Furcsán viselkedik a telefonod? Így találhatod meg a rejtőzködő kémprogramot

Az androidos kártevők egyik veszélyes csoportját azok a programok jelentik, amelyek megpróbálnak észrevétlenül adatokat gyűjteni a felhasználóról. Hozzáférhetnek például érzékeny adatokhoz, és megfelelő engedélyek birtokában akár a mikrofont, kamerát vagy helyadatokat is használhatják. A jó hír, hogy egy kémprogram Androidon sokszor hagy maga után árulkodó jeleket, és az Android beépített védelmi rendszere is segíthet a felderítésében.

Kémprogram Androidon - honnan tudom, hogy megfigyelik a telefonomat? - Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Kémprogram Androidon: hogyan lehet eltávolítani a kémprogramot Androidról?

Hogyan deríthető ki, hogy kémprogram van a telefonon? Érdemes vizsgálódni, ha a telefon viselkedése hirtelen megváltozik. Ilyen lehet:

a korábbinál lényegesen gyorsabb lemerülés;

indokolatlan melegedés;

feltűnő lassulás;

megugró mobiladat-forgalom;

ismeretlen alkalmazások megjelenése;

váratlan reklámok vagy böngészőátirányítások;

gyanús SMS-ek;

olyan alkalmazás, amely indokolatlanul kér hozzáférést például a kamerához, mikrofonhoz vagy helyadatokhoz.

Egyetlen ilyen tünet miatt azonban még nem kell androidos kémprogram jelenlétére gyanakodni, figyelmeztet az Engadget. Egy elöregedett akkumulátor vagy hibás alkalmazás is okozhat gyors merülést és melegedést. Több, egyszerre és hirtelen jelentkező probléma viszont már indokolhat egy alaposabb ellenőrzést.

1. Indítsd el a Google saját ellenőrzését

Az első lépéshez külön alkalmazást sem kell telepíteni. Nyisd meg a Google Play Áruházat, koppints a profilképedre, majd válaszd a Play Protect lehetőséget, és indíts vizsgálatot. A Google Play Protect használata nemcsak a Play Áruházból származó programok ellenőrzésére jó, a készüléken található alkalmazásokat más forrásból történő telepítés esetén is vizsgálhatja, és ha potenciálisan káros programot talál, figyelmeztethet, letilthatja vagy bizonyos esetekben el is távolíthatja azt.

2. Gyanús alkalmazások Androidon

A Beállítások -> Alkalmazások menüben érdemes végignézni a telepített programokat. Különösen azokra figyelj, amelyeknek nem ismered a nevét, nem emlékszel a telepítésükre, sem arra, hogy, miért vannak a telefonon. Az is gyanús lehet, ha egy egyszerű alkalmazás a működéséhez látszólag szükségtelenül sok jogosultságot kér.