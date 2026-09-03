Bekeményít az Instagram: korlátozza a titkos AI-profilok elérését

Az Instagram megváltoztatja a mesterséges intelligencia által létrehozott profilok jelölését, és visszafogja azoknak a fiókoknak az elérését, amelyek mesterséges intelligenciával generált embereket mutatnak be anélkül, hogy ezt egyértelműen jeleznék. A platform a jelenlegi „AI creator” címkét „AI-generated profile”, vagyis „AI által generált profil” megjelölésre cseréli. Az Instagram szerint az új elnevezés világosabban jelzi majd, hogy a profilon szereplő személyt mesterséges intelligencia hozta létre, vagy legalábbis jelentős részben AI-val készült.

Az Instagram korlátozza a nem megfelelően jelölt, AI-generált profilok elérését (illusztráció) - Fotó: Solen Feyissa / Pexels

Az Instagram letekeri a nézettséget, ha titkolja a készítője, hogy egy profil AI-generált

Az új szabályok szerint azok, akik elmulasztják megfelelően megjelölni az ilyen profilokat, csökkentett elérésre számíthatnak. Azokat viszont, akik használják az új címkét, önmagában azért nem bünteti a platform, mert AI-generált személy szerepel a profiljukon.

A címke nem minden mesterségesintelligencia-használatra vonatkozik. Az Instagram szerint nem kell külön megjelölést használni,

ha valaki AI-val csak fényképeket szerkeszt,

feliratokat finomít,

grafikákat készít

vagy más kreatív módosításokat végez.

A szabály kifejezetten azokra a profilokra céloz, amelyek úgy mutatnak be egy AI által generált embert, mintha valódi személy lenne.

Az Instagram szerint a változtatást részben azoknak a felhasználóknak a visszajelzései indokolták, akik olyan profilokkal találkoztak, amelyek első pillantásra valódi emberekhez tartoztak, később azonban kiderült, hogy a rajtuk szereplő személy teljes egészében mesterséges intelligenciával készült. A vállalat szerint ahogy a generatív AI egyre nagyobb szerepet kap a tartalomkészítésben, a felhasználók egyértelműbb tájékoztatást szeretnének arról, ha nem valódi embert látnak.

Letarolja a mesterséges intelligencia a közösségi médiát (is)

Az időzítés azért is érdekes a TechCrunch beszámolója szerint, mert egyre több kritika éri az AI-generált influenszereket a közösségi médiában. A Wired például korábban egy olyan hálózatot tárt fel, amelyben több mint két tucat, látszólag mesterséges intelligenciával létrehozott férfi influenszer reklámozott egy társkereső alkalmazást az Instagramon. Egyes profilok állítólag közvetlen üzenetekben is kerestek fel potenciális felhasználókat. Az egészségügyi területet még érzékenyebben érinti a jelenség. A New York Times júliusi beszámolója szerint a mesterséges intelligencia által létrehozott, tehát

nem létező orvosok, gyógyítók és életmód-influenszerek százai jelentek meg a közösségi médiában, és kezdtek el szakértőként megszólalni ezekről a területekről.

Az Instagram bejelentése azt követően jött, hogy a platform a közelmúltban komoly kritikákat kapott egy olyan AI-funkció miatt, amely más emberek képmását felhasználva tudott új képeket generálni. A felhasználók kifogásolták, hogy nyilvános Instagram-tartalmaikat külön hozzájárulás nélkül használták fel ehhez, ezért a Meta végül eltávolította a funkciót.