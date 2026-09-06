Baljós figyelmeztetés: bombák és biofegyverek alkotásában is segédkezhet a mesterséges intelligencia

Egy nemrégiben megjelent jelentés figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia segíthet a terrorista csoportoknak kifinomult biológiai és vegyi fegyverek létrehozásában.

Aggasztó jelentés jött ki a mesterséges intelligencia modellekről (Képünk illusztráció) Fotó: Tada Images / Shutterstock

Aggasztó jelentés jött ki a mesterséges intelligencia modellekről

Biztonsági kutatók figyelmeztetnek, hogy a népszerű MI-modellek könnyen módosíthatóak, hogy megkerüljék a biztonsági intézkedéseket. A Crimson Flare kutatócsoport által közzétett jelentés szerint mindez lehetővé teszi a mesterséges intelligencia számára, hogy végigvezesse a rosszindulatú szereplőket a robbanóanyagok, vagy vegyi és biológiai fegyverek létrehozásának konkrét lépésein. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett rossz szereplők, akik még az alapvető tudományos ismeretekkel is rendelkeznek, hamarosan halálos fegyverekkel szerelhetik fel magukat.

A jelentés egy új módszerre, amelyet nem hivatalosan megsemmisítésnek neveznek, figyelmeztet, amely lehetővé teszi a legtöbb MI-modell biztonsági intézkedéseinek percek alatti letiltását. Ezeket a modelleket ezután fel lehetne tölteni az internetre, ahonnan bárki letöltheti és saját céljaira felhasználhatja őket.

Míg egyes modellek csak alapvető vagy nem hasznos tanácsokat adnak, a kutatók úgy vélik, hogy mások olyan részleteket közölnek, amelyek elterjedésüket komoly nemzetbiztonsági kockázattá teszik.

A jelentés a nyílt súlyú nagy nyelvi modellek (LLM-ek) vizsgálja, amelyek ugyanazt az alapvető felépítést használják, mint a chatbotok, de letölthetők és szabadon futtathatók bárki számítógépén. Például a Meta nemrégiben kiadta legújabb nyílt súlyú modelljét, a Muse Glimmert, további népszerű alternatívák közé tartozik a kínai Qwen3.8-27b modell.

Normális esetben ezek a modellek bizonyos biztonsági korlátozásokkal rendelkeznek a felépítésükben, amelyek megakadályozzák a felhasználókat bizonyos kérések végrehajtásában. Néhány rosszindulatú szereplő azonban kifejlesztett egy technikát, amely megtalálja és eltávolítja a modell azon részeit, amelyek normális esetben biztonságos keretek között tartják azt.