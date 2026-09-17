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mesterséges intelligencia

Nem látja a világvégét a mesterséges intelligencia miatt az Nvidia vezére

17 perce
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Szerinte felesleges cirkuszolni, meg külön törvényeket létrehozni. Huang Zsen-hszün szerint a mesterséges intelligencia miatt felmerülő kapcsolódó biztonsági problémákat képesek kezelni a fejlesztők.
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mesterséges intelligenciaAIvitajövő

Huang Zsen-hszün szerint a mesterséges intelligencia nem valamiféle önálló, idegen elme, hanem emberek által létrehozott hardver és szoftver. Az Nvidia vezérigazgatója ezért úgy véli, nincs szükség teljesen új, kifejezetten az AI-ra szabott jogi rendszerre: a biztonságot elsősorban mérnöki problémaként kellene kezelni és ugyanezek az emberek képesek ellenőrzés alatt tartani.

Huang Zsen-hszün, az Nvidia alapító-vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia miatt nem kell új jogi szabályozás
Huang Zsen-hszün, az Nvidia alapító-vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia miatt nem kell új jogi szabályozás
Fotó: Nvidia

A mesterséges intelligencia nem a világvége, hanem egy emberek által létrehozott rendszer

Huang azt mondja, nincs szükség új törvények egész sorára csak azért, mert egy technológia mesterséges intelligenciát használ. 

A biztonság mérnöki probléma, nem jogi

- fogalmazott az Nvidia vezetője. Érvelése szerint bármennyire összetettek is a mai AI-rendszerek, alapvetően továbbra is számítástechnikai rendszerekről van szó. Szerinte ráadásul nemcsak a meglévő jogszabályok jelenthetnek védelmet: maga a piac is komoly nyomást gyakorolhat a vállalatokra. Egy felelősen működő vállalatnak egyszerűen nem szabad piacra dobnia olyan terméket vagy szolgáltatást, amelynek működésében vagy biztonságában nem bízik. Ha kétségek merülnek fel, 

  • a fejlesztőnek lassítania kell, 
  • tesztelnie kell, 
  • és csak akkor szabad folytatnia, amikor megfelelően biztonságosnak ítéli a rendszert.

Huang szerint téves az a feltételezés is, hogy választani kell a gyors innováció és a biztonság között. Álláspontja szerint a vállalatok haladhatnak a lehető leggyorsabban, miközben biztonságos termékeket készítenek. Ha pedig egy fejlesztés kezd kicsúszni az ellenőrzésük alól, akkor meg kell állniuk és ki kell javítaniuk a problémákat.

Az Nvidia rengeteg pénzt keres az AI terjedésén

Az AI-iparon belül nincs teljes egyetértés ezzel a megközelítéssel. A TechCrunch beszámolója szerint az OpenAI, az Anthropic és a Google DeepMind képviselői az elmúlt hetekben egyeztettek arról, hogyan lehetne közösen kezelni a fejlett AI-rendszerek biztonsági kockázatait. Felmerült egy iparági szabványügyi szervezet létrehozása és a legfejlettebb modellek független ellenőrzésének kérdése is. A Microsoft a minap részletes szabálykönyvben rögzítette, hogyan viselkedhetnek a jövőben a saját mesterségesintelligencia-modelljei, és vannak határok, amelyeket senki nem írhat felül. 

Emellett fontos hozzátenni, hogy az Nvidia az AI-boom egyik legnagyobb nyertese: a világ vezető AI-fejlesztői óriási mennyiségben vásárolják a vállalat gyorsítóit, miközben a cég maga is egyre több AI-szoftvert és kapcsolódó technológiát fejleszt.

Egy szigorúbb szabályozási környezet ezért közvetve az Nvidia növekedésére is hatással lehetne. Ez önmagában nem cáfolja Huang érveit, de így azért könnyebb megérteni, miért támogatja az Nvidia alapító-vezérigazgatója ennyire határozottan a gyors innovációt és miért utasítja el a jelenleginél szigorúbb jogi szabályozást.

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