5+1 hasznos kütyü iskolakezdéshez

Az iskolakezdés első napjaiban jöhetünk rá, hogy bár a főbb tech eszközök ugyan megvannak az iskolakezdéshez, az unalomig ismételt laptop-okostelefon-tablet-ebook-olvasó mezőny mellett bizony előfordulhat, hogy kiegészítő jellegű kütyükre is szükség lehet. Összeszedtünk néhány ötletet.

Nyakunkon az iskolakezdés - mi kerül a táskába a füzetek mellett?

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Iskolakezdés: milyen elektronikai eszköz hiányzik még?

1. Bluetooth-os nyomkövető

Nincs is annál rosszabb, amikor már az első héten zokogva hív fel a gyerekünk, hogy elveszett valamije...az iskolatáska egyre nehezebb, a elhagyható tárgyak száma is nő. Egy apró Bluetooth-nyomkövető esélyt adhat rá, hogy megtaláljuk az elveszett táskát, tolltartót vagy lakáskulcsot a megfelelő alkalmazást használva. Ráadásul nem csak a közvetlen Bluetooth-hatótávolságra támaszkodnak, hanem egy közösségi hálózatra építenek: az ehhez tartozó bármilyen idegen telefon (vagyis pl. arra sétáló játókelő) elhalad a tárgy mellett, észleli ezt a jelet, és továbbítja az elveszett eszköz helyzetét. Tehát például a buszon felejtett tornazsák sem feltétlenül tűnik el örökre.

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Apple Airtag - Fotó: Kehn Hermano / Pexels

2. USB-C-s power bank

Telefon, tablet, vezeték nélküli füles, okosóra, laptop - gondoljunk csak bele, mennyi eszköz töltöttségére kell figyelnünk, pláne, ha ezek mind az iskolatáska részei nagyobb diákoknál vagy akár egyetemistáknál. Egy power bank különösen akkor jöhet jól, ha iskola után edzés, különóra vagy más program van, és csak este ér haza a diák. Telefonhoz egy 10 000 mAh-s változat is elég lehet, míg tablet és notebook mellé a 20 000 mAh körüli kategória praktikusabb. Notebookhoz a maximális USB-C kimeneti teljesítményt is ellenőrizni kell.