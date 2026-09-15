iOS 27: 10 újdonság, ami a magyaroknak is hasznos lehet

Az iOS 27 már letölthető az iPhone-okra, az Apple idei nagy rendszerfrissítése pedig jóval többről szól a mesterséges intelligenciánál. Bár az új Siri AI az Európai Unióban egyelőre nem használható iPhone-on, számos olyan fejlesztés érkezett, amelyből a magyar felhasználók is profitálhatnak. Akad közöttük régóta várt apróság, látványos kezelőfelületi változás és olyan fejlesztés is, amely egy régebbi iPhone használatát teheti kellemesebbé. Összeszedtünk tízet a leghasznosabbak közül.

Az iPhone Duo már az iOS 27 frissített verziójával (27.1) érkezik majd meg októberben - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Az iOS 27 feltelepítése után ezeket érdemes kipróbálni az elsők között

1. Végre külön állítható az iPhone ébresztő hangereje

Meglepő, hogy erre egészen 2026-ig kellett várni. Az iPhone-on korábban az ébresztések és időzítők hangereje össze volt kötve a csengőhang és az értesítések hangerejével. Az iOS 27 ezt végre szétválasztja. A Beállítások Hangok és haptikus jelzések részében külön szabályozható az ébresztések és időzítők hangereje. Így a csengőhangot akár egészen halkra vehetjük anélkül, hogy másnap reggel emiatt átaludnánk az ébresztést.

2. Saját hangszínszabályzót kapott az AirPods

Az Apple sokáig nem adott hagyományos, kézzel állítható equalizert az AirPodshoz, az iOS 27-tel azonban ez is megváltozott. A kompatibilis modelleknél külön szabályozható a mély, közép- és magas hangtartomány, így a felhasználó a saját ízléséhez igazíthatja a fülhallgató hangzását.

A funkció az Apple H2 chippel felszerelt korábbi modelleken használható:

AirPods Pro 2,

AirPods Pro 3

AirPods 4,

és AirPods Max 2

Emellett az új AirPods 5 mindkét változata szintén H2 chipes. A támogatott készüléknek a megfelelő firmware-re is szüksége van, érdemes frissíteni.

3. Szabadabban alakítható a Liquid Glass

Az iOS 27 megtartotta az Apple új Liquid Glass dizájnját, de reagált az olvashatósággal kapcsolatos kritikákra is. A felhasználó immár maga szabályozhatja, mennyire legyen átlátszó az üvegszerű felület. A Beállításokban található csúszkával állítgathatjuk,, így mindenki a saját igényeihez igazíthatja a kezelőfelületet.

4. Személyre szabhatóbb zárolási képernyő