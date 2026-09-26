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kémprogram

Furcsán viselkedik a telefonod? Így találhatod meg a rejtőzködő kémprogramot

11 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Gyorsabban merül a telefon, indokolatlanul melegszik, vagy olyan alkalmazást találtál rajta, amelyre nem is emlékszel? Ezek még nem bizonyítják, hogy kémprogram került a készülékre, de érdemes utánanézni, mert egy kémprogram Androidon sok kárt okozhat. Mutatjuk, hogyan ellenőrizhető az androidos mobilod, és mit lehet tenni, ha valóban gyanús alkalmazás rejtőzködik rajta.
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Az androidos kártevők egyik veszélyes csoportját azok a programok jelentik, amelyek megpróbálnak észrevétlenül adatokat gyűjteni a felhasználóról. Hozzáférhetnek például érzékeny adatokhoz, és megfelelő engedélyek birtokában akár a mikrofont, kamerát vagy helyadatokat is használhatják. A jó hír, hogy egy kémprogram Androidon sokszor hagy maga után árulkodó jeleket, és az Android beépített védelmi rendszere is segíthet a felderítésében.

Kémprogram Androidon - honnan tudom, hogy megfigyelik a telefonomat?
Kémprogram Androidon - honnan tudom, hogy megfigyelik a telefonomat? - Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Kémprogram Androidon: hogyan lehet eltávolítani a kémprogramot Androidról?

Hogyan deríthető ki, hogy kémprogram van a telefonon? Érdemes vizsgálódni, ha a telefon viselkedése hirtelen megváltozik. Ilyen lehet:

  • a korábbinál lényegesen gyorsabb lemerülés;
  • indokolatlan melegedés;
  • feltűnő lassulás;
  • megugró mobiladat-forgalom;
  • ismeretlen alkalmazások megjelenése;
  • váratlan reklámok vagy böngészőátirányítások;
  • gyanús SMS-ek;
  • olyan alkalmazás, amely indokolatlanul kér hozzáférést például a kamerához, mikrofonhoz vagy helyadatokhoz.

Egyetlen ilyen tünet miatt azonban még nem kell androidos kémprogram jelenlétére gyanakodni, figyelmeztet az Engadget. Egy elöregedett akkumulátor vagy hibás alkalmazás is okozhat gyors merülést és melegedést. Több, egyszerre és hirtelen jelentkező probléma viszont már indokolhat egy alaposabb ellenőrzést.

1. Indítsd el a Google saját ellenőrzését

Az első lépéshez külön alkalmazást sem kell telepíteni. Nyisd meg a Google Play Áruházat, koppints a profilképedre, majd válaszd a Play Protect lehetőséget, és indíts vizsgálatot. A Google Play Protect használata nemcsak a Play Áruházból származó programok ellenőrzésére jó, a készüléken található alkalmazásokat más forrásból történő telepítés esetén is vizsgálhatja, és ha potenciálisan káros programot talál, figyelmeztethet, letilthatja vagy bizonyos esetekben el is távolíthatja azt.

2. Gyanús alkalmazások Androidon

A Beállítások -> Alkalmazások menüben érdemes végignézni a telepített programokat. Különösen azokra figyelj, amelyeknek nem ismered a nevét, nem emlékszel a telepítésükre, sem arra, hogy, miért vannak a telefonon. Az is gyanús lehet, ha egy egyszerű alkalmazás a működéséhez látszólag szükségtelenül sok jogosultságot kér.

3. Ellenőrizd a különleges jogosultságokat

A kémprogramok számára különösen értékesek azok a jogosultságok, amelyek nagyobb ellenőrzést biztosítanak a telefon felett. Érdemes ezért ellenőrizni többek között az Eszközadminisztrátori alkalmazások, valamint a Kisegítő lehetőségek között engedélyezett szolgáltatásokat. A pontos menüpont neve és helye gyártónként, illetve Android-verziónként eltérhet. Ha itt olyan letöltött alkalmazás kapott széles körű hozzáférést, amelyet nem ismersz, annak érdemes utánanézni. Egyes kártevők éppen a kisegítő lehetőségekhez tartozó hozzáférésekkel próbálnak nagyobb ellenőrzést szerezni a készülék felett.

4. Nem engedi törölni az alkalmazást?

Ha egy gyanús programot nem lehet egyszerűen eltávolítani, előfordulhat, hogy előbb vissza kell vonni valamelyik kiemelt jogosultságát. Ha ez sem működik, megoldás lehet az Android csökkentett módja (Safe Mode). Ebben a telefon a külső fejlesztőktől származó alkalmazások futtatása nélkül indulhat el, így könnyebb lehet eltávolítani a problémás programot. A csökkentett mód indításának módja készülékgyártónként eltérhet, ezért érdemes az adott telefon útmutatóját követni.

5. A végső megoldás: gyári visszaállítás

Ha a gyanús program továbbra sem távolítható el, vagy nem lehet biztosan megállapítani, hogy sikerült-e megtisztítani a készüléket, végső megoldásként szóba jöhet a gyári adatok visszaállítása. Ez törli a telefonon tárolt személyes adatokat és alkalmazásokat, ezért előtte a fontos adatokról biztonsági mentést kell készíteni. A visszaállítás után pedig érdemes kerülni azt, hogy automatikusan minden korábbi, ismeretlen eredetű alkalmazást újratelepítsünk.

A legegyszerűbb védekezés továbbra is a megelőzés. Érdemes bekapcsolva hagyni a Play Protectet, rendszeresen telepíteni az Android biztonsági frissítéseit, és óvatosnak lenni az ismeretlen forrásból származó APK-fájlokkal. Ha pedig egy alkalmazás SMS-ekhez, mikrofonhoz vagy helyadatokhoz kér hozzáférést anélkül, hogy erre nyilvánvalóan szüksége lenne, jobb utánanézni, miért teszi.

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