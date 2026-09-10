iPhone Duo: ezeken lehet, hogy átsiklottál, pedig érdekes részletek

Az iPhone Duo legfontosabb tulajdonságai magától értetődőek: hajlítható kialakítást és két kijelzőt kínál, komoly kamerarendszert és üzemidőt kapott, a különleges formátum pedig számos olyan lehetőséget teremt, amelyre egy hagyományos iPhone nem képes. A bemutató és az Apple később közzétett információi azonban több kevésbé látványos, mégis érdekes részletet is elárultak.

iPhone Duo

Fotó: Apple

iPhone Duo: érdekes részletek az Apple első hajlítható telefonjáról

Gombok, vezérlők

Az iPhone Duo oldalán megtalálható a Camera Control kameravezérlő, egy másik, az elmúlt években (az iPhone 16 óta) megszokott iPhone-gomb azonban hiányzik róla: nincs programozható Művelet (Action) gomb, ami annak idején a némításkapcsolót váltotta.

Kijelzők

A tükröződésgátló nanotexturált felület kizárólag az iPhone Duo belső, hajlítható kijelzőjén található meg. A külső képernyő nem kapott ilyen bevonatot, így az sokkal fényesebb, a belső kijelző matt.

Apple Pencil

Az Apple közlése szerint az iPhone Duo még idén megkapja az Apple Pencil támogatását, ráadásul a ceruza a külső és a belső kijelzővel egyaránt használható lesz. Nem minden Apple Pencil kompatibilis azonban a telefonnal. Jelenleg kizárólag az USB-C csatlakozós Apple Pencil támogatását jelezte az Apple, az Apple Pencil Próét nem, hívja fel rá a figyelmet a MacRumors. Ez nagy előny a Samsunggal szemben, a dél-koreai techóriás tavalyi és idei hajlítható telefonjai sem támogatják az érintőceruza-használatot.

Késői megjelenés, de nem hónapokkal

Az iPhone 18 Próval ellentétben, amely már a bemutatót követő napokban előrendelhető lesz, az iPhone Duóra még több mint egy hónapot kell várni. A készülék október 16-tól rendelhető meg, az első példányok pedig egy héttel később, október 23-án kerülnek a vásárlókhoz. Az újdonságok magyarországi megjelenési dátumait és a magyar árakat ebben a cikkben szedtük össze. A telefon tehát a hagyományos iPhone 18 Pro-szériához képest csúszik, de nem annyit, mint amennyitől egyes híresztelések alapján félhettek a rajongók, nem fog hónapokat csúszni, és nem csak ez Egyesült Államokban vezetik be először.

iOS 27.1

A későbbi megjelenés miatt talán nem meglepő, hogy az iPhone Duo már nem az iOS 27 első változatával érkezik. Az Apple tájékoztatása szerint a készüléken iOS 27.1 fut majd a megjelenéskor. (Az iOS 27-kompatibilis korábbi iPhone-ok listáját ebben a cikkünkben megtalálja.)

Kizárólag eSIM

Az iPhone Duo esetében világszerte eltűnik a fizikai SIM-kártya foglalata. A készülék minden országban kizárólag eSIM-mel lesz használható. Ez még Kínára is érvényes, ahol a vásárlók hagyományosan jobban ragaszkodnak a fizikai SIM-kártyákhoz. Az iPhone Duóból ott sem készül fizikai SIM-et fogadó változat.

Kamerák, funkciók

Az iPhone Duo több exkluzív kamerafunkciót kapott. Van azonban egy fontos hiányossága az iPhone 18 Próhoz képest: a Duo főkamerája nem rendelkezik változtatható rekesznyílással.