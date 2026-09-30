Ingyenes androidos játékok gyűjthetik az adataidat, Kínába és Oroszországba küldik

Egy ingyenes mobiljátékért nem feltétlenül pénzzel fizetünk. Egy svájci székhelyű technológiai vállalat, a Proton friss vizsgálata szerint a legnépszerűbb androidos játékok jelentős része tele van olyan követőkódokkal, amelyek adatokat továbbíthatnak reklám- és elemzőcégeknek, többek között Kínába és Oroszországba. Egyes ingyenes androidos játékokban több mint harminc különböző követőkódot, vagyis trackert találtak, és akadnak olyan alkalmazások is, amelyek a felhasználó helyadatait követhetik.

Ingyenes androidos játékok elképesztő mennyiségben és intenzitással gyűjthetik az adataidat (illusztráció)

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Ingyenes androidos játékok gyűjtik és továbbítják az adataidat

Az ingyenes mobiljátékok üzleti modellje régóta nagyrészt a reklámokra épül. Ehhez azonban a hirdetési rendszereknek információra van szükségük a felhasználókról. Ezért gyűjtenek adatokat az androidos játékok. A Proton a Google Play legnépszerűbb ingyenes játékait vizsgálta meg. A kutatáshoz az Exodus Privacy nyílt forráskódú adatbázisát használták, amely az androidos alkalmazásokba épített reklám-, analitikai és profilalkotó követőkódokat azonosítja. Az eredmény meglehetősen látványos: a Proton szerint a vizsgált játékokban átlagosan 29 különböző android tracker működött.

Nem ismeretlen alkalmazásokról van szó. A vizsgált programok között olyan népszerű címek is szerepelnek a TechRadar szemléje alapján, mint a Block Blast!, a Disney Solitaire, a Coin Master vagy a Roblox. Az Egyesült Államokban vizsgált legnépszerűbb játékok közül

a Vita Mahjongban 36,

a Block Blast!-ban és a Coin Masterben 32-32,

a Disney Solitaire-ban pedig 30 trackert azonosítottak.

A Roblox esetében négyet.

Milyen adatokat gyűjtenek a mobiljátékok? A tracker önmagában nem jelenti azt, hogy az alkalmazás minden számára elérhető információt ténylegesen begyűjt. A Proton szerint azonban ezek a rendszerek többek között a készülék típusáról, használati szokásokról, életkorról, nemről, fizetéssel kapcsolatos információkról, illetve bizonyos esetekben a tartózkodási helyről is képesek lehetnek adatokat gyűjteni.

Kínába és Oroszországba is kerülhetnek adatok - miért kér helyadatot egy játék?

A kutatás egyik legérdekesebb része azt vizsgálta, mely országokhoz köthetők a játékokban található követőrendszerek. Az Egyesült Államokban a száz legnépszerűbb játék májusi letöltéseinek 81 százaléka olyan alkalmazáshoz kapcsolódott, amely kínai cégekhez továbbító trackert tartalmazott. Orosz cégekhez köthető rendszereket 71 százalékuknál azonosítottak.

Ez önmagában nem jelenti azt, hogy például az orosz vagy kínai állam közvetlenül hozzájut ezekhez az adatokhoz. Az információk elsősorban reklám- és technológiai vállalatokhoz kerülhetnek,

a Proton azonban arra is figyelmeztet, hogy az adatok további útja már jóval kevésbé átlátható.