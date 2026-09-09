Bemutatja első hajlítható iPhone-ját az Apple - itt az őszi termékbemutató élőben

Egy kizárólag iPhone-nal készített videóval indult a közvetítés, melynek végén Tim Cook eddigi vezérigazgató szimbolikusan átadta a stafétát az utód John Ternusnak. Már az Apple kaliforniai központjában vagyunk, ahol Ternus vezeti fel a bejelentéseket. Mint később kiderült, Az Apple állítása szerint a teljes bemutatót iPhone 18 Próval vették fel.
John Ternus első bemutatója az Apple vezérigazgatójaként
Tim Cook még egyszer feltűnik, majd átadja a szót az Apple új (szeptember 1. óta) vezérigazgatójának:
„Csapataink hihetetlen együttműködéssel és odafigyeléssel dolgoznak minden egyes részleten, egy olyan küldetést szolgálva, amely a kezdetektől fogva vezérel bennünket: hogy a világ legjobb termékeit készítsük.”
„Az Apple alapvető értékei továbbra is minden döntésünket meghatározzák. Ha a jövőbe tekintünk, hatalmas felfedezések és átalakulások lehetőségét látjuk. A mesterséges intelligencia teljesen újfajta élményeket tesz lehetővé, és még hasznosabbá válhat, ha összekapcsolja mindennapi életünket az általunk használt alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal és termékekkel.”
„Ez azt jelenti, hogy az élményeink középpontjában álló eszköz még fontosabbá válik. Én ezt egyfajta intelligens személyes központként képzelem el. Az elképzelés erejét az adja, hogy az új képességek széles köre találkozik a személyes környezetünk és helyzetünk mélyreható ismeretével.”
„Ha pedig a nulláról kellene megterveznünk ennek a személyes központnak az ideális változatát, hogyan csinálnánk? Először is olyan eszközre lenne szükségünk, amely mindig velünk van, mélyen személyes, és pontosan azokban a pillanatokban képes intelligens segítséget nyújtani, amikor arra szükségünk van. Ehhez olyan nagy teljesítményű processzor kell, amely rendkívül fejlett AI-modelleket képes közvetlenül az eszközön futtatni, hogy azonnal válaszolhasson a kérdéseinkre, valamint állandó hálózati kapcsolat, amely hozzáférést biztosít a tudáshoz és a felhőben futó, még fejlettebb modellekhez.” - mondja nagy debütálása során John Ternus.
iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max
A bemutató az A20 Pro chippel kezdődik, valamint az Apple ígérete szerint „az iPhone történetének leghosszabb üzemidejével”. „Ez történik akkor, amikor eljutunk a Holdig, visszatérünk, majd feltesszük a kérdést: mi legyen a következő?”
És meg is érkezett az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max. Az iPhone 18 Pro négy színben érkezik: mélyfekete, elegáns ezüst, az új Glacier (gleccserkék), valamint bordó, amelyet az Apple „kifinomult és egyedi új színként” jellemez.
A bemutató a Siri AI-képességeivel és az Apple Intelligence fejlesztéseivel folytatódik, ez egyelőre a magyar nyelv hiánya miatt a magyar közönség számára nem kifejezetten releváns.
Az Apple részletesebben is bemutatja az iPhone 18 Próban dolgozó új chipet. Az A20 Pro az Apple szerint „kivételes chip, amely új mércét állít a mobil számítástechnika területén”. Teljesen új architektúrára épül, és 2 nanométeres gyártástechnológiával készül.
A processzor hat CPU-magot tartalmaz: két új, nagy teljesítményű magot és négy új energiahatékony magot. A két csúcsteljesítményű mag akár 20 százalékkal gyorsabb az előző generációhoz képest.
Az Apple ezeket „asztali gépes szintű” teljesítményt nyújtó magokként jellemzi, és állítása szerint ezek a jelenlegi okostelefonokban található leggyorsabb processzormagok.
Az A20 Pro új grafikus egysége hét GPU-magot kapott, és az Apple szerint akár 40 százalékkal nagyobb grafikus teljesítményre képes. A vállalat szerint az A20 Pro „a legfejlettebb, közvetlenül az eszközön futó modellekhez készült tökéletes chip”, és minden korábbi iPhone-nál szélesebb memória-interfésszel rendelkezik.
A nagyobb teljesítmény miatt a hűtést is átdolgozták. Az A20 Pro tokozása az Apple M-sorozatú chipjeiből merít ihletet, és úgy alakították ki, hogy a chipet és a memóriát közvetlenebbül kapcsolja a gőzkamrás hűtőrendszerhez, javítva a hőelvezetést.
