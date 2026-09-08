Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lemondott az Oktatási Hivatal elnöke, Brassói Sándor

Gyász

Elhunyt Farkas Bertalan felesége

LEGO®

Még meg sem jelent a LEGO PlayStation, máris működő konzollá alakítják

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A LEGO PlayStation önmagában is valódi időutazás azoknak, akik az 1990-es években játszottak a Sony konzoljával. Egy fejlesztőcsapat azonban nem elégedett meg azzal, hogy csak összerakni és nézegetni lehet majd a LEGO PlayStation modellt: olyan kiegészítőn dolgoznak, amellyel valóban működő játékkonzollá alakítható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LEGO®legoPlayStationnosztalgiaretró

A projekt mögött a Substance Labs csapata áll, amely korábban már ugyanezt megcsinálta a LEGO Game Boyjal. A Brick Boy névre keresztelt megoldásukhoz tavaly Kickstarter-kampányt indítottak, és többféle készletet kínálnak, amelyekkel a LEGO Game Boy belsejébe valódi működő elektronikát lehet építeni. A projekt sikere után most a hamarosan megjelenő LEGO PlayStation következik.

LEGO Playstation
LEGO Playstation
Fotó: LEGO

Raspberry Pi kerülhet a LEGO PlayStation belsejébe

Az új projekt a BrickStation nevet kapta, és egyszerűbb lehet, mint a LEGO Game Boy átalakítása. A szükséges elektronika egyetlen kompakt egységbe kerül. Ennek oldalát úgy alakították ki, hogy illeszkedjen a LEGO PlayStation belsejében található sínekhez, amelyeket eredetileg a készlethez mellékelt diorámák elhelyezésére terveztek. Az elektronikai modul így várhatóan az egyik belső dioráma helyére csúsztatható be, miközben a kivett jelenetet külön lehet majd kiállítani. 

A prototípus lelke egy Raspberry Pi Zero 2 W, és HDMI-kimenetet is kapott, így a LEGO-konzol televízióhoz vagy monitorhoz csatlakoztatható.

A LEGO PlayStation mérete kifejezetten jól jön a fejlesztőknek. A Game Boy apró házába meglehetősen nehéz volt úgy bezsúfolni az elektronikát, hogy közben a modellt se kelljen jelentősen átalakítani. A PlayStation belsejében viszont jóval több szabad hely van, részben a cserélhető diorámák kialakítása miatt. Emiatt a BrickStation várhatóan közelebb kerülhet a valódi „plug and play” megoldáshoz: a kész modult egyszerűen be lehet majd helyezni a LEGO-konzolba.

A kontroller - Fotó: LEGO

A Substance Labs egyelőre nem jelentette be, mikor indul a BrickStation közösségi finanszírozási kampánya, és az áráról sincs információ. A projekt weboldala azonban már működik, és a fejlesztők ott teszik majd közzé az új részleteket.

Közel kétezer darabból áll maga a LEGO PlayStation modell

A BrickStation alapjául szolgáló LEGO-készlet önmagában is különleges darab. 1911 elemből épül fel, és az eredetileg 1994-ben megjelent első Sony PlayStationt idézi meg, annak jellegzetes szürke házával és kontrollerével együtt. A kontrolleren nyomtatott elemek jelenítik meg a PlayStation azóta ikonikussá vált négyzet, háromszög, kör és kereszt szimbólumait, magát a kontrollert pedig a konzol elején kialakított csatlakozóba is be lehet dugni. Itthon 61 900 forint lesz az ára, október 4-én jelenik majd meg.

LEGO Playstation
Fotó: LEGO

A modell egyik gombját megnyomva felnyílik a konzol teteje, így szétszedés nélkül is belenézhetünk a LEGO PlayStation belsejébe. Itt található a már említett két apró dioráma, amelyek a PlayStation történetének ismert játékaira utalnak. Ha pedig a végleges változat beváltja a prototípus ígéretét, a LEGO PlayStationből így nem csupán egy aprólékos retró dísztárgy lehet: egy Raspberry Pi-alapú, HDMI-n keresztül használható játékgép válhat belőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!