iPhone Duo: az Apple elbukott abban, amit elvártak tőle

Az első Samsung Galaxy Fold megjelenése óta sokak nyűgje, hogy a hajlítható telefonok belső kijelzőjénél középen látszódik a gyűrődés vagy a hajtásnyom. Az Apple meglepően sokáig nem csatlakozott a hajlítható telefonok piacához, még csak nem is nagyon kommunikáltak erről semmit. A rajongók azzal védekeztek, hogy csak akkor jön majd ki az első hajlítható iPhone, ha már tökéletes technológiával tud előrukkolni az Apple. Hét és fél évvel a Samsung Galaxy Fold bemutatója után végül megjelent az iPhone Duo, és a hajtásnyom ugyanúgy ott van. Mint az összes hajlítható telefonon. Sokszor a környezeti körülményektől és a fényektől függ, de azért jól kivehető lehet a kijelző közepén végigfutó gyűrődés, miközben a kijelző alá rejtett kamera sem bizonyult teljesen láthatatlannak.
iPhone Duo: a hajtásnyom látszódik, bár halványabban
Az Apple a belső kijelzőn nanotexturált polimer felületet alkalmazott, amely nemcsak a tükröződést csökkenti, hanem a kijelző közepén futó hajtásvonal láthatóságát is mérsékli. A panel mikrolencsés textúráját úgynevezett maszk nélküli lézerlitográfiával, képpontonként alakítják ki, így egy optikailag síknak ható, matt felület jön létre. A gyakorlatban ez valóban kevésbé feltűnővé teszi a hajtást, látványban és tapintásban egyaránt. A hajtásvonal azonban nem tűnt el teljesen, bizonyos fényviszonyok között továbbra is jól látható. A MacRumors által összegzett első tapasztalatok szerint ugyanakkor az Apple-nek jobban sikerült elrejtenie, mint a Samsungnak, bár utóbbi a Fold8-cal szintén nagyot lépett előre a korábbi hajlítható telefonjaihoz képest. Ami még feltűnő, hogy az iPhone Duo belső kijelzőjének tükröződéscsökkentő felülete a gyakorlatban a beszámolók meglehetősen matt hatású. Ez látványosan eltér a Ceramic Shield 2-vel védett külső kijelző fényesebb felületétől. Nem az a fényes felület, amit megszoktunk. Ez többeknek akár furcsa, sőt csalódást keltő is lehet elsőre.
Egy dolgot nem tudunk még, ami az Apple előnyére válhat: ismert tény, hogy a hosszabb használat során a hajlítható kijelzők hajtásvonala a sok nyitástól és csukástól idővel hangsúlyosabbá válhat. Az Apple ezt többek között viszkoelasztikus ragasztórétegekkel próbálja megelőzni,
ezek lehetővé teszik, hogy a kijelző különböző rétegei hajlítás közben egymáshoz képest elmozduljanak, csökkentve a panelre jutó mechanikai terhelést.
Vagyis pár hónap múlva érdemes lesz újra megnézi azt a bizonyos gyűrődésnyomot belül.
Még érdekesebb eset a kijelző alá rejtett belső kamera. A kamera feletti terület nem ugyanolyan matt, mint a környező panel, ezért bizonyos fényviszonyok között éppen a felületek eltérő fényvisszaverése teszi feltűnővé a kamera elrejtését. Már az Apple hivatalos felvételein is látszott, hogy a kamera felett ritkább a képpontok elrendezése, a valóságban azonban a különbség még szembetűnőbbnek tűnhet.
Ami a hajtásnyomot illeti, én a magam részéről nem gondolom azt, hogy az Apple hibázott volna.
- A rajongók szerint a riválisok már évek óta próbálkoznak, az Apple meg elsőre mutatott komoly eredményt a gyűrődés láthatóságának mérséklésében.
- Az ellendrukkerek szerint meg az Apple-nek 7 éve volt arra, hogy előjöjjön a tökéletes megoldással.
A valóság valahol a kettő között lehet. A hajtásnyom a hajlítható kijelzők egyik kompromisszuma marad, nem változtatott ezen az iPhone Duo sem, summázza a 9to5Google is. Kérdés, hogy mennyire értelmes elvárás egy hajlítható telefon esetében, a jellegének a teljes eltüntetése. Felmerül a kérdés, akit ennyire zavar a hajlításvonal, az miért vesz hajlítható kijelzővel szerelt okostelefont?