Az Apple hangsúlyozta, hogy a hatékony hőkezelés kulcsfontosságú, mivel csak megfelelő hőelvezetéssel lehet tartósan kihasználni az A20 Pro maximális teljesítményét.
- iPhone 18 Pro: akár 36 óra videólejátszás, átlagos használattal akár 24 órás üzemidő.
- iPhone 18 Pro Max: akár 45 óra videólejátszás, átlagos használattal akár 30 óra – az Apple szerint ez az eddigi legnagyobb generációs előrelépés az iPhone üzemidejében.
- Gyorstöltés: vezetékkel körülbelül 15 perc alatt 50 százalék, 5 perc töltés pedig akár 6 órányi videólejátszásra elegendő.
- Kamera: új, 48 megapixeles Fusion főkamera változtatható rekesszel. A rekesz szabályozásával változtatható a bejutó fény mennyisége és a mélységélesség, így az Apple szerint a fotós nagyobb kreatív kontrollt kap.
További érdekességek a kameráról: A rekeszt hat, lézerrel vágott, hajszálnál is vékonyabb lamella szabályozza.
Sötétben a rekesz automatikusan nagyobbra nyílik, és mintegy 50 százalékkal több fényt enged be.
Az új Pro Controls funkcióval manuálisan állítható a rekesz, a záridő és a fehéregyensúly, valamint hisztogram is megjeleníthető. A time-lapse már 4K Dolby Vision HDR felbontást is támogat. A normál videóból utólag is létrehozható Cinematic módhoz hasonló hatás, akár 60 fps-es felvételből.
A Pro Controls fotózásnál és videózásnál egyaránt használható. Az új, AI-alapú Smart Focus Tracking követi a kiválasztott témát, és akkor is képes újra megtalálni, ha az átmenetileg kikerül a képből.
Fejlődtek a Photographic Styles beállításai, többek között a bőr textúrájának megjelenítése is finomhangolható.
Új funkció az Apple Reference Image: a kamera már a kép elkészítésekor, pixelszinten hitelesíti a fotó adatait. Az Apple ezt egyfajta „digitális negatívhoz” hasonlítja, amellyel igazolható, hogy a felvétel eredeti.
A továbbfejlesztett Dynamic Island egyszerre már három Live Activityt képes megjeleníteni.
AirPods 5
Az Apple bemutatta az AirPods 5-öt, amely megtartja a nyitott, szilikonharang nélküli kialakítást, de az Apple szerint többféle fülformához jobban illeszkedik, és részletesebb, gazdagabb hangzást kínál. Az egyik legfontosabb újdonság az aktív zajszűrés (ANC), amely a vállalat állítása szerint 50 százalékkal hatékonyabb az AirPods 4 zajszűrésénél, és az Apple egyenesen az iparág legjobb ANC-megoldásának nevezi a nyitott kialakítású fülhallgatók között.
Az AirPods 5 szorosabban együttműködik az Apple Intelligence funkcióival, támogatja a Live Translation valós idejű fordítást, Siri pedig továbbra is használható kéz nélkül a „Hey Siri” paranccsal. Az Apple a tartósságon is javított. Aktív zajszűréssel több mint 4 órás zenehallgatást ígér egy feltöltéssel, a töltőtokkal együtt pedig 20 óránál hosszabb üzemidő érhető el. Az AirPods 5 amerikai ára 129 dollár, vagyis ugyanannyi, amennyibe az előző generáció ANC nélküli alapváltozata került.
Az AirPods 5 149 dolláros változata további extrákat kínál. A fülhallgató szárán közvetlenül állítható a hangerő, az áttervezett akkumulátornak köszönhetően pedig aktív zajszűréssel akár 5 órás üzemidőt kínál. A hozzá tartozó vezeték nélküli töltőtok Apple Watch-töltőkkel és Qi töltőkkel is kompatibilis.
Apple Watch Series 12 és Apple Watch Ultra 4
Az Apple Watch Series 12 és Apple Watch Ultra 4 teljesen új egészségügyi szenzorrendszert kapott. Az átdolgozott érzékelő nagyobb elektródafelületet használ az EKG-mérésekhez, hatékonyabb fotodiódákat és nagyobb, energiatakarékosabb zöld LED-eket kapott a pontosabb optikai pulzusmérés érdekében.
Az órák öt másodpercenként képesek pulzusadatot rögzíteni, ami az Apple szerint 60-szor gyakoribb mérés a korábbinál. A szívfrekvencia-variabilitást, vagyis a HRV-t akár ötpercenként mérhetik, 24-szer gyakrabban, mint korábban.
