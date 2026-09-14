iOS 27: ma érkezik az Apple új operációs rendszere az iPhone-okra, de van egy rossz hírünk

Ma este 19 órától letölthetővé válik az iOS 27, az Apple-mobilokra szánt operációs rendszer legújabb főverziója. Bár a legtöbb figyelmet az új, mesterséges intelligenciával felturbózott Siri kapta, a rendszer talán érdekesebb újdonságai azok az apróbb fejlesztések, amelyekkel a telefon a mindennapi használat során válik kényelmesebbé. Az iOS 27 képes lesz például rendszerezni a Safari megnyitott lapjait, figyelni egy weboldal változásait, videóból fényképet készíteni, külön szabályozni az ébresztő hangerejét, és még a gyenge vagy kiszivárgott jelszavak lecserélésében is segíthet.
Megújul az iPhone az iOS 27 telepítésével - milyen újdonságokat hoz a legújabb operációs rendszer?
- A Safari már helyettünk is rendet rak
Aki rendszeresen több tucat böngészőlapot tart nyitva, annak az egyik legpraktikusabb újdonság a Safari automatikus rendszerezése lehet. Az Apple Intelligence felismeri, miről szólnak a megnyitott oldalak, és témák szerint csoportosítja őket. Ha valaki egyszerre szervez nyaralást és keres például új hűtőszekrényt, a két témához tartozó oldalak külön csoportba kerülhetnek. Még érdekesebb a Safari új „Notify Me”, vagyis Értesítést kérek funkciója. Megadhatunk egy weboldalt, amelynek változásait a böngésző figyeli, és értesítést küldhet, ha valami megváltozik rajta. Ez jól jöhet például egy elfogyott termék újbóli elérhetőségének vagy akár egy ár változásának követésére.
- A jelszavakat is képes lehet helyettünk lecserélni
Az iOS 27 egyik legérdekesebb biztonsági újdonsága a Jelszavak alkalmazást érinti. A rendszer felismerheti a gyenge vagy korábbi adatszivárgásokban érintett jelszavakat, és a támogatott weboldalakon segíthet automatikusan újra cserélni azokat. Nem egyszerűen új jelszót javasol: az Apple Intelligence a Safarit használva elnavigálhat az adott szolgáltatás megfelelő oldalára, bejelentkezhet, majd elvégezheti a jelszó módosításához szükséges lépéseket. Így egy olyan biztonsági feladat válhat jóval egyszerűbbé, amelyet sok felhasználó éppen a körülményessége miatt halogat.
- Elég lesz hétköznapi nyelven leírni, mit szeretnénk
A Parancsok alkalmazás eddig is rendkívül sok mindenre volt képes, de az iOS 27-ben elég lehet hétköznapi nyelven leírni, mit szeretnénk. Megkérhetjük például a telefont, hogy esténként a következő napi első naptárbejegyzés alapján állítsa be az ébresztést, kapcsolja be az Alvás fókuszt és vegye lejjebb az okoslámpák fényerejét. Hasonló fejlesztés érkezik a Naptárba és az Emlékeztetőkbe is. Ahelyett, hogy külön mezőkben adnánk meg az időpontot, helyet és egyéb adatokat,
természetes nyelven leírhatjuk a teendőt vagy eseményt, a rendszer pedig felismeri a fontos információkat, és az alapján készíti el például a naptárbejegyzést.
- Az Üzenetek is érteni fogja, miről beszélgetünk
A mesterséges intelligencia az üzenetváltások alapján műveleteket is felajánlhat. Ha valaki azt írja, hogy vigyünk magunkkal valamit a találkozóra, megjelenhet az Emlékeztetőkhöz adás lehetősége. Ha egy közös program időpontjáról beszélgetünk, a rendszer felajánlhatja a naptárbejegyzés létrehozását. Ha pedig valaki egy eseményen készült fotókat kér tőlünk, az iPhone a képeken szereplő személyek, helyszínek és más információk alapján segíthet megtalálni a megfelelő fényképeket.
- Sokkal használhatóbb lesz a helymegosztás
A Lokátorban eddig meglehetősen korlátozott lehetőségeink voltak annak meghatározására, meddig láthassa valaki a tartózkodási helyünket. Az iOS 27-ben már egyedi időtartamot vagy pontos lejárati időpontot is beállíthatunk. Megadhatjuk például, hogy négy napig és hat óráig osszuk meg a helyzetünket, de konkrét dátum és időpont is választható. Egy adott személlyel a helymegosztást a nap végéig ideiglenesen szüneteltetni is lehet.
- Végre külön hangerőt kaphat az ébresztő
Apróságnak tűnik, mégis sok iPhone-tulajdonos számára jól jöhet: az iOS 27-ben külön szabályozhatóvá válik az ébresztők és időzítők hangereje. A Hangok és haptikus jelzések beállításain belül külön csúszka lesz majd.
- Videóból közvetlenül készíthetünk fényképet
Ha egy videó egyik képkockáját szeretnénk fényképként elmenteni, már nem lesz nehézkes a folyamat: többé nem kell megállítani a felvételt, képernyőképet készíteni, majd levágni róla az esetleg belógó kezelőfelületet stb. A Fotók alkalmazás közvetlenül képes lesz egy kiválasztott videóképkockát önálló képként elmenteni, amely ezután ugyanúgy szerkeszthető és megosztható, mint bármely más fénykép.
