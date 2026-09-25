Súlyos iPhone-hibát kell javítania az Apple-nek

Nem egészen problémamentes az Apple idei csúcskészülékeinek rajtja, és akkor finoman fogalmaztam. Az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max tulajdonosai olyan hibával találkozhatnak, amely első látásra akár komoly hardverproblémának is tűnhet: a telefon a Face ID sikertelen használata után az iPhone 18 Pro lefagy és újraindul. Az Apple azonban már dolgozik a megoldáson az iPhone 18 Pro hiba kapcsán, és a javítás várhatóan a jövő héten érkezik.

iPhone 18 Pro hiba: Face ID után újraindulhat a telefon, jön a javítás - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images /

iPhone 18 Pro hiba: a Face ID után az egész iPhone lefagyhat

A probléma bizonyos esetekben akkor jelentkezik, amikor a felhasználó Face ID-val próbál megnyitni egy biometrikus azonosítással levédett alkalmazást. Ha az arcfelismerés elsőre sikertelen, megjelenhet az újbóli próbálkozás lehetősége, ezt követően azonban az érintett készülék lefagyhat, nem reagál az érintésre, majd néhány másodperc múlva újraindulhat, írja a Phone Arena.

Elvileg nem minden iPhone 18 Pro és Pro Max érintett. Az Apple a 9to5Macnek megerősítette, hogy szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát, amelyet a tervek szerint a szeptember 28-án kezdődő hét elején ad ki.

Vagyis nem kell feltétlenül rohanni szervizeltetni a telefont, a jelenlegi információk szerint szoftveres problémáról van szó. Az Apple már teszteli az iOS 27.0.1-et, ezért jó esély van arra, hogy ebben érkezik meg a javítás.

Az Apple Watch is újraindulgatott

Közben az Apple okosóráinál is hasonlóan bosszantó problémát kellett kijavítani. A watchOS 27.0.1 szeptember 23-án már megjelent, ám nem minden Apple Watchhoz: a frissítés az Apple Watch Series 12 és az Apple Watch Ultra 4 modellek számára érhető el. Az Apple hivatalos kiadási megjegyzése szerint a frissítés egyebek mellett azt a hibát javítja, amely miatt az óra váratlanul újraindulhatott, írja a MacRumors. Az Apple hivatalos támogatási oldala alapján jelenleg a Series 12 és az Ultra 4 esetében a watchOS 27.0.1 a legfrissebb rendszer, míg más kompatibilis modelleknél továbbra is a watchOS 27 az aktuális verzió.

A watchOS 27.0.1 az Apple Watch Series 12 és az Apple Watch Ultra 4 modellek számára érhető el Fotó: David Paul Morris/Bloomberg /Getty Images

Megrémülni azért nem kell: az új operációs rendszerek és hardverek megjelenését mindig követik kisebb-nagyobb hibajavítások, hiszen

a széles körű használat során olyan problémák is előkerülhetnek, amelyek a tesztelési időszakban nem jelentkeztek. Az Apple ezúttal viszonylag gyorsan reagál:

az órák problémájára már megérkezett a javítás, az iPhone 18 Pro és Pro Max tulajdonosainak pedig várhatóan csak néhány napot kell várniuk. Érdemes figyelnie a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontot annak, aki érint a Face ID problémája, mivel a megoldás hamarosan megérkezhet.