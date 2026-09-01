5+1 hasznos kütyü iskolakezdéshez

Az iskolakezdés első napjaiban jöhetünk rá, hogy bár a főbb tech eszközök ugyan megvannak az iskolakezdéshez, az unalomig ismételt laptop-okostelefon-tablet-ebook-olvasó mezőny mellett bizony előfordulhat, hogy kiegészítő jellegű kütyükre is szükség lehet. Összeszedtünk néhány ötletet.
Iskolakezdés: milyen elektronikai eszköz hiányzik még?
1. Bluetooth-os nyomkövető
Nincs is annál rosszabb, amikor már az első héten zokogva hív fel a gyerekünk, hogy elveszett valamije...az iskolatáska egyre nehezebb, a elhagyható tárgyak száma is nő. Egy apró Bluetooth-nyomkövető esélyt adhat rá, hogy megtaláljuk az elveszett táskát, tolltartót vagy lakáskulcsot a megfelelő alkalmazást használva. Ráadásul nem csak a közvetlen Bluetooth-hatótávolságra támaszkodnak, hanem egy közösségi hálózatra építenek: az ehhez tartozó bármilyen idegen telefon (vagyis pl. arra sétáló játókelő) elhalad a tárgy mellett, észleli ezt a jelet, és továbbítja az elveszett eszköz helyzetét. Tehát például a buszon felejtett tornazsák sem feltétlenül tűnik el örökre.
- Apple AirTag - iPhone-t használó családok számára kézenfekvő választás, az Apple Lokátor hálózatával működik
- Samsung Galaxy SmartTag2 - Samsung Galaxy készüléket használóknak, a gyártó SmartThings Find rendszerável
- UGREEN FineTrack - olcsóbb alternatíva, Apple-kompatibilis nyomkövető
2. USB-C-s power bank
Telefon, tablet, vezeték nélküli füles, okosóra, laptop - gondoljunk csak bele, mennyi eszköz töltöttségére kell figyelnünk, pláne, ha ezek mind az iskolatáska részei nagyobb diákoknál vagy akár egyetemistáknál. Egy power bank különösen akkor jöhet jól, ha iskola után edzés, különóra vagy más program van, és csak este ér haza a diák. Telefonhoz egy 10 000 mAh-s változat is elég lehet, míg tablet és notebook mellé a 20 000 mAh körüli kategória praktikusabb. Notebookhoz a maximális USB-C kimeneti teljesítményt is ellenőrizni kell.
- Anker 25000 mAh power bank - hosszú utakon is elegendő energiát biztosít, akár 165W összteljesítmény, három USB-C és egy USB-A port
- Samsung 20 000 mAh Battery Pack – USB-C PD-támogatással, több eszközhöz is jól használható.
- Xiaomi 20 000 mAh power bankok – jellemzően jó ár-érték arányú, széles körben elérhető
3. Okos kulacs
Az okos kulacsok fő célja nagyon egyszerű: figyelmeztet, hogy ne felejtsünk el inni. Modelltől függően fényjelzéssel vagy telefonos értesítéssel figyelmeztethetnek, illetve alkalmazásban követhetik a napi folyadékbevitelt. Van olyan típus is, ami UV-C fénnyel tisztán tartja a vizet. A gyerekek a szünet után mindenre fognak figyelni az iskolában, csak a kellő folyadékbevitelre nem, de erre mi, felnőttek is hajlamosak vagyunk. Ezen segíthetnek ezek az eszközök.
- HidrateSpark PRO 2 - követi az elfogyasztott vízmennyiséget, alkalmazással működik, és fényjelzéssel is emlékeztethet az ivásra.
- HidrateSpark TAP – egyszerűbb koncepció, amely az ivási rutin kialakítását segíti.
- LARQ Bottle PureVis – UV-C LED technológiát használ a kulacs belsejének és a benne lévő víznek a tisztításához
4. Többportos USB-C GaN töltő
A gallium-nitrid alapú töltők nagy előnye, hogy nagy teljesítményt képesek viszonylag kis méretből leadni. Egy 65-100 wattos, többcsatlakozós modell kiválthatja a telefon, a tablet és akár az USB-C-ről tölthető notebook külön adapterét.
- UGREEN Nexode Pro 65 W - kompakt, többportos töltő, telefonhoz, tablethez és számos USB-C-s notebookhoz is használható.
- UGREEN Nexode Pro 100 W - nagyobb teljesítményigényű notebook mellé jobb választás lehet.
- Anker Prime modellek - ismert, többportos GaN alternatívák
5. Mini címkenyomtató
A füzetek, könyvek, dobozok és egyéb felszerelések felcímkézése visszatérő feladat. A modern címkenyomtatók applikációval működnek: beírjuk a nevet, tantárgyat vagy egyéb szöveget, választunk betűtípust, keretet vagy ikont, majd Bluetooth-on átküldjük a nyomtatónak. Sok modell termáltechnológiával dolgozik, így külön tinta sem szükséges.
- Brother P-touch CUBE
- Niimbot D11
- Niimbot B21
+1 Okos asztali lámpa
Azt sem mindegy, hogy az iskolából hazaérve a gyerek milyen környezetben készül otthon a következő napra. Egy modern asztali lámpánál külön állítható lehet a fényerő és a színhőmérséklet: más fény lehet ideális olvasáshoz, koncentrált tanuláshoz vagy az esti órákhoz. Az okosmodellek alkalmazásból is vezérelhetők.
- Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro – állítható fényerő és színhőmérséklet
- Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S – egyszerűbb és kisebb modell
- Xiaomi LED Desk Lamp 2 – újabb generációs alternatíva