Az Apple egy több száz résztvevővel végzett vizsgálatban EKG-mellkaspánthoz viszonyította az Apple Watch és más viselhető eszközök pontosságát futás, kerékpározás és HIIT-edzések közben. A vállalat saját vizsgálata szerint az Apple Watch bizonyult a legpontosabbnak a pulzusmérésben a tesztelt viselhető eszközök között.
A gyakoribb pulzusadatok az átdolgozott Heart Rate alkalmazásban, illetve az új számlap-komplikációkban is megjelennek.
Az új egészségügyi szenzorrendszerre épül a Readiness funkció is, amely minden reggel elemzi az aktivitást, az életjeleket és az alvást, majd
egyetlen pontszámmal jelzi, mennyire áll készen a szervezet az aznapi terhelésre. Ennek alapján például pihenést, visszafogottabb terhelést vagy intenzívebb mozgást javasolhat.
Teljesen megújul az Egészség (Health) alkalmazás is, amely az Apple Intelligence segítségével személyre szabott útmutatást ad az egészségügyi adatok alapján. Újdonság a Health Age, vagyis „egészségkor” funkció: többek között az Apple Watch által mért VO2 max-, alvási és egyéb egészségügyi adatokat, valamint a vérvizsgálatokból származó biomarkereket használja annak felmérésére, hogy a felhasználó egészségi állapota hogyan viszonyul a tényleges életkorához.
Megjelenik egy új Longevity, azaz hosszú távú egészségre fókuszáló felület is, amely az iPhone és az Apple Watch adataiból az alvást, a mozgást, a szív egészségét és más tényezőket együttesen értékeli.
Az Apple Watch új Audio Intelligence funkciókat kap, amelyek az Apple Intelligence segítségével értelmezik a környezetben hallható hangokat. A Sound Recognition például felismerheti a riasztást, a csengőt vagy a gyereksírást, ami különösen a siket és nagyothalló felhasználók számára lehet hasznos.
A Siri Recap, amely a környezet hangjait figyelve képes összefoglalni a beszélgetések lényegét, például egy munkahelyi megbeszélés vagy szülői értekezlet legfontosabb pontjait. Az Apple hangsúlyozza, hogy a rendszer nem készít és nem tárol hangfelvételeket. Idén béta verzióban indul, elsőként angol nyelven, további nyelvek pedig később érkeznek. Magyar aligha.
Az Apple Watch Series 12 alumíniumházas változatai asztroszürke, fekete, világos arany és sötét bronz színekben érkeznek. A kijelzőt most már Ceramic Shield védi, amely az Apple szerint 60 százalékkal ellenállóbbá teszi. Két polírozott titánváltozat is készül, ragyogó arany és natúr kivitelben, emellett a Series 12 kerámiaházzal is elérhető lesz, gyöngyfehér és éjkék színekben.
Az Apple Watch Ultra 4 nagyobb akkumulátort és jobb energiahatékonyságot kapott, így az Apple szerint akár két napos üzemidőt kínál. Folyamatos GPS- és pulzusméréssel végzett edzésnél 18 órán át, a maximális, meghosszabbított edzésmódban pedig akár 45 órán keresztül használható. Az Ultra 4 fekete és natúr titán kivitelben érkezik, új szíjakkal, köztük egy új titán Hermès szíjjal.
Az Apple első hajlítható iPhoneja: iPhone Duo
Az iPhone Duo az Apple szerint minden korábbi iPhone-tól eltér, miközben használata mégis ismerős marad. Összecsukva nagyjából akkora, mint egy útlevél, szétnyitva pedig a két oldal egyetlen összefüggő keretet alkot. A külső és belső kijelző azonos képaránya miatt a váltás a két használati mód között folyamatos, a nagy belső kijelző pedig álló és fekvő helyzetben egyaránt használható.
A FaceTime-kamerát a kijelző mögé rejtették, így nem töri meg a belső képernyő felületét. Az új zsanér pontosan szabályozza a nyitást és a csukást, teljesen kinyitva pedig síkban tartja a kijelzőt.
A keret precíziós megmunkálású titánból készül, tükörfényes polírozással. Kinyitva ez az Apple eddigi legvékonyabb iPhone-ja; ezt részben azzal érték el, hogy a fontosabb alkatrészeket rendkívül sűrűn a kameráknak helyet adó kiemelkedő részbe rendezték.
