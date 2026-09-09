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iPhone

iPhone 18 Pro Max és a hajlítható iPhone: este Apple-bemutató!

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Eláruljuk, mit jelent be az Apple este. Érkezik az Apple történetének első hajlítható iPhone-ja, továbbá az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max, valamint új Apple Watch-ok is.
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iPhoneAppleApple Watch

A vállalat szeptember 9-én, magyar idő szerint 19 órakor tartja „Surprise and Shine” bemutatóját - az esemény a magyar nyelvű honlapon a Ragyogó meglepetés nevet kapta - amelynek legnagyobb sztárja minden bizonnyal az Apple történetének első hajlítható iPhone-ja lesz. Mellette bejelentik az iPhone 18 Pro és 18 Pro Max telefonokat, az Apple Watch Series 12 és Ultra 4 okosórákat, és akár az AirPods 5 is bemutatkozhat. A hagyományos iPhone 18-ra még hónapokat kell várni.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, hajlítható iPhone, új Apple Watch órák is érkeznek
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, hajlítható iPhone, új Apple Watch órák is érkeznek
Fotó: Maher Meskko / Pexels

iPhone 18 Pro és Pro Max

  • Az új Pro modellek külsőre várhatóan nem jelentenek radikális váltást az iPhone 17 Pro szériához képest. Az alumínium- és üvegfelületek találkozását azonban egységesebbé tehetik, a Dynamic Island pedig kisebb lehet, mivel a hírek szerint a Face ID egyes alkatrészeit már a kijelző alá rejtheti az Apple. A telefonokba az új A20 Pro chip kerülhet, amelyet a TSMC 2 nanométeres gyártástechnológiájával készíthetnek. A pletykák 12 GB RAM-ról és már az alapváltozatnál is 256 GB tárhelyről szólnak. A kijelző energiatakarékosabb LTPO+ panelt kaphat.
  • A kameránál az egyik legérdekesebb újítás a mechanikusan változtatható rekesz lehet. Ennek segítségével a kamera fizikailag szabályozhatná az érzékelőre jutó fény mennyiségét és a mélységélességet. Sötétben több fényt engedhetne be, más helyzetekben pedig nagyobb mélységélességet vagy természetesebb háttérelmosást tehetne lehetővé. A pletykák azonban nem egységesek abban, hogy ezt mindkét Pro modell megkapja-e, vagy kizárólag az iPhone 18 Pro Max kiváltsága lesz. Felmerült egy Samsung által gyártott képérzékelő használata is, amely javíthatja a képminőséget és a kamera reakcióidejét. Egyszerűsödhet a Camera Control néven ismert kameragomb is: a nyomásérzékelés megmaradhat, a kapacitív érintésérzékelő réteg viszont eltűnhet, amit nem tartok előrelépésnek, bár tény, hogy meg kellett tanulni használni. 
  • Az iPhone 18 Pro Max nagyobb akkumulátort kaphat, ami miatt kissé vastagabb és nehezebb lehet a készülékház.
  • A színválasztékról továbbra is egymásnak ellentmondó információk keringenek a MacRumors összesítése szerint. A legtöbbször Dark Cherry, világoskék és ezüst változatokról hallani, de fekete modell is felbukkant a szivárgásokban.

Hajlítható iPhone

Az este legfontosabb újdonsága várhatóan az Apple első hajlítható telefonja lesz. Még a neve sem biztos: eddig az iPhone Ultra és az iPhone Fold terjedt, mára már előkerült az iPhone Duo elnevezés is. Kívül körülbelül 5,5 hüvelykes, belül pedig 7,8 hüvelykes kijelzőt kaphat. Kinyitva a készülékház állítólag mindössze 4,5 milliméter vastag lehet. Az Apple egyik legnagyobb technikai kihívása a hajlítható kijelző gyűrődésének, a hajtásnyomnak az eltüntetése volt. A legújabb hírek szerint teljesen nem tudták megoldani, bár állítólag minimálisan látszódik majd csak. A nagy belső kijelzőt az Apple szoftveresen is kihasználhatja: a hírek szerint iPadhez hasonló multitasking, többek között két alkalmazás egymás melletti futtatása is elérhető lesz.

A Face ID helyett pedig az oldalsó gombba épített Touch ID szolgáltatja majd a biometrikus azonosítás lehetőségét. Hátul egy nagylátószögű és egy ultraszéles látószögű kamera lehet, miközben a külső és a belső kijelzőhöz is tartozhat szelfikamera. Belül ugyanaz az A20 Pro dolgozhat, mint az iPhone Pro szériában, várhatóan 12 GB RAM társaságában. A MagSafe támogatása is megmaradhat. A 9to5mac által feldolgozott pletykák jelenleg ezüstös/fehér és rendkívül sötét indigókék változatról szólnak, ez új az eddigi sima fehér és fekete hírekhez képest.

Apple Watch

  • Az Apple Watch Series 12 esetében nem számíthatunk jelentős külső átalakításra. Az óra az új S12 chipet kaphatja meg, miközben az Apple elsősorban az egészség- és fitneszfunkciókat fejlesztheti tovább. A vállalat állítólag teszteli az egész napos, folyamatos pulzusmérést, valamint egy új, „Readiness” nevű alkalmazást is, amely a szervezet aktuális terhelhetőségéről adhat visszajelzést. Felmerült a kerámiaház visszatérése is: fehér és sötétszürke változatokat állítólag már tesztelt az Apple.
  • Az Apple Watch Ultra 4 formája várhatóan nagyrészt változatlan marad, belül azonban ez is megkaphatja az S12 chipet és a Series 12 új egészségügyi funkcióit. Érdekesebb lehet a műholdas kommunikáció továbbfejlesztése. A pletykák szerint az Apple Maps bizonyos funkciói, sőt akár az Üzenetekben történő fényképmegosztás is működhet műholdas kapcsolaton keresztül.

AirPods 5

Az AirPods 5 bemutatása kevésbé biztos, de a hírek szerint két változat készülhet: egy hagyományos és egy aktív zajszűréssel felszerelt modell. Az új generáció megkaphatja az Apple H3 chipjét, amely jobb hangminőséget és kisebb késleltetést hozhat.

Ami biztosan nem lesz: iPhone 18

Az alapmodell iPhone 18 bemutatását a hírek szerint az Apple 2027 tavaszára halasztotta. Akkor jelenhet meg az iPhone 18e és az iPhone Air 2 is. Ezzel az Apple szakíthat azzal a hosszú évek óta megszokott gyakorlattal, hogy az adott iPhone-generáció legfontosabb modelljeit egyszerre, szeptemberben mutatja be. Az új rendszerben az év második felében a drágább Pro és hajlítható készülékek, tavasszal pedig a kedvezőbb árú iPhone-ok kerülhetnek piacra.

 

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