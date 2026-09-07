Kiszivárogtak az Apple titkai a következő két év iPhone-jairól

Az Apple még be sem mutatta idei iPhone-jait, máris kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje, hogy pontosan milyen telefonokkal készül a következő évekre. Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben mindig jól értesült újságírója szerint több mint tíz új iPhone-modell érkezhet 2028 végéig, köztük több hajlítható készülék is. Emellett jövőre, a 20. évfordulón jön az iPhone történetének egyik legnagyobb átalakulása.

Kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje - a képen két korábbi Apple iPhone 14 Pro Max látható (illusztráció)

Fotó: Avinash Kumar / Pexels

Kiszivárgott az Apple iPhone-menetrendje, itt vannak a titkok

2026

A következő nagy dobásra már nem kell sokat várni: az Apple szeptember 9-i eseményén várható az iPhone 18 Pro és Pro Max, valamint a vállalat első hajlítható telefonjának bemutatkozása.

iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max

Gurman információi szerint, amelyet a 9to5Mac szemlézett, az egyik fontos kamerás újdonsága a mechanikusan változtatható rekesz lehet. Ez lehetővé teheti, hogy a kamera fizikailag szabályozza az objektíven keresztül az érzékelőre jutó fény mennyiségét. Ez sötétben jobb képminőséget, erős fényben természetesebb videókat, csoportképeknél több éles arcot, portréknál pedig természetesebb háttérelmosást jelenthet a gyakorlatban. A pletykák szerint nagyobb esély van rá, hogy ez az újdonság kizárólag a Max verzióban lesz elérhető.

Az új modellek A20 Pro chipet és Apple C2 modemet kaphatnak, miközben az üzemidőn is javíthatnak. A színválasztékban sötétvörös és világoskék változat is megjelenhet.

hajlítható iPhone (iPhone Ultra, iPhone Fold)

A 2026-os bemutató legnagyobb újdonsága az Apple első hajlítható okostelefonja lehet, amelyre Gurman iPhone Ultra néven hivatkozik, más források az iPhone Fold elnevezést is használják. Összecsukva a készülék állítólag nagyjából akkora lesz a várakozások szerint, mint egy útlevél, és világos, illetve sötét színváltozatban kerülhet piacra (fekete és fehér színekben). A Face ID helyett vagy mellett Touch ID is kerülhet bele, és egy különösen fejlett zsanérszerkezetet használhat.

Óriási elvárások vannak a telefon felé, nagyon magasra tették a lécet: sok híresztelés szinte teljesen láthatatlan gyűrődést/hajtásnyomot vizionál.

Az ár rendkívül magas lehet: Gurman szerint több mint 2000 dollárral kell számolni (plusz adó, ami államonként változik Amerikában). Nem lepődnénk meg az egymillió forintos hazai árazáson sem.