Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kezdődik a parlament őszi ülésszaka, összeült az Országgyűlés - élőben az Origón

iPhone

Kiszivárogtak az Apple titkai a következő két év iPhone-jairól

18 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nyilvánosak a tervek: nagyobb hajlítható modell és teljes átalakítás jöhet. Még az Apple 2028-as terveit is tudhatjuk - kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iPhonehajlítható telefonhajlítható okostelefonhajlítható kijelzőAppleApple iPhone

Az Apple még be sem mutatta idei iPhone-jait, máris kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje, hogy pontosan milyen telefonokkal készül a következő évekre. Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben mindig jól értesült újságírója szerint több mint tíz új iPhone-modell érkezhet 2028 végéig, köztük több hajlítható készülék is. Emellett jövőre, a 20. évfordulón jön az iPhone történetének egyik legnagyobb átalakulása. 

Kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje
Kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje - a képen két korábbi Apple iPhone 14 Pro Max látható (illusztráció)
Fotó: Avinash Kumar / Pexels

Kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje, itt vannak a titkok

2026

A következő nagy dobásra már nem kell sokat várni: az Apple szeptember 9-i eseményén várható az iPhone 18 Pro és Pro Max, valamint a vállalat első hajlítható telefonjának bemutatkozása.

  • iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max

Gurman információi szerint, amelyet a 9to5Mac szemlézett, az egyik fontos kamerás újdonsága a mechanikusan változtatható rekesz lehet. Ez lehetővé teheti, hogy a kamera fizikailag szabályozza az objektíven keresztül az érzékelőre jutó fény mennyiségét. Ez sötétben jobb képminőséget, erős fényben természetesebb videókat, csoportképeknél több éles arcot, portréknál pedig természetesebb háttérelmosást  jelenthet a gyakorlatban. A pletykák szerint nagyobb esély van rá, hogy ez az újdonság kizárólag a Max verzióban lesz elérhető. 

Az új modellek A20 Pro chipet és Apple C2 modemet kaphatnak, miközben az üzemidőn is javíthatnak. A színválasztékban sötétvörös és világoskék változat is megjelenhet.

  • hajlítható iPhone (iPhone Ultra, iPhone Fold)

A 2026-os bemutató legnagyobb újdonsága az Apple első hajlítható okostelefonja lehet, amelyre Gurman iPhone Ultra néven hivatkozik, más források az iPhone Fold elnevezést is használják. Összecsukva a készülék állítólag nagyjából akkora lesz a várakozások szerint, mint egy útlevél, és világos, illetve sötét színváltozatban kerülhet piacra (fekete és fehér színekben). A Face ID helyett vagy mellett Touch ID is kerülhet bele, és egy különösen fejlett zsanérszerkezetet használhat. 

Óriási elvárások vannak a telefon felé, nagyon magasra tették a lécet: sok híresztelés szinte teljesen láthatatlan gyűrődést/hajtásnyomot vizionál.

Az ár rendkívül magas lehet: Gurman szerint több mint 2000 dollárral kell számolni (plusz adó, ami államonként változik Amerikában). Nem lepődnénk meg az egymillió forintos hazai árazáson sem. 

A legnagyobb "probléma" viszont még csak nem is a horror ár, hanem az elérhetőség, pontosabban annak hiánya lehet. Az Apple a múlt hónapban állítólag mindössze napi néhány száz darabot tudott legyártani, mivel a vállalat rendkívül szigorú minőség-ellenőrzési követelményeket támaszt a készülékkel szemben. A problémás pontok között a hajlítható kijelző felületének megfelelő síkságát és a zsanér működését említik. Az Apple augusztusban egy további gyártási ellenőrzési szakaszt is beiktatott, ami állítólag hetekkel hátráltatta a tényleges sorozatgyártást. Normál esetben napi több tízezer készüléket kellene gyártani a tervezett mennyiség eléréséhez. Nem csoda, hogy a pletykák szerint a bemutató után még hetekig nem lesz elérhető a készülék, és sokáig csak az amerikai piacon lesz majd megvásárolható.

Vállalati identitást hordozó cégközpontok, vállalatiidentitásthordozócégközpontok, galéria, 2026
Az Apple főhadiszállása - Cupertino, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun

2027

Az alapmodell iPhone 18 és az olcsóbb iPhone 18e csak 2027 tavaszán jelenhet meg, ugyanekkor érkezhet az iPhone Air 2, amely három fontos fejlesztést kaphat: 

  • ultraszéles látószögű kamerát, 
  • gyorsabb processzort 
  • és hosszabb üzemidőt.

Az igazán látványos változás azonban 2027 őszén, az iPhone huszadik évfordulójára jöhet. Gurman szerint a jubileumi iPhone Pro és Pro Max minden sarkán és élén ívelt üveget, valamint vékonyabb kijelzőkeretet kaphat. 

A Bloomberg újságírója szerint ez lesz az iPhone X óta az iPhone Pro sorozat legjelentősebb átalakulása. 

Ez azért különösen érdekes, mert az iPhone X 2017-ben alapjaiban változtatta meg az Apple telefonjainak formavilágát, és a mai napig hatással van rá. 

Az első hajlítható modell még meg sem jelent, az Apple állítólag már előrehaladott státuszban teszteli a másodikat. Erről egyelőre kevés konkrétum ismert, Gurman mindössze egy új chipet említ a 2027-re tervezett készülékkel kapcsolatban. Bár az, hogy már tesztelik az egy év múlva érkező készüléket, önmagában izgalmas hír.

2028

A kiszivárgott menetrend szerint 2028-ban már a harmadik generációs hajlítható iPhone érkezhet. A legfontosabb változás a méret lehet: Gurman szerint 

az Apple a 2026-os és 2027-es készülékekénél valamivel nagyobb külső és belső kijelzővel kísérletezik.

 A 2028-as hagyományos iPhone-okról egyelőre nem derültek ki részletek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!