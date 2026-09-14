iOS 27: ma érkezik az Apple új operációs rendszere az iPhone-okra, de van egy rossz hírünk

Ma este 19 órától letölthetővé válik az iOS 27, az Apple-mobilokra szánt operációs rendszer legújabb főverziója. Bár a legtöbb figyelmet az új, mesterséges intelligenciával felturbózott Siri kapta, a rendszer talán érdekesebb újdonságai azok az apróbb fejlesztések, amelyekkel a telefon a mindennapi használat során válik kényelmesebbé. Az iOS 27 képes lesz például rendszerezni a Safari megnyitott lapjait, figyelni egy weboldal változásait, videóból fényképet készíteni, külön szabályozni az ébresztő hangerejét, és még a gyenge vagy kiszivárgott jelszavak lecserélésében is segíthet.

Az Apple első hajlítható okostelefonját, az iPhone Duót fényképezik az Apple Parkban 2026. szeptember 9-én, a kaliforniai Cupertinóban. Az Apple az eseményen az iPhone Duo mellett az iPhone 18 Pro sorozatot, új Apple Watch modelleket és AirPods fülhallgatókat is bemutatott. Érdekesség, hogy a Duo októberben már nem az iOS 27-tel, hanem a 27.1-es verzióval érkezik majd. Fotó: Wu Xiaoling Xinhua / eyevine

Megújul az iPhone az iOS 27 telepítésével - milyen újdonságokat hoz a legújabb operációs rendszer?

A Safari már helyettünk is rendet rak

Aki rendszeresen több tucat böngészőlapot tart nyitva, annak az egyik legpraktikusabb újdonság a Safari automatikus rendszerezése lehet. Az Apple Intelligence felismeri, miről szólnak a megnyitott oldalak, és témák szerint csoportosítja őket. Ha valaki egyszerre szervez nyaralást és keres például új hűtőszekrényt, a két témához tartozó oldalak külön csoportba kerülhetnek. Még érdekesebb a Safari új „Notify Me”, vagyis Értesítést kérek funkciója. Megadhatunk egy weboldalt, amelynek változásait a böngésző figyeli, és értesítést küldhet, ha valami megváltozik rajta. Ez jól jöhet például egy elfogyott termék újbóli elérhetőségének vagy akár egy ár változásának követésére.

A jelszavakat is képes lehet helyettünk lecserélni

Az iOS 27 egyik legérdekesebb biztonsági újdonsága a Jelszavak alkalmazást érinti. A rendszer felismerheti a gyenge vagy korábbi adatszivárgásokban érintett jelszavakat, és a támogatott weboldalakon segíthet automatikusan újra cserélni azokat. Nem egyszerűen új jelszót javasol: az Apple Intelligence a Safarit használva elnavigálhat az adott szolgáltatás megfelelő oldalára, bejelentkezhet, majd elvégezheti a jelszó módosításához szükséges lépéseket. Így egy olyan biztonsági feladat válhat jóval egyszerűbbé, amelyet sok felhasználó éppen a körülményessége miatt halogat.

Elég lesz hétköznapi nyelven leírni, mit szeretnénk

A Parancsok alkalmazás eddig is rendkívül sok mindenre volt képes, de az iOS 27-ben elég lehet hétköznapi nyelven leírni, mit szeretnénk. Megkérhetjük például a telefont, hogy esténként a következő napi első naptárbejegyzés alapján állítsa be az ébresztést, kapcsolja be az Alvás fókuszt és vegye lejjebb az okoslámpák fényerejét. Hasonló fejlesztés érkezik a Naptárba és az Emlékeztetőkbe is. Ahelyett, hogy külön mezőkben adnánk meg az időpontot, helyet és egyéb adatokat,

természetes nyelven leírhatjuk a teendőt vagy eseményt, a rendszer pedig felismeri a fontos információkat, és az alapján készíti el például a naptárbejegyzést.

Az Üzenetek is érteni fogja, miről beszélgetünk

A mesterséges intelligencia az üzenetváltások alapján műveleteket is felajánlhat. Ha valaki azt írja, hogy vigyünk magunkkal valamit a találkozóra, megjelenhet az Emlékeztetőkhöz adás lehetősége. Ha egy közös program időpontjáról beszélgetünk, a rendszer felajánlhatja a naptárbejegyzés létrehozását. Ha pedig valaki egy eseményen készült fotókat kér tőlünk, az iPhone a képeken szereplő személyek, helyszínek és más információk alapján segíthet megtalálni a megfelelő fényképeket.

Sokkal használhatóbb lesz a helymegosztás

A Lokátorban eddig meglehetősen korlátozott lehetőségeink voltak annak meghatározására, meddig láthassa valaki a tartózkodási helyünket. Az iOS 27-ben már egyedi időtartamot vagy pontos lejárati időpontot is beállíthatunk. Megadhatjuk például, hogy négy napig és hat óráig osszuk meg a helyzetünket, de konkrét dátum és időpont is választható. Egy adott személlyel a helymegosztást a nap végéig ideiglenesen szüneteltetni is lehet.

Végre külön hangerőt kaphat az ébresztő

Apróságnak tűnik, mégis sok iPhone-tulajdonos számára jól jöhet: az iOS 27-ben külön szabályozhatóvá válik az ébresztők és időzítők hangereje. A Hangok és haptikus jelzések beállításain belül külön csúszka lesz majd.