A legfontosabb kezelőszerveket a készülék oldalára helyezték, hogy hüvelykujjal könnyen elérhetők legyenek.
Az iPhone Duo külső és belső kijelzője között a rendszer automatikusan és folyamatosan vált: az alkalmazások átrendeződnek és kihasználják a nagyobb felületet, miközben a kezelőszervek helye következetes marad. Ehhez az Apple az alkalmazások elrendezését is átdolgozta, a kezdőképernyő Dockja például függőleges elrendezést kapott.
Belül egy 7,6 hüvelykes Super Retina XDR kijelző található, amelynek felülete az Apple szerint 50 százalékkal nagyobb az iPhone 18 Pro Max, és 80 százalékkal nagyobb az iPhone 18 Pro képernyőjénél. A külső kijelző 5,4 hüvelykes, és az iPhone 18 Pro kijelzőfelületének mintegy 90 százalékát kínálja. Az Apple Pencil támogatása még idén megérkezik, és mindkét kijelzővel használható lesz.
A Face ID helyett az oldalsó gombba épített Touch ID szolgál az azonosításra, de az iPhone Duo Apple Watch segítségével is feloldható.
A készülék két színben, csillagfehér és éjszakai égbolt kivitelben készül. Hátul Ceramic Shield, elöl Ceramic Shield 2 védi, és IP68-as por- és vízállóságot kínál.
Az Apple szerint az iPhone Duo az eddigi legsokoldalúbb iPhone. Egyszerre két alkalmazás futtatható egymás mellett, sőt ugyanaz az app is megnyitható kétszer, a gyakran használt alkalmazáspárok pedig elmenthetők. A készülék bármilyen tájolásban használható, és részben összehajtva az asztalra is letehető, így külön állvány nélkül lehet rajta például videót nézni. Ilyenkor az iOS a kezelőszerveket és a tartalmat automatikusan távolabb helyezi a hajtásvonal nehezebben érinthető részétől. Ezek az androidos hajlítható telefonok használóinak nem lesznek újdonságok, ha picit ünneprontóak akarunk lenni. Persze miért akarnánk?
A hajlítható kijelző többrétegű szerkezetet kapott. A rétegek között ragasztóanyagok teszik lehetővé, hogy hajtogatás közben egymáshoz képest elmozduljanak – az Apple hasonlata szerint úgy, mint egy könyv lapjai –, így a panel hosszú távon sem deformálódik. A kijelzőt könnyű, merev szénszálas tartólemezek, valamint egy alsó titánréteg erősíti. A teljes szerkezetet a több mint száz apró, precíziós alkatrészből álló zsanér fogja össze, amely kulcsszerepet játszik a készülék merevségében és tartósságában.
Az iPhone Duo tartós teljesítménye az Apple szerint akár 35 százalékkal nagyobb az iPhone 17 Próénál. Megkapta az új C2 mobilmodemet is, amely a C1X-nél akár 50 százalékkal gyorsabb, miközben akár 15 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt. Az Egyesült Államokban az 5G mmWave hálózatokat is támogatja. A készülék világszerte kizárólag eSIM-mel használható.
A telefon két felében külön akkumulátor található, amelyek egyetlen rendszerként működnek. Az Apple 31 óra videólejátszást ígér a belső, illetve 44 órát a külső kijelző használatával. A két képernyőt hasonló arányban használva akár 24 órás üzemidő érhető el. Gyorstöltéssel körülbelül 20 perc alatt 50 százalékra tölthető.
A kamerarendszerben 48 megapixeles Fusion főkamera és 48 megapixeles Fusion ultraszéles kamera található, utóbbi megegyezik az iPhone 18 Próban használttal. Mivel a Duo félig összehajtva saját magát is megtartja, állvány nélkül készíthetők vele például 4K Dolby Vision HDR time-lapse felvételek.
A külső kijelzőn 12 megapixeles Center Stage kamera kapott helyet, a belső képernyő pedig külön FaceTime-kamerával rendelkezik. Videózáskor az első és hátsó kamera egyszerre is használható, FaceTime-hívás közben pedig a külső kijelzőn egy mellettünk álló személy is bekapcsolódhat a beszélgetésbe. A külső kijelző keresőként is használható, így a hátlapi kamerákkal készített szelfik komponálása is egyszerűbb.
Újdonság a Smart Take, amely követi a jelenetet, és automatikusan akkor készíti el a fényképet, amikor a csoport készen áll, így nincs szükség időzítőre. Gyerekek fotózásakor pedig a kijelzőn megjelenő animációkkal próbálja a kamera felé irányítani a figyelmüket.