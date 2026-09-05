A LG elárulta, hogyan tenné könnyebbé az életünket a mesterséges intelligenciával

Az LG Electronics a mesterséges intelligencia köré építi idei IFA-szereplését: a szeptember 4–8. között zajló berlini kiállításon az AI-alapú televízióktól az intelligens otthonon át az energiagazdálkodásig mutatja be legújabb fejlesztéseit. A közös nevező az egyre személyre szabottabb működés: az LG elképzelése szerint az eszközöknek már nem egyszerűen végre kell hajtaniuk a felhasználó utasításait, hanem fel kell ismerniük a helyzetet, és ennek megfelelően segítséget is kell kínálniuk.
Az LG otthoni AI-megoldásai összehangolnák az életünket segítő technológiát
Ennek egyik legérdekesebb példája az IFA-n bemutatkozó ThinQ Claw, az LG új, szöveges kommunikációra épülő AI-ügynöke. A okosotthon-rendszer nem csupán egy-egy parancsot értelmez, hanem megpróbálja figyelembe venni a felhasználó szándékát és az adott élethelyzetet is. Ennek alapján képes különböző készülékeket és szolgáltatásokat összehangolni.
- Vendégek érkezése előtt például segíthet a konyhai eszközök működésének megszervezésében,
- hazaérkezés előtt pedig a levegőminőség és a hőmérséklet alapján alakíthatja az otthoni környezetet.
- A rendszer naptárakkal és más szolgáltatásokkal is együttműködhet, és idővel a felhasználó preferenciáit is megjegyezheti.
Az LG AI Home koncepciójának fontos eleme a több gyártó eszközeit összefogó Homey platform is. Erre épül az IFA-n demonstrált otthoni energiamenedzsment-rendszer, amely intelligens fogyasztásmérőket, napelemeket, akkumulátorokat, elektromosautó-töltőket és LG készülékeket kapcsolhat össze. A rendszer az energiatermelés, -tárolás és -fogyasztás időzítésével a költségek csökkentésében is segíthet. Berlinben tartja európai premierjét a ThinQ Pro is, amely már nem elsősorban egyetlen háztartást, hanem többlakásos épületeket és kereskedelmi környezeteket céloz. (Az LG közleménye szerint ezek az AI Home megoldások jelenleg Magyarországon nem érhetők el.)
Már a tévézésnél sem csak a képminőséget javítja az AI
Az IFA másik hangsúlyos területét a 2026-os LG AI TV-k jelentik. A csúcsmodellekben dolgozó, harmadik generációs α11 AI processzor neurális feldolgozóegységének teljesítménye az LG szerint 5,6-szorosára nőtt a 2025-ös, nyolcadik generációs α9 processzorhoz képest. Az AI Dual 4K Upscaling két mesterségesintelligencia-alapú eljárást kombinál az alacsonyabb felbontású tartalmak feljavítására, míg az AI Sound Pro virtuális 11.1.2 csatornás hangzást kínál.
Az LG ugyanakkor már nem pusztán a kép- és hangminőség javítására használja az AI-t. A Voice ID hang alapján képes felismerni a nézőt és betölteni a személyes profilját, az AI Chatbot természetes nyelven megfogalmazott problémákra keres megoldást, az AI Concierge pedig a nézési előzmények alapján ajánlhat tartalmakat és funkciókat. (Ezek közül azonban a Voice ID, az AI Chatbot és az AI Concierge sem érhető el jelenleg Magyarországon.) A személyes adatok védelmét az LG Shield többrétegű biztonsági rendszer szolgálja, a tévékhez pedig akár öt éven át díjmentes webOS-frissítések érkezhetnek.
Az LG újdonságait az IFA 2026 teljes időtartama (szeptember 4-8.) alatt a Messe Berlin 18-as csarnokában lehet megnézni. A vállalat idei bemutatójának iránya egyértelmű: a mesterséges intelligenciát a különálló készülékfunkciók helyett egyre inkább a tévét, háztartási gépeket, energiagazdálkodást és más szolgáltatásokat összekötő rendszerként képzeli el.
A technológia mellett a formatervezés is fontos szerepet kap az LG idei kínálatában. A vállalat az IDEA 2026 versenyen 17 elismerést szerzett, miután a Red Dot Design Award és az iF Design Award megmérettetésein összesen 55 díjat nyert. Az IDEA bronzérmese lett többek között az alig 10 milliméter vastag LG OLED evo AI W6 vezeték nélküli tévé, az UltraFine evo professzionális monitor, a Smart Monitor Swing és a PuriCare AeroMini légtisztító. A döntősök között szerepelt az LG CLOiD otthoni robot és az LG gram Pro laptop is. Több LG-termék – köztük az OLED evo AI W6 és a CLOiD – mindhárom nagy nemzetközi dizájnversenyen elismerést szerzett.