Bemutatja első hajlítható iPhone-ját az Apple - itt az őszi termékbemutató élőben

Egy kizárólag iPhone-nal készített videóval indult a közvetítés, melynek végén Tim Cook eddigi vezérigazgató szimbolikusan átadta a stafétát az utód John Ternusnak. Már az Apple kaliforniai központjában vagyunk, ahol Ternus vezeti fel a bejelentéseket. Mint később kiderült, Az Apple állítása szerint a teljes bemutatót iPhone 18 Próval vették fel.

John Ternus első bemutatója az Apple vezérigazgatójaként

Tim Cook még egyszer feltűnik, majd átadja a szót az Apple új (szeptember 1. óta) vezérigazgatójának:

„Csapataink hihetetlen együttműködéssel és odafigyeléssel dolgoznak minden egyes részleten, egy olyan küldetést szolgálva, amely a kezdetektől fogva vezérel bennünket: hogy a világ legjobb termékeit készítsük.”

„Az Apple alapvető értékei továbbra is minden döntésünket meghatározzák. Ha a jövőbe tekintünk, hatalmas felfedezések és átalakulások lehetőségét látjuk. A mesterséges intelligencia teljesen újfajta élményeket tesz lehetővé, és még hasznosabbá válhat, ha összekapcsolja mindennapi életünket az általunk használt alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal és termékekkel.”

„Ez azt jelenti, hogy az élményeink középpontjában álló eszköz még fontosabbá válik. Én ezt egyfajta intelligens személyes központként képzelem el. Az elképzelés erejét az adja, hogy az új képességek széles köre találkozik a személyes környezetünk és helyzetünk mélyreható ismeretével.”

„Ha pedig a nulláról kellene megterveznünk ennek a személyes központnak az ideális változatát, hogyan csinálnánk? Először is olyan eszközre lenne szükségünk, amely mindig velünk van, mélyen személyes, és pontosan azokban a pillanatokban képes intelligens segítséget nyújtani, amikor arra szükségünk van. Ehhez olyan nagy teljesítményű processzor kell, amely rendkívül fejlett AI-modelleket képes közvetlenül az eszközön futtatni, hogy azonnal válaszolhasson a kérdéseinkre, valamint állandó hálózati kapcsolat, amely hozzáférést biztosít a tudáshoz és a felhőben futó, még fejlettebb modellekhez.” - mondja nagy debütálása során John Ternus.