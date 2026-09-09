Másfél millió forintba is kerülhet az iPhone Duo Magyarországon

Itt vannak a magyar árak az újdonságokhoz. Az iPhone Duo kezdőára tíz forint híján 900 ezer forint.
Megtartotta régóta várt globális termékbemutatóját az Apple szeptember 9-én este, magyar idő szerint 19 órától. Bemutatkozott az iPhone 18 Pro-sorozat, két új Apple Watch, két új AirPods, valamint az Apple első hajlítható okostelefonja, az iPhone Duo. A bemutató után, amelyet élőben közvetítettünk, nem sokkal frissült a hivatalos Apple weboldal magyarországi, lokalizált változata és a webshop is, így máris tudjuk a magyar árakat.
- iPhone Duo: Előrendelhető október 16‑án 14:00 órától. Kapható október 23‑tól. Indulóár: 899 990 Ft, 256 GB tárhellyel. A legmagasabb lehetséges ár 2 TB tárhellyel: 1 499 990 forint
- iPhone 18 Pro: Előrendelhető szeptember 12-én 14:00 órától, kapható szeptember 18-től. Indulóár: 549 990 Ft, 256 GB tárhellyel. A legmagasabb lehetséges ár 2 TB tárhellyel: 1 149 990 forint
- iPhone 18 Pro Max: Előrendelhető szeptember 12-én 14:00 órától, kapható szeptember 18-től. Indulóár: 599 990 Ft, 256 GB tárhellyel. A legmagasabb lehetséges ár 2 TB tárhellyel: 1 199 990 forint
- Apple Watch Series 12 Szeptember 18-tól kapható Indulóár: 169 990 Ft, legmagasabb lehetséges ár Kerámia kivitelben, 46 mm tokmérettel: 410 990 Ft
- Apple Watch Ultra 4 Szeptember 18-tól kapható Indulóár: 349 990 Ft, legmagasabb lehetséges ár milánói szíjjal 399 990 Ft.
- AirPods 5 Szeptember 18-tól kapható. 57 990 Ft, vezeték nélküli töltőtokkal 64 990 Ft
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