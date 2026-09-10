Emelte a korábbi iPhone-ok árait az Apple, van, amelyiket százezer forinttal

Az Apple bemutatta vadonatúj telefonjait, a lenyűgözően továbbfejlesztett kamerarendszerrel érkező iPhone 18 Pro szériát és a vállalat első hajlítható okostelefonját, az iPhone Duót. Mint minden évben, most is minden bizonnyal sokan számítottak arra, hogy az új telefonok érkezésével a korábbi generációk olcsóbbak lesznek, legalább egy picit. Nekem van olyan ismerősöm, aki az iPhone 17-et nézte ki magának, és pontosan tudta, hogy 10 forint híján 400 ezer forintba kerül. Pontosabban került. Tegnapig.

Óriási tömeg a hajlítható iPhone Duo előtt - az új modellek érkezésével nem csökkent, hanem nőtt a korábbiak ára - Fotó: BENJAMIN FANJOY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Majdnem az összes korábbi iPhone drágább lett

Aki arra várt volna, hogy az idei csúcsmodellek érkezésével majd jutányosabb áron szerezheti be a tavaly iPhone 17-et, vagy valamelyik másik korábbi modellt, az most csalódhat, ugyanis a tavalyi iPhone esetében az alábbiként alakulnak az árak:

iPhone 17 (256GB): 399 990 forintról 419 990 forint

iPhone 17 (512 GB): 499 990 forintról 519 990 forint

iPhone 17e (256 GB): 299 990 forintról 319 990 forint

iPhone 17e (512 GB): 399 990 forintról 419 990 forint

iPhone Air (256 GB): 499 990 forint, nem változott

iPhone Air (512 GB): 599 990 forint, nem változott

iPhone Air (1 TB): 699 990 forintról 799 990 forint

iPhone 16 (128GB): 349 990 forintról 379 990 forint

Tehát kettő modell kivételével mindegyik telefon drágult. Amelyik nem, annak az ára pedig nem változott. Ott legalább ennyi jó érzése lehet a vásárlást tervezőknek, hogy kivártak, de végül hiába, és a korábban tervezett áron vásárolhatnak. Fontos: az imént közölt áremelések az Apple hivatalos webshopjára vonatkoznak, a vállalat kiskereskedelmi partnereinél és a szolgáltatóknál akár más árakkal is találkozhatunk.

Több új modell ára meghaladja az egymillió forintot

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