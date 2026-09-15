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iPhone

Furcsán indult az iPhone 18 Pro előrendelése, de korai lenne bukásról beszélni

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Szeptember 12-én indult az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max előrendelése, az első órák pedig szokatlan képet mutattak. Miközben az iPhone Pro szériák rajtjánál korábban gyorsan többhetes várólisták is kialakultak, ezúttal számos konfiguráció még órákkal az előrendelés megnyitása után is elérhető volt a szeptember 18-i premierre.
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Az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max előrendelésének első óráiban a vártnál könnyebbnek tűnt hozzájutni az új Apple-csúcstelefonokhoz az amerikai piacon. Azóta azonban kitolódtak a szállítási idők, így egyelőre nem lehet azt állítani, hogy gyenge lenne a kereslet, bár valójában az ellenkezőjét sem. Könnyen lehet, hogy az Apple-rajongók egy része az iPhone Duóra, a vállalat első hajlítható telefonjára vár. 

iPhone 18 Pro széria a bemutató napján
iPhone 18 Pro széria a bemutató napján – Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Az iPhone Pro már előrendelhető, az iPhone Duo majd egy hónap múlva

  • Szeptember 14-re az Apple amerikai webáruházában már az összes iPhone 18 Pro Max szín- és tárhelyváltozat becsült kiszállítása október 6–13. közé tolódott. 
  • A kisebb iPhone 18 Pro valamivel könnyebben hozzáférhető, az online rendeléseknél ennek szállítását szeptember 29. és október 6. közé ígérte az Apple. 
  • Az első nap során még jelentős különbségek voltak az egyes konfigurációk között. Bizonyos nagyobb tárhelyű Pro Max modellek szeptember 18-i szállítással is rendelhetők voltak, miközben több 256 GB-os változat már októberre csúszott.
  • A bordó iPhone 18 Pro Max különösen gyorsan fogyhatott: több tárhelyváltozat szállítási ideje már az első napon októberre tolódott. 

Ebből azonban nem lehet biztosan kijelenteni, hogy ez az idei legnépszerűbb szín, hiszen nem tudjuk, az Apple az egyes változatokból mekkora indulókészlettel rendelkezett. Viszont könnyen lehet, hogy ahogy tavaly a narancssárga, idén a bordó lesz a legtrendibb változat. 

CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 09: Apple’s new iPhone Duo is on display during the “Surprise and Shine” event at the company's corporate headquarters, Apple Park, on September 9, 2026 in Cupertino, California. The event featured Apple product announcements and was Apple CEO John Ternus’s first keynote address in his new role. Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP (Photo by Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
iPhone Duo - Fotó: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

iPhone 18 Pro: kisebb az érdeklődés, mint tavaly?

Az első órák alapján könnyű lenne erre következtetni. Az iPhone 17 Pro Max esetében egy évvel korábban már röviddel az előrendelések megnyitása után akár három héttel is kitolódtak egyes szállítási határidők. Az iPhone 18 Pro rajtja ehhez képest valóban simábbnak látszott. A szállítási idők azonban önmagukban nem alkalmasak arra, hogy pontosan megmutassák a kereslet nagyságát. A várakozási időt ugyanis nemcsak az határozza meg, hányan szeretnének telefont vásárolni, hanem az is, hogy az Apple hány készülékkel készült a rajtra. Ha a vállalat idén nagyobb indulókészletet halmozott fel, illetve hatékonyabban tudja gyártani az új modelleket, akkor erős kereslet mellett is tovább maradhattak elérhetők az egyes változatok.

Apple iPhone 18 Pro Max, left, and Pro smartphones during a product unveiling event at Apple Park in Cupertino, California, US, on Wednesday, Sept. 9, 2026. Apple Inc. unveiled the company's first foldable smartphone during a wide-ranging event Wednesday, betting that a new category can energize growth for its biggest-selling lineup. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
Az iPhone 18 Pro rajtja simább volt, mint a korábbi generációké  - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

A Redditen több vásárló is arról számolt be a Phone Arena szerint, hogy az előrendelés a korábbi éveknél gördülékenyebben ment. Akadtak kisebb problémák és hibaüzenetek is, de az első órákban nem alakult ki általános készlethiány. Egyes hozzászólók szerint ennek egyik oka az is lehet, hogy az Apple-rajongók egy része az iPhone Duóra vár. Ez persze egyelőre csak találgatás.

Amit viszont biztosan tudunk: a hajlítható iPhone előrendelése csak egy hónap múlva, október 16-án rajtol, a készülék forgalmazása pedig október 23-án kezdődik. A tíz forint híján 900 ezer forintos indulóár rendkívül magas (ahogy az amerikai piacon az 1999 dolláros ár is annak számít, ráadásul ehhez még hozzáadódik az adott állam és település szerinti áfa is), ugyanakkor a Duo 

az iPhone X óta az egyik legnagyobb formai változást hozza az Apple telefonjainál,

ami miatt nem kockázatos állítás az, hogy sokan a megszokott formavilág helyett a hajlítható telefont szeretnék megvásárolni.

 

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