iPhone 18 Pro Max és a hajlítható iPhone: este Apple-bemutató!

A vállalat szeptember 9-én, magyar idő szerint 19 órakor tartja „Surprise and Shine” bemutatóját - az esemény a magyar nyelvű honlapon a Ragyogó meglepetés nevet kapta - amelynek legnagyobb sztárja minden bizonnyal az Apple történetének első hajlítható iPhone-ja lesz. Mellette bejelentik az iPhone 18 Pro és 18 Pro Max telefonokat, az Apple Watch Series 12 és Ultra 4 okosórákat, és akár az AirPods 5 is bemutatkozhat. A hagyományos iPhone 18-ra még hónapokat kell várni.
iPhone 18 Pro és Pro Max
- Az új Pro modellek külsőre várhatóan nem jelentenek radikális váltást az iPhone 17 Pro szériához képest. Az alumínium- és üvegfelületek találkozását azonban egységesebbé tehetik, a Dynamic Island pedig kisebb lehet, mivel a hírek szerint a Face ID egyes alkatrészeit már a kijelző alá rejtheti az Apple. A telefonokba az új A20 Pro chip kerülhet, amelyet a TSMC 2 nanométeres gyártástechnológiájával készíthetnek. A pletykák 12 GB RAM-ról és már az alapváltozatnál is 256 GB tárhelyről szólnak. A kijelző energiatakarékosabb LTPO+ panelt kaphat.
- A kameránál az egyik legérdekesebb újítás a mechanikusan változtatható rekesz lehet. Ennek segítségével a kamera fizikailag szabályozhatná az érzékelőre jutó fény mennyiségét és a mélységélességet. Sötétben több fényt engedhetne be, más helyzetekben pedig nagyobb mélységélességet vagy természetesebb háttérelmosást tehetne lehetővé. A pletykák azonban nem egységesek abban, hogy ezt mindkét Pro modell megkapja-e, vagy kizárólag az iPhone 18 Pro Max kiváltsága lesz. Felmerült egy Samsung által gyártott képérzékelő használata is, amely javíthatja a képminőséget és a kamera reakcióidejét. Egyszerűsödhet a Camera Control néven ismert kameragomb is: a nyomásérzékelés megmaradhat, a kapacitív érintésérzékelő réteg viszont eltűnhet, amit nem tartok előrelépésnek, bár tény, hogy meg kellett tanulni használni.
- Az iPhone 18 Pro Max nagyobb akkumulátort kaphat, ami miatt kissé vastagabb és nehezebb lehet a készülékház.
- A színválasztékról továbbra is egymásnak ellentmondó információk keringenek a MacRumors összesítése szerint. A legtöbbször Dark Cherry, világoskék és ezüst változatokról hallani, de fekete modell is felbukkant a szivárgásokban.
Hajlítható iPhone
Az este legfontosabb újdonsága várhatóan az Apple első hajlítható telefonja lesz. Még a neve sem biztos: eddig az iPhone Ultra és az iPhone Fold terjedt, mára már előkerült az iPhone Duo elnevezés is. Kívül körülbelül 5,5 hüvelykes, belül pedig 7,8 hüvelykes kijelzőt kaphat. Kinyitva a készülékház állítólag mindössze 4,5 milliméter vastag lehet. Az Apple egyik legnagyobb technikai kihívása a hajlítható kijelző gyűrődésének, a hajtásnyomnak az eltüntetése volt. A legújabb hírek szerint teljesen nem tudták megoldani, bár állítólag minimálisan látszódik majd csak. A nagy belső kijelzőt az Apple szoftveresen is kihasználhatja: a hírek szerint iPadhez hasonló multitasking, többek között két alkalmazás egymás melletti futtatása is elérhető lesz.
A Face ID helyett pedig az oldalsó gombba épített Touch ID szolgáltatja majd a biometrikus azonosítás lehetőségét. Hátul egy nagylátószögű és egy ultraszéles látószögű kamera lehet, miközben a külső és a belső kijelzőhöz is tartozhat szelfikamera. Belül ugyanaz az A20 Pro dolgozhat, mint az iPhone Pro szériában, várhatóan 12 GB RAM társaságában. A MagSafe támogatása is megmaradhat. A 9to5mac által feldolgozott pletykák jelenleg ezüstös/fehér és rendkívül sötét indigókék változatról szólnak, ez új az eddigi sima fehér és fekete hírekhez képest.
Apple Watch
- Az Apple Watch Series 12 esetében nem számíthatunk jelentős külső átalakításra. Az óra az új S12 chipet kaphatja meg, miközben az Apple elsősorban az egészség- és fitneszfunkciókat fejlesztheti tovább. A vállalat állítólag teszteli az egész napos, folyamatos pulzusmérést, valamint egy új, „Readiness” nevű alkalmazást is, amely a szervezet aktuális terhelhetőségéről adhat visszajelzést. Felmerült a kerámiaház visszatérése is: fehér és sötétszürke változatokat állítólag már tesztelt az Apple.
- Az Apple Watch Ultra 4 formája várhatóan nagyrészt változatlan marad, belül azonban ez is megkaphatja az S12 chipet és a Series 12 új egészségügyi funkcióit. Érdekesebb lehet a műholdas kommunikáció továbbfejlesztése. A pletykák szerint az Apple Maps bizonyos funkciói, sőt akár az Üzenetekben történő fényképmegosztás is működhet műholdas kapcsolaton keresztül.
AirPods 5
Az AirPods 5 bemutatása kevésbé biztos, de a hírek szerint két változat készülhet: egy hagyományos és egy aktív zajszűréssel felszerelt modell. Az új generáció megkaphatja az Apple H3 chipjét, amely jobb hangminőséget és kisebb késleltetést hozhat.
Ami biztosan nem lesz: iPhone 18
Az alapmodell iPhone 18 bemutatását a hírek szerint az Apple 2027 tavaszára halasztotta. Akkor jelenhet meg az iPhone 18e és az iPhone Air 2 is. Ezzel az Apple szakíthat azzal a hosszú évek óta megszokott gyakorlattal, hogy az adott iPhone-generáció legfontosabb modelljeit egyszerre, szeptemberben mutatja be. Az új rendszerben az év második felében a drágább Pro és hajlítható készülékek, tavasszal pedig a kedvezőbb árú iPhone-ok kerülhetnek piacra.