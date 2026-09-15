Furcsán indult az iPhone 18 Pro előrendelése, de korai lenne bukásról beszélni

Az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max előrendelésének első óráiban a vártnál könnyebbnek tűnt hozzájutni az új Apple-csúcstelefonokhoz az amerikai piacon. Azóta azonban kitolódtak a szállítási idők, így egyelőre nem lehet azt állítani, hogy gyenge lenne a kereslet, bár valójában az ellenkezőjét sem. Könnyen lehet, hogy az Apple-rajongók egy része az iPhone Duóra, a vállalat első hajlítható telefonjára vár.

iPhone 18 Pro széria a bemutató napján – Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Az iPhone Pro már előrendelhető, az iPhone Duo majd egy hónap múlva

Szeptember 14-re az Apple amerikai webáruházában már az összes iPhone 18 Pro Max szín- és tárhelyváltozat becsült kiszállítása október 6–13. közé tolódott.

A kisebb iPhone 18 Pro valamivel könnyebben hozzáférhető, az online rendeléseknél ennek szállítását szeptember 29. és október 6. közé ígérte az Apple.

Az első nap során még jelentős különbségek voltak az egyes konfigurációk között. Bizonyos nagyobb tárhelyű Pro Max modellek szeptember 18-i szállítással is rendelhetők voltak, miközben több 256 GB-os változat már októberre csúszott.

A bordó iPhone 18 Pro Max különösen gyorsan fogyhatott: több tárhelyváltozat szállítási ideje már az első napon októberre tolódott.

Ebből azonban nem lehet biztosan kijelenteni, hogy ez az idei legnépszerűbb szín, hiszen nem tudjuk, az Apple az egyes változatokból mekkora indulókészlettel rendelkezett. Viszont könnyen lehet, hogy ahogy tavaly a narancssárga, idén a bordó lesz a legtrendibb változat.

iPhone Duo - Fotó: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

iPhone 18 Pro: kisebb az érdeklődés, mint tavaly?

Az első órák alapján könnyű lenne erre következtetni. Az iPhone 17 Pro Max esetében egy évvel korábban már röviddel az előrendelések megnyitása után akár három héttel is kitolódtak egyes szállítási határidők. Az iPhone 18 Pro rajtja ehhez képest valóban simábbnak látszott. A szállítási idők azonban önmagukban nem alkalmasak arra, hogy pontosan megmutassák a kereslet nagyságát. A várakozási időt ugyanis nemcsak az határozza meg, hányan szeretnének telefont vásárolni, hanem az is, hogy az Apple hány készülékkel készült a rajtra. Ha a vállalat idén nagyobb indulókészletet halmozott fel, illetve hatékonyabban tudja gyártani az új modelleket, akkor erős kereslet mellett is tovább maradhattak elérhetők az egyes változatok.