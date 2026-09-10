iPhone Duo: az Apple elbukott abban, amit elvártak tőle

Az első Samsung Galaxy Fold megjelenése óta sokak nyűgje, hogy a hajlítható telefonok belső kijelzőjénél középen látszódik a gyűrődés vagy a hajtásnyom. Az Apple meglepően sokáig nem csatlakozott a hajlítható telefonok piacához, még csak nem is nagyon kommunikáltak erről semmit. A rajongók azzal védekeztek, hogy csak akkor jön majd ki az első hajlítható iPhone, ha már tökéletes technológiával tud előrukkolni az Apple. Hét és fél évvel a Samsung Galaxy Fold bemutatója után végül megjelent az iPhone Duo, és a hajtásnyom ugyanúgy ott van. Mint az összes hajlítható telefonon. Sokszor a környezeti körülményektől és a fényektől függ, de azért jól kivehető lehet a kijelző közepén végigfutó gyűrődés, miközben a kijelző alá rejtett kamera sem bizonyult teljesen láthatatlannak.

iPhone Duo

Fotó: Apple

iPhone Duo: a hajtásnyom látszódik, bár halványabban

Az Apple a belső kijelzőn nanotexturált polimer felületet alkalmazott, amely nemcsak a tükröződést csökkenti, hanem a kijelző közepén futó hajtásvonal láthatóságát is mérsékli. A panel mikrolencsés textúráját úgynevezett maszk nélküli lézerlitográfiával, képpontonként alakítják ki, így egy optikailag síknak ható, matt felület jön létre. A gyakorlatban ez valóban kevésbé feltűnővé teszi a hajtást, látványban és tapintásban egyaránt. A hajtásvonal azonban nem tűnt el teljesen, bizonyos fényviszonyok között továbbra is jól látható. A MacRumors által összegzett első tapasztalatok szerint ugyanakkor az Apple-nek jobban sikerült elrejtenie, mint a Samsungnak, bár utóbbi a Fold8-cal szintén nagyot lépett előre a korábbi hajlítható telefonjaihoz képest. Ami még feltűnő, hogy az iPhone Duo belső kijelzőjének tükröződéscsökkentő felülete a gyakorlatban a beszámolók meglehetősen matt hatású. Ez látványosan eltér a Ceramic Shield 2-vel védett külső kijelző fényesebb felületétől. Nem az a fényes felület, amit megszoktunk. Ez többeknek akár furcsa, sőt csalódást keltő is lehet elsőre.