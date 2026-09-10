Humanoid robotok gyártásába kezdett Kína, hamarosan a háztartásokban is megjelenhetnek – videó

A kínai XPeng elektromosautó-gyártó kedden elindította humanoid robotjainak gyártósorát, amelyről már le is gördült az első önállóan elkészült példány.

Már idén sorozatban gyárthatják a humanoid robotokat Kínában

Fotó: XPeng

Az IRON nevű robot elkészítésével a vállalat a kutatás-fejlesztési és próbagyártási szakaszból a sorozatgyártás felé lépett tovább.

A kifejezetten humanoid robotok nagyobb volumenű gyártására létrehozott gyártósor munkafolyamatainak több mint 80 százaléka automatizált. Az XPeng a robotok előállításánál az autóiparban alkalmazott minőség-ellenőrzési módszereket is felhasználja.

Ho Hsziao-peng, a vállalat elnöke szerint a gyártósort saját maguk, nulláról építették ki. A következő időszakban elsősorban a gyártási ciklusok rövidítésére és a kapacitás növelésére koncentrálnak.

This is the first IRON robot coming off XPENG Robotics’ new production line.



XPENG just started building humanoid robots like cars. And yes—it walked off by itself. The line automates 80%+ of core processes and uses automotive-grade quality control.



Mass production is set for… https://t.co/4d9klKsDKB pic.twitter.com/C4vVWeKYmv — RoboHub🤖 (@XRoboHub) September 8, 2026

Az év végéig elindulhat a nagyüzemi termelés

A kezdeti időszakban az IRON robotokat elsősorban az XPeng saját üzleteiben és ipari létesítményeiben alkalmazhatják.

Ügyfélfogadásban, járművek bemutatásában, a látogatók tájékoztatásában és ellenőrzési feladatokban is szerepet kaphatnak.

A vállalat a gyakorlati használat során szerzett tapasztalatok alapján továbbfejlesztené a robotokat, mielőtt azok a vásárlók számára is elérhetővé válnak. A tervek szerint Kínában 2027 első negyedévében kezdődhet az értékesítés, a külföldi piacokon pedig a második negyedévtől jelenhetnek meg az IRON robotok – írja a Maszol.

Real innovation can't be built on slides.

No shortcuts, no quick fixes. We believe in getting back up after every fall.

For six years, He Xiaopeng has walked side by side with XPENG https://t.co/amhiqTYm8U patient—we take it one step at a time.$XPEV pic.twitter.com/SErGbmUln6 — XPENG (@XPENG_Global) September 9, 2026

Havi több mint ezer humanoid robot

Az XPeng az elmúlt időszakban jelentősen felgyorsította robotikai fejlesztéseit. A vállalat robotikai üzletága, a Dogotix augusztusban több mint 900 millió dollárnyi új finanszírozást kapott, a befektetők között pedig az Alibaba és a Tencent is ott volt.

A vállalat korábbi tervei alapján 2026 végére havi több mint ezer IRON robot gyártására válhatnak képessé.

2027-ben a kapacitást a piaci kereslet függvényében havi több ezer darabra növelhetik, míg a korábbi ütemterv szerint 2028-tól már a háztartásokban is megjelenhetnek a humanoid robotok.

Az XPeng az autógyártásban megszerzett tapasztalataira is támaszkodhat a robotok sorozatgyártásánál. A vállalat 2025-ben világszerte több mint 429 ezer elektromos autót szállított ki, ami 126 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A szakértők szerint a tömegtermelésben és a minőség-ellenőrzésben szerzett autóipari tapasztalatokat a robotgyártásban is hasznosíthatják.