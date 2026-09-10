Az iPhone 18 Pro kamerája lenyűgözőbb, mint az iPhone Duo

Az iPhone 18 Pro-széria mindkét telefonja 48 megapixeles Fusion főkamerát kapott változtatható rekesszel, mellette egy 48 megapixeles, f/2,2-es Fusion ultraszéles és egy 48 megapixeles, f/2,8-as Fusion telefotó kamera dolgozik. Miközben a show-t az első hajlítható Apple-telefon, az iPhone Duo vitte el (pedig nem feltétlenül hozta mindenben a magas elvárásokat), az iPhone 18 Pro széria kameráinak jelentős továbbfejlesztése legalább ennyire lenyűgöző, ha nem még jobban. Az új, változtatható rekesz, az új szenzor, a professzionális manuális beállítások, a folyamatos témakövetés és a hitelesített Reference mód minden eddiginél közelebb viszi az iPhone-t a dedikált fényképezőgépekhez.

Az iPhone 18 Pro széria kamerafejlesztései elképesztően sikerültek - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Az iPhone 18 Pro kamerás képességeit érdemes megismerni

A változtatható rekesz megvalósítása különösen nehéz egy telefon apró kamerájában, hiszen a rekeszlamelláknak rendkívül kicsinek kell lenniük, miközben gyorsan és finoman kell mozogniuk. Az Apple ezt lézerrel kivágott lamellákkal oldotta meg, amelyek lehetővé teszik a rekeszértékek közötti folyamatos váltást. Ennek több gyakorlati előnye is van. Automatikus módban a rekesz nyitásával vagy szűkítésével a kamera úgy szabályozhatja a beérkező fény mennyiségét, hogy közben nem feltétlenül kell módosítania a záridőt.

Mozgó témák fotózásakor például gyengébb fényben is megtarthatja a rövidebb záridőt, így kisebb az elmosódás veszélye. Közben az ISO-értéket is alacsonyabban tarthatja, ami kevesebb képzajt jelenthet a fotókon és videókon.

Az új rendszer a továbbfejlesztett Pro módban válik igazán érdekessé. A rekesz manuálisan is állítható, négy érték közül lehet választani: f/1,48, f/1,8, f/2,8 és f/4,0. Portréknál a nagyobb rekesznyílással erősebb háttérelmosás érhető el, tájképeknél pedig a szűkebb rekesszel a kép nagyobb része tartható élesen.

Az Apple erre egy látványos példát is mutatott. Ha azt szeretnénk, hogy az előtérben elhaladó autók vagy emberek mozgása elmosódjon, miközben a háttér éles marad, a korábbi, fixen nagy rekesznyílású iPhone-okkal nappali fényben nehéz volt kellően hosszú záridőt beállítani. Az f/4-re szűkíthető rekesszel ez már jóval egyszerűbbé válik.