Megunta a szúnyogokat, ezért különleges gépet épített az elpusztításukra – videó

Stephen Cheng mérnököt az otthonában rendszeresen felbukkanó szúnyogok ösztönözték arra, hogy saját technológiai megoldást fejlesszen ki a problémára. A mesterséges intelligencia alapú eszköz automatikusan követi a repülő rovarokat, és az azonosított szúnyogokat lézer segítségével pusztítja el – számolt be róla a Kurir.rs.

Stephen Cheng a hagyományos módszerek helyett mesterséges intelligencia segítségével vette fel a harcot az otthonában felbukkanó szúnyogokkal

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Saját felvételekkel tanította be a rendszert

A mérnök a mesterségesintelligencia-modell betanításához saját adatbázist készített. A szúnyogokról nagy zoommal felszerelt DSLR-fényképezőgéppel készített felvételeket, amelyeket később a rendszer tanításához használt fel.

A modell betanítása jelentős számítási kapacitást igényelt. Az elkészült rendszer feladata, hogy a kamerák képén felismerje a szúnyogokat, és megkülönböztesse őket más repülő objektumoktól.

Ha a rendszer szúnyogot azonosít, aktiválja a precízen mozgatható platformra szerelt lézert. A felismerést és a lézer irányítását úgy hangolta össze, hogy a berendezés valós időben reagáljon a rovar mozgására.

A biztonságra is gondolt a mérnök

A lézer működtetésénél Cheng a biztonságra is külön figyelmet fordított. Egy második kamerát is beépített a rendszerbe, amely érzékeli, ha ember vagy más olyan tárgy kerül a közelbe, amelyre veszélyt jelenthet a lézersugár. Ilyenkor a rendszer automatikusan kikapcsolja a lézert.

A mérnök beszámolója szerint a tesztelés során a rendszer egyetlen éjszaka alatt megszabadította otthonát a szúnyogoktól. A projekt egyelőre elsősorban mérnöki kísérlet, ugyanakkor jól szemlélteti, miként lehet a számítógépes látást, a robotikát és a mesterséges intelligenciát egy hétköznapi probléma megoldására felhasználni.