Biológia fegyvereket akartak készíteni a mesterséges intelligenciával - szigorított szabályain a Claude

Egyre több figyelmeztetés érkezik arról, hogy az MI-t a jövőben fegyverek fejlesztésére és előállítására is felhasználhatják. Ezt a kockázatot erősíti az Anthropic legújabb jelentése is. A vállalat beszámolója szerint több olyan kísérletet is azonosítottak és akadályoztak meg, amelyek során mesterséges intelligencia-modelljeiket rosszindulatú célokra használták volna, többek között olyan tevékenységek támogatására, amelyek biológiai fegyverek fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak.

Biológiai fegyver előállításához próbálták felhasználni az Anthropic mesterséges intelligencia-modelljeit. Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Biológiai fegyver előállításához próbálták felhasználni az Anthropic mesterséges intelligencia-modelljeit

A vállalat csütörtökön tette közzé legújabb fenyegetésfelderítési jelentését, amely szerint a Claude mesterséges intelligencia-modellt egy oroszországi kiberkémkedési kampányhoz köthető szereplők, valamint egy iráni propagandaintézet is felhasználta.

A terjedelmes jelentés több olyan esetet is bemutat, amelyekben feltételezhetően államilag támogatott csoportok, kiberbűnözők, kémszoftvereket értékesítő vállalatok, állami propagandaintézmények és politikailag motivált szereplők éltek vissza a technológiával - írja a BBC. Az Anthropic közlése szerint 2025 decembere és 2026 augusztusa között több alkalommal is sikerült felszámolni a Claude Haiku, Sonnet és Opus modellek rosszindulatú felhasználását. A visszaélések egyetlen dokumentált esete sem érintette a Claude Fable vagy a nagy teljesítményű, Mythos osztályú modelleket.

Az Anthropic nemcsak a modelljei rosszindulatú felhasználását észlelte, hanem olyan kutatókat és tudósokat is letiltott, akik a mesterséges intelligenciát biológiai fegyverek fejlesztését támogató módon próbálták felhasználni. A jelentés öt olyan esettanulmányt emel ki, amelyekben a modelleket potenciálisan biológiai fegyverek fejlesztését segítő célokra használták.

A vállalat szerint a biológiai célú visszaélés a fejlett mesterséges intelligencia-modellek egyik legsúlyosabb kockázata. Megfelelő biztonsági intézkedések nélkül ezeknek a rendszereknek a képességei akár katasztrofális következményekkel is járhatnak. Jacob Klein, az Anthropic fenyegetésfelderítési vezetője szerint a helyzet különösen aggasztó.