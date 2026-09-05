A LG elárulta, hogyan tenné könnyebbé az életünket a mesterséges intelligenciával

Az LG Electronics a mesterséges intelligencia köré építi idei IFA-szereplését: a szeptember 4–8. között zajló berlini kiállításon az AI-alapú televízióktól az intelligens otthonon át az energiagazdálkodásig mutatja be legújabb fejlesztéseit. A közös nevező az egyre személyre szabottabb működés: az LG elképzelése szerint az eszközöknek már nem egyszerűen végre kell hajtaniuk a felhasználó utasításait, hanem fel kell ismerniük a helyzetet, és ennek megfelelően segítséget is kell kínálniuk.

Az LG az AI-alapú televízióktól az intelligens otthonon át az energiagazdálkodásig mutatja be legújabb fejlesztéseit a berlini IFA-szakkiállításon - Fotó: LG Electronics

Az LG otthoni AI-megoldásai összehangolnák az életünket segítő technológiát

Ennek egyik legérdekesebb példája az IFA-n bemutatkozó ThinQ Claw, az LG új, szöveges kommunikációra épülő AI-ügynöke. A okosotthon-rendszer nem csupán egy-egy parancsot értelmez, hanem megpróbálja figyelembe venni a felhasználó szándékát és az adott élethelyzetet is. Ennek alapján képes különböző készülékeket és szolgáltatásokat összehangolni.

Vendégek érkezése előtt például segíthet a konyhai eszközök működésének megszervezésében,

hazaérkezés előtt pedig a levegőminőség és a hőmérséklet alapján alakíthatja az otthoni környezetet.

A rendszer naptárakkal és más szolgáltatásokkal is együttműködhet, és idővel a felhasználó preferenciáit is megjegyezheti.

Az LG AI Home koncepciójának fontos eleme a több gyártó eszközeit összefogó Homey platform is. Erre épül az IFA-n demonstrált otthoni energiamenedzsment-rendszer, amely intelligens fogyasztásmérőket, napelemeket, akkumulátorokat, elektromosautó-töltőket és LG készülékeket kapcsolhat össze. A rendszer az energiatermelés, -tárolás és -fogyasztás időzítésével a költségek csökkentésében is segíthet. Berlinben tartja európai premierjét a ThinQ Pro is, amely már nem elsősorban egyetlen háztartást, hanem többlakásos épületeket és kereskedelmi környezeteket céloz. (Az LG közleménye szerint ezek az AI Home megoldások jelenleg Magyarországon nem érhetők el.)

Már a tévézésnél sem csak a képminőséget javítja az AI

Az IFA másik hangsúlyos területét a 2026-os LG AI TV-k jelentik. A csúcsmodellekben dolgozó, harmadik generációs α11 AI processzor neurális feldolgozóegységének teljesítménye az LG szerint 5,6-szorosára nőtt a 2025-ös, nyolcadik generációs α9 processzorhoz képest. Az AI Dual 4K Upscaling két mesterségesintelligencia-alapú eljárást kombinál az alacsonyabb felbontású tartalmak feljavítására, míg az AI Sound Pro virtuális 11.1.2 csatornás hangzást kínál.