték nélküli fülhallgató is közvetlenül csatlakoztatható az órához.
- Android eszközön a Huawei Health alkalmazást az AppGallery-n vagy önálló APK-fájlon keresztül lehet telepíteni, illetve altenatív áruházból, pl. a Samsung telefonokon ilyen a Galaxy Store. iPhone-on az App Storeból tölthető le.
A 867 mAh-s akkumulátor a hivatalos adatok szerint akár 21 napig bír könnyű használat mellett, 12 napig tipikus használatnál, 7 napig bekapcsolt Always-On Display mellett, és 51 óráig terepfutó módban. A töltés a mellékelt vezeték nélküli SuperCharge dokkolóval mindössze 95 perc alatt végezhető el. Ami a saját tapasztalatom: elképesztően sokáig bírja az óra, a 2-3 hetes üzemidő nem lehetetlen, persze aktív sportolással ez csökken, de a legnagyobb gondunk az lehet, hogy a két töltés között elkutyuljuk a töltőt, mert annyi idő telik el...
Kinek való a Huawei Watch GT 7 Pro?
A Huawei Watch GT 7 Pro a márka eddigi egyik legteljesebb sportórája: prémium anyagok, kiemelkedő akkumulátor-üzemidő és gazdag sportfunkció-kínálat jellemzi, különösen
síelők, kerékpárosok és golfozók számára vonzó, valamint túrázóknak, futóknak és búvároknak,
akiknek elengedhetetlen a pontos GPS-nyomvonal és a tartós akkumulátor. Valójában mindenféle sportoláshoz tökéletes lehet, ezek csak a kiemeltebb, különleges sportmódok.
Egyértelműen a prémium szegmens egyik legerősebb kihívója a Huawei Watch GT 7 Pro. Az ára nem kevés, 159 990 forint, de ha belevágunk, egyetlen pillanatra sem lesz olyan érzésünk, hogy nem érte meg. Nem próbál meg túlbonyolított, miniatűr okostelefon lenni a csuklón; ehelyett
egy hihetetlenül strapabíró, elegáns, pontos és megbízható társ a sportban és az egészségmegőrzésben, gazdag de nem átláthatatlan egészségügyi adatszolgáltatással.
Azoknak ajánlom, akik elegáns de mégis strapabíró órát keresnek, amit egyszerre fel lehet venni (itt most a fekete változatról írok) öltönyhöz de sportoláshoz is, nem akarják naponta, de hetente sem töltögetni az órájukat, sportos, lendületes életet élnek.
Fotógalériánk a Huawei Watch GT 7 Pro okosóráról: