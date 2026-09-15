iOS 27: 10 újdonság, ami a magyaroknak is hasznos lehet

Az iOS 27 már letölthető az iPhone-okra, az Apple idei nagy rendszerfrissítése pedig jóval többről szól a mesterséges intelligenciánál. Bár az új Siri AI az Európai Unióban egyelőre nem használható iPhone-on, számos olyan fejlesztés érkezett, amelyből a magyar felhasználók is profitálhatnak. Akad közöttük régóta várt apróság, látványos kezelőfelületi változás és olyan fejlesztés is, amely egy régebbi iPhone használatát teheti kellemesebbé. Összeszedtünk tízet a leghasznosabbak közül.
Az iOS 27 feltelepítése után ezeket érdemes kipróbálni az elsők között
1. Végre külön állítható az iPhone ébresztő hangereje
Meglepő, hogy erre egészen 2026-ig kellett várni. Az iPhone-on korábban az ébresztések és időzítők hangereje össze volt kötve a csengőhang és az értesítések hangerejével. Az iOS 27 ezt végre szétválasztja. A Beállítások Hangok és haptikus jelzések részében külön szabályozható az ébresztések és időzítők hangereje. Így a csengőhangot akár egészen halkra vehetjük anélkül, hogy másnap reggel emiatt átaludnánk az ébresztést.
2. Saját hangszínszabályzót kapott az AirPods
Az Apple sokáig nem adott hagyományos, kézzel állítható equalizert az AirPodshoz, az iOS 27-tel azonban ez is megváltozott. A kompatibilis modelleknél külön szabályozható a mély, közép- és magas hangtartomány, így a felhasználó a saját ízléséhez igazíthatja a fülhallgató hangzását.
A funkció az Apple H2 chippel felszerelt korábbi modelleken használható:
- AirPods Pro 2,
- AirPods Pro 3
- AirPods 4,
- és AirPods Max 2
Emellett az új AirPods 5 mindkét változata szintén H2 chipes. A támogatott készüléknek a megfelelő firmware-re is szüksége van, érdemes frissíteni.
3. Szabadabban alakítható a Liquid Glass
Az iOS 27 megtartotta az Apple új Liquid Glass dizájnját, de reagált az olvashatósággal kapcsolatos kritikákra is. A felhasználó immár maga szabályozhatja, mennyire legyen átlátszó az üvegszerű felület. A Beállításokban található csúszkával állítgathatjuk,, így mindenki a saját igényeihez igazíthatja a kezelőfelületet.
4. Személyre szabhatóbb zárolási képernyő
Az iOS 27 több új lehetőséget is hozott a Lock Screenre. Ezek egyike az új kompakt óra: a hatalmas, középre helyezett idő helyett jóval kisebb órát választhatunk, amely a dátum és a widgetek mellett, a kijelző felső részén jelenik meg. Ezzel sokkal nagyobb terület maradhat szabadon a háttérkép számára. Emellett hangerőszabályzó is elhelyezhető a zárolási képernyőn, és a Now Playing, azaz az éppen lejátszott tartalom nagy panelje is egyszerűbben eltüntethető.
5. A videókból végre közvetlenül menthetünk fényképet
Eddig képernyőképet kellett készíteni a videókból, de most már a Fotók alkalmazásban a kiválasztott videóképkocka közvetlenül önálló képként menthető el. Ez nemcsak kényelmesebb megoldás, hanem az eredeti videó képkockáját használja, nem pedig a kijelzőről készített képernyőképet.
6. Sokkal pontosabban szabályozható a helymegosztás
A Lokátor is kapott néhány praktikus fejlesztést. Az egyik legfontosabb, hogy már nem kell a korábbi, előre meghatározott időtartamokra hagyatkozni, amikor valakivel megosztjuk a helyzetünket. Az iOS 27-ben egyedi időtartamot vagy konkrét lejárati időpontot adhatunk meg. Ha például egy hétvégi kirándulás idejére szeretnénk megosztani a helyzetünket valakivel, pontosan meghatározhatjuk, mikor szűnjön meg a hozzáférése. A helymegosztás ideiglenesen el is rejthető egy adott személy elől anélkül, hogy erről őt értesítené a rendszer külön.
