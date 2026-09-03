iPhone-pletykák: az Apple-t másolják majd az androidosok?

Az Apple a szeptember 9-i bemutatóján minden bizonnyal leleplezi le az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max modelleket, egy új kiszivárgott információ pedig egyre határozottabb képet fest arról, milyen színekben kerülhetnek piacra a készülékek. A régebben kínai Twitterként emlegetett Weibo közösségi oldalon a Fixed Focus Digital néven ismert hivatásos szivárogtató szerint az iPhone 18 Pro sorozat már teljes gyártásban van, és három színváltozatban készül: égkékben, tiszta feketében és burgundiban. De az is lehet, hogy mégsem, mindjárt elmagyarázzuk.

Korábbi iPhone-modellek (illusztráció)

Fotó: Jason Leung / Unsplash

iPhone 18 Pro, Pro Max: fekete, fehér, igen, nem?

Korábbi pletykákban is felbukkant már ez a három árnyalat, bár az elnevezések nem minden esetben egyeztek. A burgundi változatot például korábban sötét cseresznyeként (Dark Cherry) is emlegették. Vagyis az új Pro modellek ezek szerint egyetlen színt sem örökölnek meg közvetlenül a tavalyi kínálatból. Aki ezüst vagy szürke iPhone 18 Pro modellre számított, annak rossz hír lehet, hogy az új értesülés szerint az Apple idén egyik árnyalatot sem gyártja.

Ezzel szemben visszatérhet a fekete, amely az iPhone 17 Pro család kínálatából kimaradt. Más 2025-ös iPhone-oknál ugyanakkor továbbra is elérhető volt fekete változat, például az iPhone Air, az alap iPhone 17 és az iPhone 17e esetében. (Mint ismert, az alap iPhone 18 idén szinte biztosan nem jelenik meg.) Az Apple hivatalos globális termékbemutatójáig várhatóan további nem hivatalos információk és szivárgások is érkeznek az új Pro modellek külsejéről, írja a CNET.

A hírdömpingről mindent elárul, hogy a régóta aktív szivárogtató, Sonny Dickson a fekete megjelenése és az ezüst/szürke eltűnése kapcsán megosztott egy cáfolatnak felérő fényképet három különböző színű SIM-kártya-tálcáról, amelyek állítása szerint az Apple hamarosan érkező iPhone 18 Pro modelljeihez készültek. A kép alapján az új csúcstelefonok ismét három színben jelenhetnek meg: ezüst, sötét cseresznye és égkék változatban.

A színeknél is fontosabb kérdés lehet persze, mennyibe kerül majd az iPhone 18 Pro és a Pro Max. Az Apple a jelenlegi memóriahiány közepette több más termékének árát is megemelte, miközben a dráguló memóriachipek általánosságban is növelik a fogyasztóelektronikai eszközök előállítási költségeit. Az új, M6 processzorral felszerelt Mac mini is drágult, a Mac Studio lehetséges árait le sem merjük újra írni. Szinte biztos, hogy jelentősen emelkednek majd az iPhone-ok árai (és ezzel fellendülhet a használtpiac), a várhatóan érkező hajlítható iPhone árazásánál pedig a határ tényleg a csillagos ég lehet. A pontos színeket, specifikációkat és árakat szeptember 9-én ismerhetjük meg, bár a hajlíthatü készülék esetében felmerült, hogy az árát még aznap sem tudjuk meg.