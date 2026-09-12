Gyorsan merül az iPhone? Így derítheted ki, mi az oka

Sok embernek ismerős érzés lehet, hogy csak éppen rákukkantana valamire az iPhone-ján délután, és hirtelen elakad a lélegzete attól, hogy hány százalékon van az aznap még alig használt telefon akkumulátora. Lehet rögtön szaladgálni konnektor után... Az iOS szerencsére részletesen megmutatja, mely alkalmazások használták el az akkumulátort, így viszonylag egyszerűen kideríthető, mi áll a szokatlanul gyors merülés mögött. Az iPhone már az iOS 8 óta képes megmutatni az alkalmazások akkumulátorhasználatát, az iOS 26 azonban jelentősen átdolgozta és részletesebbé tette az Akkumulátor menüt.

Szerencsére könnyű kideríteni, hogy mi az, ami nagyon meríti az iPhone akkumulátorát (illusztráció)

Fotó: Julio Lopez / Pexels

Így nézheted meg, mi fogyasztja az akkumulátort az iPhoneon

Nyisd meg az iPhone Beállítások alkalmazását, majd válaszd az Akkumulátor menüpontot. Itt grafikonokon követhető, hogyan alakult az akkumulátor töltöttsége és használata. Az alkalmazások listájából az is kiderül, melyik app mekkora arányban hasított magának egy szelet az aksi energiájánól. Nem meglepő módon általában azok kerülnek az élre, amelyeket a legtöbbet használjuk. Ha például órákon keresztül TikTok-videókat néztünk vagy játszottunk, jó eséllyel ezek az alkalmazások szerepelnek majd a lista tetején.

Érdemes azonban nemcsak a százalékokat figyelni. Az iOS azt is megmutatja, mennyi ideig használtuk az alkalmazást aktívan a kijelzőn, illetve mennyi ideig működött a háttérben. Ez utóbbi árulkodó lehet. Egy időjárás- vagy navigációs alkalmazás például akkor is lekérdezheti a helyzetünket, amikor éppen nem használjuk. A Spotify vagy az Apple Music pedig természetesen kikapcsolt kijelző mellett is dolgozik, ha zenét játszik le. A háttértevékenység tehát önmagában nem probléma, de segíthet megtalálni egy indokolatlanul sok energiát fogyasztó alkalmazást.

Ha egy alkalmazás feltűnően sokat dolgozik a háttérben, érdemes ellenőrizni a Háttérben történő appfrissítés beállításait. Ezt a Beállítások -> Általános -> Alkalmazásfrissítés a háttérben menüben lehet szabályozni. A funkció lehetővé teszi, hogy az alkalmazások akkor is frissítsék tartalmukat, amikor éppen nem használjuk őket. Elég lehet letiltani azoknál az alkalmazásoknál, amelyeknél nincs szükség folyamatos háttérfrissítésre.

Érdemes átnézni azt is, mely alkalmazások férhetnek hozzá a tartózkodási helyünkhöz. A GPS és más helymeghatározási módszerek rendszeres használata ugyanis növelheti az energiafogyasztást. A Beállítások -> Adatvédelem és biztonság -> Helymeghatározás alatt alkalmazásonként szabályozható a hozzáférés. Azoknál az appoknál, amelyeknek nincs szükségük folyamatos helyadatokra, célszerű lehet a jogosultságot „Az app használata közben” lehetőségre állítani. Így nem kérhetik le folyamatosan a helyzetünket a háttérben.

A Helymeghatározást azonban nem érdemes teljesen kikapcsolni, mert ezzel olyan fontos funkciók működését is korlátozhatjuk, mint például a Lokátor.