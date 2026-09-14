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ios 27

iOS 27: ma érkezik az Apple új operációs rendszere az iPhone-okra, de van egy rossz hírünk

4 perce
Olvasási idő: 17 perc
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Mutatjuk az újdonságokat és a kompatibilis telefonokat is. Az iOS 27 sok újdonsággal érkezik, ezekből szemezgettünk, de a magyar felhasználók öröme nem lehet teljes.
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ios 27mesterséges intelligenciaApple IntelligenceiPhone

Ma este 19 órától letölthetővé válik az iOS 27, az Apple-mobilokra szánt operációs rendszer legújabb főverziója. Bár a legtöbb figyelmet az új, mesterséges intelligenciával felturbózott Siri kapta, a rendszer talán érdekesebb újdonságai azok az apróbb fejlesztések, amelyekkel a telefon a mindennapi használat során válik kényelmesebbé. Az iOS 27 képes lesz például rendszerezni a Safari megnyitott lapjait, figyelni egy weboldal változásait, videóból fényképet készíteni, külön szabályozni az ébresztő hangerejét, és még a gyenge vagy kiszivárgott jelszavak lecserélésében is segíthet.

iOS 27
Az Apple első hajlítható  okostelefonját, az iPhone Duót fényképezik az Apple Parkban 2026. szeptember 9-én, a kaliforniai Cupertinóban. Az Apple az eseményen az iPhone Duo mellett az iPhone 18 Pro sorozatot, új Apple Watch modelleket és AirPods fülhallgatókat is bemutatott. Érdekesség, hogy a Duo októberben már nem az iOS 27-tel, hanem a 27.1-es verzióval érkezik majd. Fotó: Wu Xiaoling Xinhua / eyevine

Megújul az iPhone az iOS 27 telepítésével - milyen újdonságokat hoz a legújabb operációs rendszer? 

  • A Safari már helyettünk is rendet rak

Aki rendszeresen több tucat böngészőlapot tart nyitva, annak az egyik legpraktikusabb újdonság a Safari automatikus rendszerezése lehet. Az Apple Intelligence felismeri, miről szólnak a megnyitott oldalak, és témák szerint csoportosítja őket. Ha valaki egyszerre szervez nyaralást és keres például új hűtőszekrényt, a két témához tartozó oldalak külön csoportba kerülhetnek. Még érdekesebb a Safari új „Notify Me”, vagyis Értesítést kérek funkciója. Megadhatunk egy weboldalt, amelynek változásait a böngésző figyeli, és értesítést küldhet, ha valami megváltozik rajta. Ez jól jöhet például egy elfogyott termék újbóli elérhetőségének vagy akár egy ár változásának követésére.

  • A jelszavakat is képes lehet helyettünk lecserélni

Az iOS 27 egyik legérdekesebb biztonsági újdonsága a Jelszavak alkalmazást érinti. A rendszer felismerheti a gyenge vagy korábbi adatszivárgásokban érintett jelszavakat, és a támogatott weboldalakon segíthet automatikusan újra cserélni azokat. Nem egyszerűen új jelszót javasol: az Apple Intelligence a Safarit használva elnavigálhat az adott szolgáltatás megfelelő oldalára, bejelentkezhet, majd elvégezheti a jelszó módosításához szükséges lépéseket. Így egy olyan biztonsági feladat válhat jóval egyszerűbbé, amelyet sok felhasználó éppen a körülményessége miatt halogat.

  • Elég lesz hétköznapi nyelven leírni, mit szeretnénk

A Parancsok alkalmazás eddig is rendkívül sok mindenre volt képes, de az iOS 27-ben elég lehet hétköznapi nyelven leírni, mit szeretnénk. Megkérhetjük például a telefont, hogy esténként a következő napi első naptárbejegyzés alapján állítsa be az ébresztést, kapcsolja be az Alvás fókuszt és vegye lejjebb az okoslámpák fényerejét. Hasonló fejlesztés érkezik a Naptárba és az Emlékeztetőkbe is. Ahelyett, hogy külön mezőkben adnánk meg az időpontot, helyet és egyéb adatokat, 

természetes nyelven leírhatjuk a teendőt vagy eseményt, a rendszer pedig felismeri a fontos információkat, és az alapján készíti el például a naptárbejegyzést.

