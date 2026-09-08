Még meg sem jelent a LEGO PlayStation, máris működő konzollá alakítják

A projekt mögött a Substance Labs csapata áll, amely korábban már ugyanezt megcsinálta a LEGO Game Boyjal. A Brick Boy névre keresztelt megoldásukhoz tavaly Kickstarter-kampányt indítottak, és többféle készletet kínálnak, amelyekkel a LEGO Game Boy belsejébe valódi működő elektronikát lehet építeni. A projekt sikere után most a hamarosan megjelenő LEGO PlayStation következik.
Raspberry Pi kerülhet a LEGO PlayStation belsejébe
Az új projekt a BrickStation nevet kapta, és egyszerűbb lehet, mint a LEGO Game Boy átalakítása. A szükséges elektronika egyetlen kompakt egységbe kerül. Ennek oldalát úgy alakították ki, hogy illeszkedjen a LEGO PlayStation belsejében található sínekhez, amelyeket eredetileg a készlethez mellékelt diorámák elhelyezésére terveztek. Az elektronikai modul így várhatóan az egyik belső dioráma helyére csúsztatható be, miközben a kivett jelenetet külön lehet majd kiállítani.
A LEGO PlayStation mérete kifejezetten jól jön a fejlesztőknek. A Game Boy apró házába meglehetősen nehéz volt úgy bezsúfolni az elektronikát, hogy közben a modellt se kelljen jelentősen átalakítani. A PlayStation belsejében viszont jóval több szabad hely van, részben a cserélhető diorámák kialakítása miatt. Emiatt a BrickStation várhatóan közelebb kerülhet a valódi „plug and play” megoldáshoz: a kész modult egyszerűen be lehet majd helyezni a LEGO-konzolba.
A Substance Labs egyelőre nem jelentette be, mikor indul a BrickStation közösségi finanszírozási kampánya, és az áráról sincs információ. A projekt weboldala azonban már működik, és a fejlesztők ott teszik majd közzé az új részleteket.
Közel kétezer darabból áll maga a LEGO PlayStation modell
A BrickStation alapjául szolgáló LEGO-készlet önmagában is különleges darab. 1911 elemből épül fel, és az eredetileg 1994-ben megjelent első Sony PlayStationt idézi meg, annak jellegzetes szürke házával és kontrollerével együtt. A kontrolleren nyomtatott elemek jelenítik meg a PlayStation azóta ikonikussá vált négyzet, háromszög, kör és kereszt szimbólumait, magát a kontrollert pedig a konzol elején kialakított csatlakozóba is be lehet dugni. Itthon 61 900 forint lesz az ára, október 4-én jelenik majd meg.
A modell egyik gombját megnyomva felnyílik a konzol teteje, így szétszedés nélkül is belenézhetünk a LEGO PlayStation belsejébe. Itt található a már említett két apró dioráma, amelyek a PlayStation történetének ismert játékaira utalnak. Ha pedig a végleges változat beváltja a prototípus ígéretét, a LEGO PlayStationből így nem csupán egy aprólékos retró dísztárgy lehet: egy Raspberry Pi-alapú, HDMI-n keresztül használható játékgép válhat belőle.
A prototípus lelke egy Raspberry Pi Zero 2 W, és HDMI-kimenetet is kapott, így a LEGO-konzol televízióhoz vagy monitorhoz csatlakoztatható.