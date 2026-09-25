Bankkártyával is fizethetünk majd a PlayStation kontrollerével

A Sony olyan technológiát szabadalmaztatott, amely lehetővé teheti, hogy a PlayStation kontrollerén keresztül, egyszerű érintéssel fizessünk játékokért és egyéb digitális tartalmakért. A felhasználónak nem kellene begépelnie a bankkártya adatait a konzolba: a kártyát vagy akár a telefonját a kontroller közelébe tarthatná – adta hírül a Dexerto.

Bankkártyát érinthetünk a PlayStation kontrolleréhez egy új szabadalom szerint. Fotó: Shutterstock

A „Video Game Controller-Driven Information Transfer” című szabadalmi kérelmet 2025 márciusában nyújtották be, és 2026. szeptember 17-én tették közzé. A

leírás szerint a kontroller a bankkártya vagy a telefon és a játékgép között továbbítaná a fizetési adatokat.

A kommunikációhoz NFC vagy Bluetooth is használható lehet.

Játékokat és ajándékkártyát is kezelhetne

A megoldással játékokat, azokon belüli krediteket és különféle kiegészítőket is meg lehetne vásárolni. A Sony a bank- és ajándékkártyákat is megemlíti, egy bemutatott példában pedig a rendszer az utóbbi egyenlegét is felismeri és kijelzi.

A fejlesztés ennél többre is alkalmas lehet:

a gamer azonosító adatait szintén továbbíthatná, így egyszerűbbé válhatna a bejelentkezés vagy a csatlakozás egy többjátékos mérkőzéshez.

Egyelőre azonban korai lenne kész funkcióként tekinteni rá. A Sony ugyanis még nem jelentette be az új kontrollert, és azt sem erősítette meg, hogy a megoldás bekerül a PS5-be. Az sem biztos, hogy a későbbi PlayStation-generációk valamelyikében valóban megjelenik.