  • Az Üzenetek is érteni fogja, miről beszélgetünk

A mesterséges intelligencia az üzenetváltások alapján műveleteket is felajánlhat. Ha valaki azt írja, hogy vigyünk magunkkal valamit a találkozóra, megjelenhet az Emlékeztetőkhöz adás lehetősége. Ha egy közös program időpontjáról beszélgetünk, a rendszer felajánlhatja a naptárbejegyzés létrehozását. Ha pedig valaki egy eseményen készült fotókat kér tőlünk, az iPhone a képeken szereplő személyek, helyszínek és más információk alapján segíthet megtalálni a megfelelő fényképeket.

  • Sokkal használhatóbb lesz a helymegosztás

A Lokátorban eddig meglehetősen korlátozott lehetőségeink voltak annak meghatározására, meddig láthassa valaki a tartózkodási helyünket. Az iOS 27-ben már egyedi időtartamot vagy pontos lejárati időpontot is beállíthatunk. Megadhatjuk például, hogy négy napig és hat óráig osszuk meg a helyzetünket, de konkrét dátum és időpont is választható. Egy adott személlyel a helymegosztást a nap végéig ideiglenesen szüneteltetni is lehet.

  • Végre külön hangerőt kaphat az ébresztő

Apróságnak tűnik, mégis sok iPhone-tulajdonos számára jól jöhet: az iOS 27-ben külön szabályozhatóvá válik az ébresztők és időzítők hangereje. A Hangok és haptikus jelzések beállításain belül külön csúszka lesz majd.

CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 09: Apple CEO John Ternus holds the iPhone Duo during Apple’s “Surprise and Shine” event at the company's corporate headquarters, Apple Park, on September 9, 2026 in Cupertino, California. The event featured Apple product announcements and was Apple CEO John Ternus’s first keynote address in his new role. Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP (Photo by Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az Apple új vezérigazgatója, John Ternus egy iPhone Duót tart a kezében az Apple rendezvényén, a cupertinói Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben, 2026. szeptember 9-én. Fotó: BENJAMIN FANJOY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • Videóból közvetlenül készíthetünk fényképet

Ha egy videó egyik képkockáját szeretnénk fényképként elmenteni, már nem lesz nehézkes a folyamat: többé nem kell megállítani a felvételt, képernyőképet készíteni, majd levágni róla az esetleg belógó kezelőfelületet stb. A Fotók alkalmazás közvetlenül képes lesz egy kiválasztott videóképkockát önálló képként elmenteni, amely ezután ugyanúgy szerkeszthető és megosztható, mint bármely más fénykép.

A Fotók más területen is fejlődik. Albumokból vagy tetszőlegesen kijelölt képekből diavetítés készíthető, amelynek átmenetei, sebessége és zenéje is módosítható. A fényképekhez egytől öt csillagig értékelés és kulcsszavak is rendelhetők.

  • Az AI a fotó széleit is kipótolhatja

Ha egy fotó képaránya nem megfelelő az iPhone zárolási képernyőjéhez, a rendszer ahelyett, hogy agresszívan megvágná a képet, mesterséges intelligenciával kiegészítheti annak széleit. Újdonság az Átkeretezés funkció is. Ez a kép készítésekor rögzített térbeli információkat és mesterséges intelligenciát kombinálva utólag képes változtatni a fotó perspektíváján, a hiányzó képrészleteket pedig az AI tölti ki. (Kérdés, hogy mennyire szeretnénk, ha egy fotónkat az AI egészítené ki...)

  • Továbbfejlesztett Vizuális intelligencia

A kamera segítségével a rendszer képes felismerni a környezetben lévő tárgyakat, növényeket, állatokat vagy akár ételeket, és információkat adhat róluk. Egy esemény plakátjáról például felismerheti az időpontot, amelyből naptárbejegyzés készíthető.

