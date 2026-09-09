Másfél millió forintba is kerülhet az iPhone Duo Magyarországon

Megtartotta régóta várt globális termékbemutatóját az Apple szeptember 9-én este, magyar idő szerint 19 órától. Bemutatkozott az iPhone 18 Pro-sorozat, két új Apple Watch, két új AirPods, valamint az Apple első hajlítható okostelefonja, az iPhone Duo. A bemutató után, amelyet élőben közvetítettünk, nem sokkal frissült a hivatalos Apple weboldal magyarországi, lokalizált változata és a webshop is, így máris tudjuk a magyar árakat.

iPhone Duo - forrás: Apple