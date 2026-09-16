A munkanaptól a havas pályákig, a HUAWEI WATCH GT 7 veled tart (x)

Forrás: Huawei

A sportos megjelenés a hétköznapokban is működik

A 41 és 46 mm-es méretválasztéknak köszönhetően a kompaktabb és a karakteresebb megjelenést kedvelők is megtalálhatják a számukra megfelelő változatot. A színpaletta szintén többféle stílushoz kínál lehetőséget. A 46 mm-es HUAWEI WATCH GT 7 Pro sárga, zöld és fekete színben készül, míg a standard HUAWEI WATCH GT 7 fekete, sárga, kék, pink és szürke kivitelben érhető el. Az EasyCross szíj a sportolás közbeni stabil viselet mellett a hétköznapi használat során is kényelmes kialakítást kínál.

Több mint 100 sportmód, a futástól a síelésig

Aki rendszeresen mozog, annak valószínűleg nem egyetlen sportág jelenti a kikapcsolódást. A HUAWEI WATCH GT 7 több mint 100 sportmódot kínál, amelyek között a futás, a kerékpározás, az úszás, a túrázás, a síelés, a snowboardozás és a golf is megtalálható.

A havas sportok kedvelőinek különösen érdekes lehet, hogy a sorozat a beltéri síelést is támogatja. Így akkor sem kell lemondani az aktivitás követéséről, ha a téli sportolás egy fedett sípályán zajlik. A HUAWEI WATCH GT 7 így a könnyedebb napi mozgástól a rendszeres edzésen át a téli sportokig sokféle programhoz kapcsolódhat.

Forrás: Huawei

Amikor a töltő nem diktálja a programot

Egy aktív hétköznap vagy egy többnapos utazás során senki sem szeretné, ha az óra töltöttsége határozná meg, mikor lehet használni. A HUAWEI WATCH GT 7 46 mm-es modellje könnyű használat mellett akár 21 napos, a 41 mm-es változat pedig akár 14 napos üzemidőt kínálhat.

A hosszú üzemidő azt is lehetővé teszi, hogy az óra éjszaka, sportolás közben és a nap többi részében is a csuklón maradjon. Így ugyanaz az eszköz lehet jelen egy mozgalmas munkanapon, egy hétvégi kiránduláson vagy akár egy havas pályán töltött napon.

Forrás: Huawei