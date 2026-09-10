Az iPhone 18 Pro kamerája lenyűgözőbb, mint az iPhone Duo

Az iPhone 18 Pro-széria mindkét telefonja 48 megapixeles Fusion főkamerát kapott változtatható rekesszel, mellette egy 48 megapixeles, f/2,2-es Fusion ultraszéles és egy 48 megapixeles, f/2,8-as Fusion telefotó kamera dolgozik. Miközben a show-t az első hajlítható Apple-telefon, az iPhone Duo vitte el (pedig nem feltétlenül hozta mindenben a magas elvárásokat), az iPhone 18 Pro széria kameráinak jelentős továbbfejlesztése legalább ennyire lenyűgöző, ha nem még jobban. Az új, változtatható rekesz, az új szenzor, a professzionális manuális beállítások, a folyamatos témakövetés és a hitelesített Reference mód minden eddiginél közelebb viszi az iPhone-t a dedikált fényképezőgépekhez.
Az iPhone 18 Pro kamerás képességeit érdemes megismerni
A változtatható rekesz megvalósítása különösen nehéz egy telefon apró kamerájában, hiszen a rekeszlamelláknak rendkívül kicsinek kell lenniük, miközben gyorsan és finoman kell mozogniuk. Az Apple ezt lézerrel kivágott lamellákkal oldotta meg, amelyek lehetővé teszik a rekeszértékek közötti folyamatos váltást. Ennek több gyakorlati előnye is van. Automatikus módban a rekesz nyitásával vagy szűkítésével a kamera úgy szabályozhatja a beérkező fény mennyiségét, hogy közben nem feltétlenül kell módosítania a záridőt.
Mozgó témák fotózásakor például gyengébb fényben is megtarthatja a rövidebb záridőt, így kisebb az elmosódás veszélye. Közben az ISO-értéket is alacsonyabban tarthatja, ami kevesebb képzajt jelenthet a fotókon és videókon.
Az új rendszer a továbbfejlesztett Pro módban válik igazán érdekessé. A rekesz manuálisan is állítható, négy érték közül lehet választani: f/1,48, f/1,8, f/2,8 és f/4,0. Portréknál a nagyobb rekesznyílással erősebb háttérelmosás érhető el, tájképeknél pedig a szűkebb rekesszel a kép nagyobb része tartható élesen.
Az Apple erre egy látványos példát is mutatott. Ha azt szeretnénk, hogy az előtérben elhaladó autók vagy emberek mozgása elmosódjon, miközben a háttér éles marad, a korábbi, fixen nagy rekesznyílású iPhone-okkal nappali fényben nehéz volt kellően hosszú záridőt beállítani. Az f/4-re szűkíthető rekesszel ez már jóval egyszerűbbé válik.
A Pro Controls ráadásul nem áll meg
- a rekesz,
- az ISO
- és a záridő szabályozásánál.
- Manuálisan módosítható például a fehéregyensúly,
- és megjeleníthető egy hisztogram is az expozíciós szintek ellenőrzésére – olyan funkció, amely még egyes dedikált fényképezőgépekből is hiányzik.
Szintén komoly újdonság a fotóknál és videóknál működő folyamatos témakövetés. A kamera képes ráállni egy emberre, majd tovább követni akkor is, ha az illető például egy tömegben rövid időre eltűnik valaki mögött. Hasonló megoldást a Canon nemrég a mintegy 4500 dolláros EOS R5 Mark II tükör nélküli fényképezőgépén mutatott be, hívja fel rá a figyelmet az Endgadget. Az Apple a Photographic Styles funkciót is továbbfejlesztette, új textúra- és szemcsézettségi beállításokkal.
A legfeljebb 60 fps-sel rögzített videókra utólag is alkalmazhatók Cinematic effektek, ami különösen a közösségi médiába szánt tartalmak készítését egyszerűsítheti.
A profik számára az egyik legérdekesebb újdonság az Apple Reference Image. Reference módban a kamera hitelesített szenzoradatokat rögzít, amelyekből a Private Cloud Compute egy módosíthatatlan referenciaképet készít. Ez a Fotók alkalmazásban az elkészült kép mellett, egyfajta digitális negatívként jeleníthető meg, így összehasonlítható vele a később szerkesztett változat. Ez többek között annak ellenőrzésében is segíthet, hogy egy szerzői joggal védett fotót valaki illetéktelenül módosított-e.
Az iPhone Duo nem kapta meg teljes egészében az iPhone 18 Pro új kamerarendszerét. Kimaradt a Pro egyik legfontosabb fejlesztése, a változtatható rekesz, ahogy a rekesz, a záridő és a fehéregyensúly manuális állítását is lehetővé tevő Pro Controls, valamint a felvételek eredetiségének ellenőrzésére szolgáló Apple Reference Image mód is. Az intelligens témakövetés és az új, textúra- és szemcsézettség-szabályozást kínáló Photographic Styles 3 viszont bekerült a Duóba.
Az iPhone 18 Pro hátlapján három külön kamera dolgozik. Van egy 48 megapixeles főkamera a legtöbb hétköznapi fotóhoz, egy szintén 48 megapixeles ultraszéles kamera a nagy látószögű felvételekhez, valamint egy külön 48 megapixeles telefotó kamera a távoli témák fényképezéséhez. Utóbbi valódi optikai nagyítást tesz lehetővé. Az iPhone Duo ezzel szemben csak két hátlapi kamerát kapott: egy 48 megapixeles főkamerát és egy 48 megapixeles ultraszéles kamerát. Külön telefotó kamerája nincs. A kétszeres nagyítást ezért a főkamera oldja meg úgy, hogy a 48 megapixeles kép középső részét használja fel, ebből készít egy 12 megapixeles fotót. A két telefon ultraszéles kamerája azonos.