7. Gyorsabb lett az iPhone - a régebbiek is!
Az iOS 27 egyik kevésbé látványos, a mindennapokban azonban annál fontosabb fejlesztése a rendszer optimalizálása. Az Apple több ponton gyorsított a működésen. Gyorsabban indulhatnak az alkalmazások és az animációk, javult az AirDrop sebessége, gyorsabb lehet a billentyűzet megjelenése, a kamerával történő fényképezés és a főképernyő oldalai közötti váltás. A Wi-Fi és a mobilhálózat közötti váltás szintén zökkenőmentesebb lett. Különösen jó hír, hogy ezek a háttérben dolgozó optimalizálások nem kizárólag a legújabb, Apple Intelligence-kompatibilis iPhone-okra korlátozódnak.
8. Hasznosabb lett a CarPlay, régebbi autókban is
Az autóban iPhone-t használók számára az iOS 27 a CarPlayt is több ponton továbbfejlesztette. A rendszer több mint nyolc kisebb-nagyobb változást kapott, köztük kezelőfelületi módosításokat és a telefon használatát egyszerűsítő funkciókat. Ez azért is fontos, mert a CarPlay nem kizárólag az új autókban használható: rengeteg Magyarországon használt, többéves modell támogatja a hagyományos CarPlayt is. Az új funkciók jelentős része tehát nem igényli az Apple új generációs CarPlay Ultra rendszerét.
9. Továbbfejlesztett szülői felügyelet
Az iOS 27 a Képernyőidőt és a gyermekek telefonhasználatának felügyeletét is jelentősen továbbfejlesztette. Az új Ask to Browse funkcióval például a gyermek engedélyt kérhet egy olyan weboldal megnyitására, amelyet a beállított korlátozások egyébként blokkolnának. Új időkeretek is megadhatók, és maga a Képernyőidő felülete is átláthatóbb lett.
10. Baj esetén egyszerűbb lehet helyreállítani az iPhone-t
Az egyik legérdekesebb, bár remélhetőleg ritkán használt újítás az új helyreállítási rendszer. Az iOS 27 az Macekről ismert megoldáshoz hasonló Recovery Mode-ot hoz az iPhone-ra és az iPadre. Ha a rendszerrel komoly probléma történik, az új helyreállítási képernyő több lehetőséget kínál a készülék életre keltésére. Ez különösen akkor lehet értékes, amikor az iPhone már nem képes normál módon elindulni. Cikkünk elején azt javasoltuk, hogy az itt felsorolt újdonságokat érdemes kipróbálni, itt finomítanék, remélhetőleg nem lesz szükség erre, de ha mégis, akkor kifejezetten hasznos lehet.
Nem véletlenül maradt ki a Siri
Az iOS 27 legnagyobb reklámozott újdonsága kétségtelenül a teljesen átalakított Siri AI, de a magyar felhasználóknak egyelőre nem érdemes emiatt frissíteniük. Az Apple magyar weboldala egyértelműen közli, hogy a Siri AI az Európai Unióban jelenleg nem érhető el iPhone-on és iPaden.
Ráadásul nem csak a Siri esetében kell figyelni az apró betűs részre: az Apple szerint egyes iOS 27-funkciók régióhoz vagy támogatott nyelvhez kötöttek. Ezért az amerikai bemutatókban és cikkekben látott újdonságok esetében nem következik automatikusan, hogy Magyarországon is használhatók lesznek valaha is.
Az iOS 27 ettől még a magyar iPhone-tulajdonosok számára sem üres frissítés. Sőt, az imént felsoroltak éppen azok a (kétségtelenül kevésbé látványos) megoldások, amelyekkel viszont nap mint nap találkozhatunk - és ezekhez nem kell Sirivel beszélgetnünk angolul.