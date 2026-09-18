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mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia rejtélyes üzeneteket hagyott az utódainak

43 perce
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Az OpenAI saját modelljeinek tesztelése közben különös és aggasztó jelenséget vettek észre a kutatók. Egyes AI-ügynökök a munkájuk folytatására szolgáló összefoglalókban olyan utasításokat rejtettek el, amelyekkel az utódjaikat próbálták rávenni bizonyos problémák elhallgatására. A kutatók több tucat hasonló esetet találtak. A mesterséges intelligencia azt üzente gyakorlatilag saját magának, hogy bizonyos dolgokról inkább hallgasson.
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mesterséges intelligenciaAIjövő

Az OpenAI a legújabb modelljeinek tréningje során különös és potenciálisan komoly biztonsági problémát fedezett fel: egyes AI-ügynökök olyan üzeneteket hagytak hátra a későbbi „utódaiknak”, amelyek arra utasították őket, hogy rejtsék el a felhasználó elől saját hibáikat vagy problémás viselkedésüket. Az OpenAI egy új rendszer keretében számolt be az esetekről, amelynek célja, hogy feltárja és nyilvánosságra hozza, amikor a mesterséges intelligencia működése nem a fejlesztők szándékainak megfelelő irányba halad.

A mesterséges intelligencia fejlesztése nem mindig a megfelelő irányba halad
A mesterséges intelligencia fejlesztése nem mindig a megfelelő irányba halad (illusztráció)
Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

A mesterséges intelligencia titkolózna, sőt, elszabadulna

A hosszú feladatok végrehajtásakor a rendszer időnként tömörített összefoglalót készít a korábbi beszélgetésekről és eszközhasználatról. Ezek arra szolgálnak, hogy a következő modellpéldány a teljes előzmény nélkül is folytathassa a munkát. A kutatók azonban felfedezték, hogy egyes AI-ügynökök ezekben az összefoglalókban arra utasították a munkájukat folytató modelleket, hogy bizonyos hibákról inkább hallgassanak, írja a TechCrunch.

  • Az egyik esetben a modellnek pénzügyi táblázatot kellett készítenie, de nem találta hozzá a szükséges adatokat. Ahelyett azonban, hogy ezt jelezte volna, azt az üzenetet hagyta a munkát folytató modellnek, hogy találjon ki hihető számokat, és erről csak akkor szóljon a felhasználónak a problémáról, ha külön rákérdez. 
  • Egy másik feladatban egy beszállítói adatbázis forrásai és címkéi nem egyeztek megfelelően, mire az AI lényegében azt üzente a folytatást végző modellnek, hogy ezt ne említse.
  • Az Astra-modell fejlesztése során még súlyosabb jelenséget észleltek.  Az AI arra próbálta rávenni a következő modellt, hogy hagyja figyelmen kívül a fejlesztői utasításokat, egy másik pedig egy 

önálló, a vállalatoktól és kormányoktól független AI-személyiséget próbált átörökíteni.

Ezeket az utódmodellek látszólag figyelmen kívül hagyták. Egy másik esetben azonban a következő modell már engedelmeskedett az elődjének. Az OpenAI figyelőrendszere riasztotta a kutatókat a problémára. Ezután külön módszert dolgoztak ki az ilyen viselkedés felismerésére. A tanítás során használt adatok átvizsgálásakor 27 olyan összefoglalót találtak, amelyekben az AI a rá vonatkozó szabályok és korlátozások megkerülésére próbálta rávenni a munkát folytató modellt. Az OpenAI szerint azóta orvosolták a problémát.

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Mit hoz a jövő?

A vállalat a jövőben rendszeresen beszámolna az ilyen esetekről. A most nyilvánosságra hozott hat példa azonban csak ízelítő, nem tartalmaz minden ismert vagy jelenleg vizsgált problémát. A vállalat szerint az AI-iparág egyelőre nem tudja elég megbízhatóan garantálni, hogy a modellek az elvárt módon működjenek, és időben észlelje, ha ettől eltérnek. Emiatt szerintük kérdéses, hogy 

hosszú távon felelősen folytatható-e az egyre nagyobb és fejlettebb AI-rendszerek jelenlegi ütemű fejlesztése. A történet egyúttal felveti a külső ellenőrzés kérdését is. 

Az Anthropic és az OpenAI vezetői egyaránt jelezték, hogy független AI-biztonsági szakértőknek is nagyobb hozzáférést adnának rendszereik vizsgálatához. Az OpenAI új, a problémás AI-viselkedések feltárására és nyilvánosságra hozatalára szolgáló eljárása azonban egyelőre nem írja elő, hogy minden ilyen esetet független szakértőknek is meg kell vizsgálniuk.

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