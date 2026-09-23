Ezt az iPhone-funkciót már nagyon régóta vártuk

Aki évek óta használ iPhone-t, annak jó eséllyel több ezer vagy akár több tízezer kép gyűlt össze a Fotók alkalmazásban. Csakhogy ezeknek korántsem mindegyike fénykép: a saját felvételek közé keverednek képernyőképek, internetről lementett képek, üzenetben kapott fotók és más tartalmak is. Az iOS 27 Fotók appja erre kínál egy meglepően egyszerű megoldást. A Fotók alkalmazás új Captured by Me (magyar nyelven használva „Általam rögzített”) gyűjteménye kizárólag azokat a fényképeket és videókat válogatja össze, amelyeket az Apple Kamera alkalmazásával készítettünk.
Mintha visszatérne az iPhone régi Kameratekercse, de jobb formában
A régebbi iPhone-ok használói emlékezhetnek a Camera Roll, azaz Kameratekercs megoldásra. Ez azonban nem pontosan ugyanazt tudta: a saját felvételek mellett a telefonra mentett képek is bekerülhettek, hívja fel rá a figyelmet a 9to5Mac. Az új Általam rögzített funkció ennél szigorúbb.
- Ha lefényképezünk valamit vagy videót rögzítünk az iPhone kamerájával, az megjelenik ebben a gyűjteményben.
- Egy képernyőkép viszont már nem.
- Ugyanígy kimaradnak a másoktól kapott vagy máshonnan elmentett képek és videók is.
Ez különösen azoknak lehet hasznos, akik rengeteg képernyőképet készítenek. Egy étterem címe, egy érdekes Facebook-bejegyzés, egy rendelés visszaigazolása vagy éppen egy későbbre félretett termék pillanatok alatt bekerülhet a fotókönyvtárba, majd ott marad a valódi fényképek között. Az iOS 27-ben ezek többé nem feltétlenül zavarják a keresgélést.
Az iOS 27 Fotók appon belül nem kell új albumot létrehozni
A funkcióhoz ráadásul nem kell kézzel albumokba rendezgetni a fényképeket. Az iOS automatikusan létrehozza a megfelelő válogatást.
A Captured by Me/Általam rögzített a Fotók alkalmazás Gyűjtemények lapjának mappái között található, és akár előrébb is pakolható, ha valaki rendszeresen használja.
Van azonban egy másik lehetőség is. Az Apple nemcsak külön gyűjteményként építette be a funkciót, hanem szűrőként is. A teljes fotókönyvtárban is lehet szűrni a képeket.
Az Általam rögzített funkció azok közé az iOS 27-es változtatások közé tartozik, amelyeknél nincs szükség hosszú magyarázatra. Ha valaki csak azokat a fényképeket szeretné látni, amelyeket ténylegesen ő készített az iPhone-jával, mostantól néhány érintéssel megteheti.
Sok apróságon javított az Apple
A Captured by Me/Általam rögzített csak egy az iOS 27 Fotók alkalmazásának újdonságai közül. Az Apple többek között fejlesztette a megosztott albumokat és a diavetítéseket, kulcsszavak rendelhetők a fényképekhez, a videók egy-egy képkockája pedig közvetlenül önálló fotóként menthető el. A Fotók emellett egy másik új gyűjteményt is kapott: az Identity Documents/Személyi iratok mappa az igazolványokról, útlevelekről és más hasonló dokumentumokról készített felvételeket próbálja egy helyre összegyűjteni. Ami vicces, hogy nálam tökéletesen működik ez a funkció, egyetlen hibával: a Samsung Galaxy Z Fold8-ról készített egyik fotómat is ide rendezte az iOS 27.