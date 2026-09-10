Humanoid robotok gyártásába kezdett Kína, hamarosan a háztartásokban is megjelenhetnek – videó

A kínai XPeng elektromosautó-gyártó kedden elindította humanoid robotjainak gyártósorát, amelyről már le is gördült az első önállóan elkészült példány.
Az IRON nevű robot elkészítésével a vállalat a kutatás-fejlesztési és próbagyártási szakaszból a sorozatgyártás felé lépett tovább.
A kifejezetten humanoid robotok nagyobb volumenű gyártására létrehozott gyártósor munkafolyamatainak több mint 80 százaléka automatizált. Az XPeng a robotok előállításánál az autóiparban alkalmazott minőség-ellenőrzési módszereket is felhasználja.
Ho Hsziao-peng, a vállalat elnöke szerint a gyártósort saját maguk, nulláról építették ki. A következő időszakban elsősorban a gyártási ciklusok rövidítésére és a kapacitás növelésére koncentrálnak.
Az év végéig elindulhat a nagyüzemi termelés
A kezdeti időszakban az IRON robotokat elsősorban az XPeng saját üzleteiben és ipari létesítményeiben alkalmazhatják.
Ügyfélfogadásban, járművek bemutatásában, a látogatók tájékoztatásában és ellenőrzési feladatokban is szerepet kaphatnak.
A vállalat a gyakorlati használat során szerzett tapasztalatok alapján továbbfejlesztené a robotokat, mielőtt azok a vásárlók számára is elérhetővé válnak. A tervek szerint Kínában 2027 első negyedévében kezdődhet az értékesítés, a külföldi piacokon pedig a második negyedévtől jelenhetnek meg az IRON robotok – írja a Maszol.
Havi több mint ezer humanoid robot
Az XPeng az elmúlt időszakban jelentősen felgyorsította robotikai fejlesztéseit. A vállalat robotikai üzletága, a Dogotix augusztusban több mint 900 millió dollárnyi új finanszírozást kapott, a befektetők között pedig az Alibaba és a Tencent is ott volt.
A vállalat korábbi tervei alapján 2026 végére havi több mint ezer IRON robot gyártására válhatnak képessé.
2027-ben a kapacitást a piaci kereslet függvényében havi több ezer darabra növelhetik, míg a korábbi ütemterv szerint 2028-tól már a háztartásokban is megjelenhetnek a humanoid robotok.
Az XPeng az autógyártásban megszerzett tapasztalataira is támaszkodhat a robotok sorozatgyártásánál. A vállalat 2025-ben világszerte több mint 429 ezer elektromos autót szállított ki, ami 126 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A szakértők szerint a tömegtermelésben és a minőség-ellenőrzésben szerzett autóipari tapasztalatokat a robotgyártásban is hasznosíthatják.
Pörgőrúgással támadt emberekre egy robot, miután meglökték egy üzletben
Vírusként terjed a videó, nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk rajta. Egy oroszországi elektronikai üzletben történt az incidens, a robot nehezen viselte, hogy meglökték.