Kiszivárogtak az Apple titkai a következő két év iPhone-jairól

Az Apple még be sem mutatta idei iPhone-jait, máris kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje, hogy pontosan milyen telefonokkal készül a következő évekre. Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben mindig jól értesült újságírója szerint több mint tíz új iPhone-modell érkezhet 2028 végéig, köztük több hajlítható készülék is. Emellett jövőre, a 20. évfordulón jön az iPhone történetének egyik legnagyobb átalakulása.
Kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje, itt vannak a titkok
2026
A következő nagy dobásra már nem kell sokat várni: az Apple szeptember 9-i eseményén várható az iPhone 18 Pro és Pro Max, valamint a vállalat első hajlítható telefonjának bemutatkozása.
- iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max
Gurman információi szerint, amelyet a 9to5Mac szemlézett, az egyik fontos kamerás újdonsága a mechanikusan változtatható rekesz lehet. Ez lehetővé teheti, hogy a kamera fizikailag szabályozza az objektíven keresztül az érzékelőre jutó fény mennyiségét. Ez sötétben jobb képminőséget, erős fényben természetesebb videókat, csoportképeknél több éles arcot, portréknál pedig természetesebb háttérelmosást jelenthet a gyakorlatban. A pletykák szerint nagyobb esély van rá, hogy ez az újdonság kizárólag a Max verzióban lesz elérhető.
Az új modellek A20 Pro chipet és Apple C2 modemet kaphatnak, miközben az üzemidőn is javíthatnak. A színválasztékban sötétvörös és világoskék változat is megjelenhet.
- hajlítható iPhone (iPhone Ultra, iPhone Fold)
A 2026-os bemutató legnagyobb újdonsága az Apple első hajlítható okostelefonja lehet, amelyre Gurman iPhone Ultra néven hivatkozik, más források az iPhone Fold elnevezést is használják. Összecsukva a készülék állítólag nagyjából akkora lesz a várakozások szerint, mint egy útlevél, és világos, illetve sötét színváltozatban kerülhet piacra (fekete és fehér színekben). A Face ID helyett vagy mellett Touch ID is kerülhet bele, és egy különösen fejlett zsanérszerkezetet használhat.
Óriási elvárások vannak a telefon felé, nagyon magasra tették a lécet: sok híresztelés szinte teljesen láthatatlan gyűrődést/hajtásnyomot vizionál.
Az ár rendkívül magas lehet: Gurman szerint több mint 2000 dollárral kell számolni (plusz adó, ami államonként változik Amerikában). Nem lepődnénk meg az egymillió forintos hazai árazáson sem.
A legnagyobb "probléma" viszont még csak nem is a horror ár, hanem az elérhetőség, pontosabban annak hiánya lehet. Az Apple a múlt hónapban állítólag mindössze napi néhány száz darabot tudott legyártani, mivel a vállalat rendkívül szigorú minőség-ellenőrzési követelményeket támaszt a készülékkel szemben. A problémás pontok között a hajlítható kijelző felületének megfelelő síkságát és a zsanér működését említik. Az Apple augusztusban egy további gyártási ellenőrzési szakaszt is beiktatott, ami állítólag hetekkel hátráltatta a tényleges sorozatgyártást. Normál esetben napi több tízezer készüléket kellene gyártani a tervezett mennyiség eléréséhez. Nem csoda, hogy a pletykák szerint a bemutató után még hetekig nem lesz elérhető a készülék, és sokáig csak az amerikai piacon lesz majd megvásárolható.
2027
Az alapmodell iPhone 18 és az olcsóbb iPhone 18e csak 2027 tavaszán jelenhet meg, ugyanekkor érkezhet az iPhone Air 2, amely három fontos fejlesztést kaphat:
- ultraszéles látószögű kamerát,
- gyorsabb processzort
- és hosszabb üzemidőt.
Az igazán látványos változás azonban 2027 őszén, az iPhone huszadik évfordulójára jöhet. Gurman szerint a jubileumi iPhone Pro és Pro Max minden sarkán és élén ívelt üveget, valamint vékonyabb kijelzőkeretet kaphat.
Ez azért különösen érdekes, mert az iPhone X 2017-ben alapjaiban változtatta meg az Apple telefonjainak formavilágát, és a mai napig hatással van rá.
Az első hajlítható modell még meg sem jelent, az Apple állítólag már előrehaladott státuszban teszteli a másodikat. Erről egyelőre kevés konkrétum ismert, Gurman mindössze egy új chipet említ a 2027-re tervezett készülékkel kapcsolatban. Bár az, hogy már tesztelik az egy év múlva érkező készüléket, önmagában izgalmas hír.
2028
A kiszivárgott menetrend szerint 2028-ban már a harmadik generációs hajlítható iPhone érkezhet. A legfontosabb változás a méret lehet: Gurman szerint
az Apple a 2026-os és 2027-es készülékekénél valamivel nagyobb külső és belső kijelzővel kísérletezik.
A 2028-as hagyományos iPhone-okról egyelőre nem derültek ki részletek.
A Bloomberg újságírója szerint ez lesz az iPhone X óta az iPhone Pro sorozat legjelentősebb átalakulása.