Ezt az iPhone-funkciót már nagyon régóta vártuk

Aki évek óta használ iPhone-t, annak jó eséllyel több ezer vagy akár több tízezer kép gyűlt össze a Fotók alkalmazásban. Csakhogy ezeknek korántsem mindegyike fénykép: a saját felvételek közé keverednek képernyőképek, internetről lementett képek, üzenetben kapott fotók és más tartalmak is. Az iOS 27 Fotók appja erre kínál egy meglepően egyszerű megoldást. A Fotók alkalmazás új Captured by Me (magyar nyelven használva „Általam rögzített”) gyűjteménye kizárólag azokat a fényképeket és videókat válogatja össze, amelyeket az Apple Kamera alkalmazásával készítettünk.

Az iOS 27 Fotók alkalmazásában elérhető az Általam rögzített funkció mindegyik iPhone-on - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images /

Mintha visszatérne az iPhone régi Kameratekercse, de jobb formában

A régebbi iPhone-ok használói emlékezhetnek a Camera Roll, azaz Kameratekercs megoldásra. Ez azonban nem pontosan ugyanazt tudta: a saját felvételek mellett a telefonra mentett képek is bekerülhettek, hívja fel rá a figyelmet a 9to5Mac. Az új Általam rögzített funkció ennél szigorúbb.

Ha lefényképezünk valamit vagy videót rögzítünk az iPhone kamerájával, az megjelenik ebben a gyűjteményben.

Egy képernyőkép viszont már nem.

Ugyanígy kimaradnak a másoktól kapott vagy máshonnan elmentett képek és videók is.

Ez különösen azoknak lehet hasznos, akik rengeteg képernyőképet készítenek. Egy étterem címe, egy érdekes Facebook-bejegyzés, egy rendelés visszaigazolása vagy éppen egy későbbre félretett termék pillanatok alatt bekerülhet a fotókönyvtárba, majd ott marad a valódi fényképek között. Az iOS 27-ben ezek többé nem feltétlenül zavarják a keresgélést.

Az iOS 27 Fotók appon belül nem kell új albumot létrehozni

A funkcióhoz ráadásul nem kell kézzel albumokba rendezgetni a fényképeket. Az iOS automatikusan létrehozza a megfelelő válogatást.

A Captured by Me/Általam rögzített a Fotók alkalmazás Gyűjtemények lapjának mappái között található, és akár előrébb is pakolható, ha valaki rendszeresen használja.

Van azonban egy másik lehetőség is. Az Apple nemcsak külön gyűjteményként építette be a funkciót, hanem szűrőként is. A teljes fotókönyvtárban is lehet szűrni a képeket.