  • Nincsenek kínos pillanatok a baráti vacsora vagy sörözés végén

Az Apple Wallet egyik látványos újdonsága a közös éttermi számlák rendezését egyszerűsíti. A felhasználó lefényképezheti a blokkot, az Apple Intelligence pedig felismeri az egyes tételeket, mennyiségeket, borravalót és a végösszeget. Ezután a résztvevők kiválaszthatják, ki mit fogyasztott, a rendszer pedig kiszámolja az egyes emberekre jutó részt. A Wallet emellett fizikai tagsági és hűségkártyák digitalizálását is egyszerűbbé teszi. 

Ezeknél azonban különösen fontos a területi elérhetőség: az Apple Cashre épülő funkciók nem minden országban használhatók, így a magyar felhasználók nem feltétlenül kapják meg ugyanazokat a lehetőségeket, mint az Egyesült Államokban élők.

  • Az AI gondolatolvasó próbál lenni

A Call Context funkció azt próbálja kitalálni, milyen információra lehet szükségünk egy céggel folytatott telefonbeszélgetés során. Ha például egy légitársaság ügyfélszolgálatát hívjuk, az iPhone a Mailben megkeresheti a kapcsolódó foglalást, és a hívás képernyőjén megjelenítheti a foglalási kódot. Az Apple gyorsan igyekezett mindenkit megnyugtatni, nem hallgatják le a beszélgetéseket, azt vizsgálja a rendszer, hogy kit hívunk, a szükséges feldolgozás pedig az eszközön történik, nem felhőben.

Apple iPhone 18 Pro Max, left, and Pro smartphones during a product unveiling event at Apple Park in Cupertino, California, US, on Wednesday, Sept. 9, 2026. Apple Inc. unveiled the company's first foldable smartphone during a wide-ranging event Wednesday, betting that a new category can energize growth for its biggest-selling lineup. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
Az Apple iPhone 18 Pro Max (balra) és az iPhone 18 Pro az Apple termékbemutató rendezvényén, a kaliforniai Cupertinóban található Apple Parkban, 2026. szeptember 9-én. Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Nem minden újdonság érkezik meg Magyarországra

Az iOS 27 tehát szeptember 14-én válik letölthetővé és telepíthetővé, de ez nem jelenti azt, hogy az új funkciók mindegyikét azonnal használhatjuk majd Magyarországon. Az Apple hivatalos magyar tájékoztatása szerint a Siri AI az Európai Unióban egyelőre nem lesz elérhető iPhone-on és iPaden. 

Emiatt több, mesterséges intelligenciára épülő funkció magyarországi használhatósága eltérhet az amerikai felhasználókétól.

Az iOS 27 legérdekesebb változása nem feltétlenül egyetlen látványos új szolgáltatás. Sokkal inkább az, hogy az Apple a rendszer különböző pontjaiba építi be a mesterséges intelligenciát. A cél az, hogy ne nekünk kelljen állandóan egy chatbothoz fordulnunk: az iPhone próbálja felismerni, mire lehet szükségünk, és a megfelelő pillanatban ajánlja fel a segítséget. Ha ez a gyakorlatban is úgy működik majd, ahogyan az Apple ígéri, az iOS 27 legfontosabb újítása éppen az lehet, hogy a mesterséges intelligencia használatához az iPhone-okon egyre ritkábban kell majd tudatosan arra gondolnunk, hogy éppen mesterséges intelligenciát használunk. Az eszközhasználatot felválthatjha majd a napi teendőket támogató háttérfolyamat.

Ezek az iPhone-ok kapják meg az iOS 27-et

Az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro max természetesen gyárilag iOS 27-tel érkezik meg a vásárlókhoz, az iPhone Duo az egy hónappal későbbi megjelenés miatt pedig már iOS27.1-es verziót kap majd. Mellettük az alábbi, korábbi generációs telefonok tulajdonosai tölthetik majd le az új operációs rendszert:

  • iPhone 17 (alapkiadás/Pro/Max/Air/e)
  • iPhone 16 (alapkiadás/Pro/Max/Plus/e)
  • iPhone 15 (alapkiadás/Pro/Max/Plus)
  • iPhone 14 (alapkiadás/Pro/Max/Plus)
  • iPhone 13 (alapkiadás/Pro/Max/mini)
  • iPhone 12 (alapkiadás/Pro/Max/mini)
  • iPhone 11 (alapkiadás/Pro/Max)
  • iPhone SE (2. és 3. generáció)

 

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