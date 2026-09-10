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humanoid robot

Humanoid robotok gyártásába kezdett Kína, hamarosan a háztartásokban is megjelenhetnek – videó

21 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Új szakaszba lépett a kínai XPeng humanoid robotok fejlesztése, miután a vállalat elindította az első robotokat gyártó sorozatgyártási folyamatot. A humanoid robotok tömeggyártása az év végéig megkezdődhet, az értékesítés pedig 2027-ben indulhat.
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humanoid robotrobotKína

A kínai XPeng elektromosautó-gyártó kedden elindította humanoid robotjainak gyártósorát, amelyről már le is gördült az első önállóan elkészült példány.

XPeng, IRON, humanoid robot
Már idén sorozatban gyárthatják a humanoid robotokat Kínában
Fotó: XPeng

Az IRON nevű robot elkészítésével a vállalat a kutatás-fejlesztési és próbagyártási szakaszból a sorozatgyártás felé lépett tovább.

A kifejezetten humanoid robotok nagyobb volumenű gyártására létrehozott gyártósor munkafolyamatainak több mint 80 százaléka automatizált. Az XPeng a robotok előállításánál az autóiparban alkalmazott minőség-ellenőrzési módszereket is felhasználja.

Ho Hsziao-peng, a vállalat elnöke szerint a gyártósort saját maguk, nulláról építették ki. A következő időszakban elsősorban a gyártási ciklusok rövidítésére és a kapacitás növelésére koncentrálnak.

Az év végéig elindulhat a nagyüzemi termelés

A kezdeti időszakban az IRON robotokat elsősorban az XPeng saját üzleteiben és ipari létesítményeiben alkalmazhatják.

Ügyfélfogadásban, járművek bemutatásában, a látogatók tájékoztatásában és ellenőrzési feladatokban is szerepet kaphatnak.

A vállalat a gyakorlati használat során szerzett tapasztalatok alapján továbbfejlesztené a robotokat, mielőtt azok a vásárlók számára is elérhetővé válnak. A tervek szerint Kínában 2027 első negyedévében kezdődhet az értékesítés, a külföldi piacokon pedig a második negyedévtől jelenhetnek meg az IRON robotok – írja a Maszol.

Havi több mint ezer humanoid robot

Az XPeng az elmúlt időszakban jelentősen felgyorsította robotikai fejlesztéseit. A vállalat robotikai üzletága, a Dogotix augusztusban több mint 900 millió dollárnyi új finanszírozást kapott, a befektetők között pedig az Alibaba és a Tencent is ott volt.

A vállalat korábbi tervei alapján 2026 végére havi több mint ezer IRON robot gyártására válhatnak képessé.

2027-ben a kapacitást a piaci kereslet függvényében havi több ezer darabra növelhetik, míg a korábbi ütemterv szerint 2028-tól már a háztartásokban is megjelenhetnek a humanoid robotok.

Az XPeng az autógyártásban megszerzett tapasztalataira is támaszkodhat a robotok sorozatgyártásánál. A vállalat 2025-ben világszerte több mint 429 ezer elektromos autót szállított ki, ami 126 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A szakértők szerint a tömegtermelésben és a minőség-ellenőrzésben szerzett autóipari tapasztalatokat a robotgyártásban is hasznosíthatják.

Pörgőrúgással támadt emberekre egy robot, miután meglökték egy üzletben

Vírusként terjed a videó, nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk rajta. Egy oroszországi elektronikai üzletben történt az incidens, a robot nehezen viselte, hogy meglökték.

 

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