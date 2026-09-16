iOS 27: Gyorsabban merül az iPhone a telepítés után? Nyugi, nem marad így

A "gyorsabban merül az iPhone az iOS27 feltelepítése után" jelenség oka, hogy az iOS telepítése valójában nem ér véget abban a pillanatban, amikor az iPhone újraindul, és már használhatóvá válik. A háttérben még számos, jelentős számítási teljesítményt igénylő feladat folytatódhat, ezek pedig a processzort is jobban megdolgoztatják. Emiatt nőhet az energiafogyasztás, és a készülék is melegebbnek érződhet. Az IOS 27 esetében ráadásul még több háttérmunka folyik a telepítés után.

Az iPhone 17 is megkapta az iOS 27-et - az egyik hongkongi Apple Store-ban fotózták le a készülékeket 2026 szeptemberében - Fotó: Kobe Li / Nexpher via ZUMA Press Wire

iOS 27: mi történik a háttérben a telepítés után?

Egy nagy rendszerfrissítés után az iPhone többek között újra feldolgozza és indexeli a rajta tárolt adatokat. Erre azért van szükség, hogy például a Spotlight kereső megfelelően megtalálja az alkalmazásokat, üzeneteket, e-maileket, fényképeket, dokumentumokat és más tartalmakat. Az Apple szerint a Spotlight indexelése egy szoftverfrissítés után automatikusan elindulhat, és az adatmennyiségtől függően akár órákig vagy napokig is eltarthat.

Emellett a rendszer

további frissítéshez kapcsolódó beállításokat végezhet el,

új rendszerösszetevőket tölthet le,

az alkalmazások pedig frissülhetnek vagy saját háttérfolyamataikat végezhetik el.

Mindez olyan munka, amelyből a felhasználó jóformán semmit sem lát, az akkumulátor viszont annál inkább megérezheti. Az iOS 27 esetében a 9to5Mac szerint a háttérmunka a szokásosnál is jelentősebb lehet a Siri AI miatt szükséges újraindexelés következtében. Ez akár több napig is eltarthat. Az Apple általános tájékoztatója nem határoz meg minden készülékre érvényes pontos időtartamot, hanem azt javasolja, hogy frissítés után várjunk néhány napot, mielőtt következtetést vonnánk le az üzemidőről.

A melegedés sem feltétlenül jelent problémát

Ugyanez magyarázza azt is, ha az iPhone a frissítés után a megszokottnál melegebb. A háttérben futó, processzorigényes műveletek egyszerre növelhetik az energiafogyasztást és a hőtermelést. Vagyis a gyorsabb merülés és az átmeneti melegedés akár ugyanannak a folyamatnak a két következménye lehet. Az Apple már magában az iOS-ben is jelzi ezt. A Beállítások -> Akkumulátor menüben megjelenhet a „Folyamatban lévő iOS-frissítés” információ, amely arra utal, hogy a rendszer még mindig a frissítéshez kapcsolódó háttérfeladatokat végez. Amikor ezek befejeződnek, az Apple szerint az akkumulátor üzemidejének és a készülék hőmérsékleti viselkedésének is normalizálódnia kell.