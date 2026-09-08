Még meg sem jelent a LEGO PlayStation, máris működő konzollá alakítják

A projekt mögött a Substance Labs csapata áll, amely korábban már ugyanezt megcsinálta a LEGO Game Boyjal. A Brick Boy névre keresztelt megoldásukhoz tavaly Kickstarter-kampányt indítottak, és többféle készletet kínálnak, amelyekkel a LEGO Game Boy belsejébe valódi működő elektronikát lehet építeni. A projekt sikere után most a hamarosan megjelenő LEGO PlayStation következik.

LEGO Playstation

Fotó: LEGO

Raspberry Pi kerülhet a LEGO PlayStation belsejébe

Az új projekt a BrickStation nevet kapta, és egyszerűbb lehet, mint a LEGO Game Boy átalakítása. A szükséges elektronika egyetlen kompakt egységbe kerül. Ennek oldalát úgy alakították ki, hogy illeszkedjen a LEGO PlayStation belsejében található sínekhez, amelyeket eredetileg a készlethez mellékelt diorámák elhelyezésére terveztek. Az elektronikai modul így várhatóan az egyik belső dioráma helyére csúsztatható be, miközben a kivett jelenetet külön lehet majd kiállítani.

A LEGO PlayStation mérete kifejezetten jól jön a fejlesztőknek. A Game Boy apró házába meglehetősen nehéz volt úgy bezsúfolni az elektronikát, hogy közben a modellt se kelljen jelentősen átalakítani. A PlayStation belsejében viszont jóval több szabad hely van, részben a cserélhető diorámák kialakítása miatt. Emiatt a BrickStation várhatóan közelebb kerülhet a valódi „plug and play” megoldáshoz: a kész modult egyszerűen be lehet majd helyezni a LEGO-konzolba.

A kontroller - Fotó: LEGO

A Substance Labs egyelőre nem jelentette be, mikor indul a BrickStation közösségi finanszírozási kampánya, és az áráról sincs információ. A projekt weboldala azonban már működik, és a fejlesztők ott teszik majd közzé az új részleteket.

Közel kétezer darabból áll maga a LEGO PlayStation modell

A BrickStation alapjául szolgáló LEGO-készlet önmagában is különleges darab. 1911 elemből épül fel, és az eredetileg 1994-ben megjelent első Sony PlayStationt idézi meg, annak jellegzetes szürke házával és kontrollerével együtt. A kontrolleren nyomtatott elemek jelenítik meg a PlayStation azóta ikonikussá vált négyzet, háromszög, kör és kereszt szimbólumait, magát a kontrollert pedig a konzol elején kialakított csatlakozóba is be lehet dugni. Itthon 61 900 forint lesz az ára, október 4-én jelenik majd meg.