A Fotók más területen is fejlődik. Albumokból vagy tetszőlegesen kijelölt képekből diavetítés készíthető, amelynek átmenetei, sebessége és zenéje is módosítható. A fényképekhez egytől öt csillagig értékelés és kulcsszavak is rendelhetők.
- Az AI a fotó széleit is kipótolhatja
Ha egy fotó képaránya nem megfelelő az iPhone zárolási képernyőjéhez, a rendszer ahelyett, hogy agresszívan megvágná a képet, mesterséges intelligenciával kiegészítheti annak széleit. Újdonság az Átkeretezés funkció is. Ez a kép készítésekor rögzített térbeli információkat és mesterséges intelligenciát kombinálva utólag képes változtatni a fotó perspektíváján, a hiányzó képrészleteket pedig az AI tölti ki. (Kérdés, hogy mennyire szeretnénk, ha egy fotónkat az AI egészítené ki...)
- Továbbfejlesztett Vizuális intelligencia
A kamera segítségével a rendszer képes felismerni a környezetben lévő tárgyakat, növényeket, állatokat vagy akár ételeket, és információkat adhat róluk. Egy esemény plakátjáról például felismerheti az időpontot, amelyből naptárbejegyzés készíthető.
- Nincsenek kínos pillanatok a baráti vacsora vagy sörözés végén
Az Apple Wallet egyik látványos újdonsága a közös éttermi számlák rendezését egyszerűsíti. A felhasználó lefényképezheti a blokkot, az Apple Intelligence pedig felismeri az egyes tételeket, mennyiségeket, borravalót és a végösszeget. Ezután a résztvevők kiválaszthatják, ki mit fogyasztott, a rendszer pedig kiszámolja az egyes emberekre jutó részt. A Wallet emellett fizikai tagsági és hűségkártyák digitalizálását is egyszerűbbé teszi.
Ezeknél azonban különösen fontos a területi elérhetőség: az Apple Cashre épülő funkciók nem minden országban használhatók, így a magyar felhasználók nem feltétlenül kapják meg ugyanazokat a lehetőségeket, mint az Egyesült Államokban élők.
- Az AI gondolatolvasó próbál lenni
A Call Context funkció azt próbálja kitalálni, milyen információra lehet szükségünk egy céggel folytatott telefonbeszélgetés során. Ha például egy légitársaság ügyfélszolgálatát hívjuk, az iPhone a Mailben megkeresheti a kapcsolódó foglalást, és a hívás képernyőjén megjelenítheti a foglalási kódot. Az Apple gyorsan igyekezett mindenkit megnyugtatni, nem hallgatják le a beszélgetéseket, azt vizsgálja a rendszer, hogy kit hívunk, a szükséges feldolgozás pedig az eszközön történik, nem felhőben.
Nem minden újdonság érkezik meg Magyarországra
Az iOS 27 tehát szeptember 14-én válik letölthetővé és telepíthetővé, de ez nem jelenti azt, hogy az új funkciók mindegyikét azonnal használhatjuk majd Magyarországon. Az Apple hivatalos magyar tájékoztatása szerint a Siri AI az Európai Unióban egyelőre nem lesz elérhető iPhone-on és iPaden.
Emiatt több, mesterséges intelligenciára épülő funkció magyarországi használhatósága eltérhet az amerikai felhasználókétól.
Az iOS 27 legérdekesebb változása nem feltétlenül egyetlen látványos új szolgáltatás. Sokkal inkább az, hogy az Apple a rendszer különböző pontjaiba építi be a mesterséges intelligenciát. A cél az, hogy ne nekünk kelljen állandóan egy chatbothoz fordulnunk: az iPhone próbálja felismerni, mire lehet szükségünk, és a megfelelő pillanatban ajánlja fel a segítséget. Ha ez a gyakorlatban is úgy működik majd, ahogyan az Apple ígéri, az iOS 27 legfontosabb újítása éppen az lehet, hogy a mesterséges intelligencia használatához az iPhone-okon egyre ritkábban kell majd tudatosan arra gondolnunk, hogy éppen mesterséges intelligenciát használunk. Az eszközhasználatot felválthatjha majd a napi teendőket támogató háttérfolyamat.
Ezek az iPhone-ok kapják meg az iOS 27-et
Az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro max természetesen gyárilag iOS 27-tel érkezik meg a vásárlókhoz, az iPhone Duo az egy hónappal későbbi megjelenés miatt pedig már iOS27.1-es verziót kap majd. Mellettük az alábbi, korábbi generációs telefonok tulajdonosai tölthetik majd le az új operációs rendszert:
- iPhone 17 (alapkiadás/Pro/Max/Air/e)
- iPhone 16 (alapkiadás/Pro/Max/Plus/e)
- iPhone 15 (alapkiadás/Pro/Max/Plus)
- iPhone 14 (alapkiadás/Pro/Max/Plus)
- iPhone 13 (alapkiadás/Pro/Max/mini)
- iPhone 12 (alapkiadás/Pro/Max/mini)
- iPhone 11 (alapkiadás/Pro/Max)
- iPhone SE (2. és 3. generáció)