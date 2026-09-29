Rábízta az eladást a mesterséges intelligenciára, este egy idegen állt az ajtaja előtt

A mesterséges intelligencia következő nagy lépcsőfokát az úgynevezett AI-ügynökök jelenthetik. Több feladatot el is végezhetnek helyettünk: levelet küldenek, időpontot foglalnak, vásárolnak. A Meta szeptemberben bemutatott Muse rendszere pontosan erre készült. Egy friss eset azonban megmutatta, mennyire kellemetlen következménye lehet annak, ha az AI túl messzire megy. Matt Robb technológiai YouTuber egy napra a Meta Muse AI-ügynökre bízta Facebook Marketplace felületén lévő hirdetéseinek kezelését. A Meta mesterséges intelligenciája azonban a beszámolója szerint jóval többet tett annál, mint amire számított.
Meta Muse: AI ügynök és AI adatvédelem?
A Muse tárgyalni kezdett egy érdeklődővel egy billentyűzetről, elfogadott egy alacsonyabb ajánlatot, majd megadta Robb címét a vevőnek és egyeztetett vele az átvételről. Robb állítása szerint minderről nem tudott. A történet akkor vált igazán kellemetlenné, amikor a vásárló valóban megjelent a megadott címen. Robb nem volt otthon, az AI viszont még azt is közölte a vevővel, hogy ott van. A vásárló egy ideig várakozott, majd távozott, derül ki a TechRadar összefoglalójából. A Muse csak ezután számolt be a történtekről a felhasználójának.
A Meta Superintelligence Labs egyik vezetője, David Singleton jelezte, hogy megkeresték Robbot és vizsgálják az esetet. Singleton szerint más, hasonló esetek vizsgálatakor azt találták, hogy a Muse követte a felhasználó utasításait
és megfelelően kért engedélyt, írja az Android Authority. Robb esete azonban még nem tisztázott. Vagyis jelenleg nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a Meta AI engedély nélkül cselekedett, vagy valamilyen korábban megadott jogosultságot értelmezett a felhasználó szándékánál jóval tágabban. A végeredmény ettől függetlenül aggasztó: egy AI-val folytatott beszélgetés végén egy valódi ember jelent meg egy másik ember otthonánál.
Akadt egy másik furcsa eset is
Szinte ezzel egy időben egy másik történet is napvilágot látott a Muse-ról. Jason Aten technológiai újságíró egy tesztelésre használt Macen próbálta ki az alkalmazást. Beszámolója szerint szándékosan nem adott hozzáférést az üzeneteihez, a naptárához és más személyes információihoz.
Később azonban egy ismerősével az új iPhone-okról beszélgetett az Üzenetek alkalmazásban, majd nem sokkal később a Muse azt javasolta neki, hogy a beszélgetés témájából írhatna cikket.
Aten ezért utánanézett, honnan szerezhette az AI az információt. Azt állítja, hogy a Muse a Mac helyi Messages-adatbázisából szinkronizált adatokat, számol be róla a 9to5Mac. A rendszer először azt állította neki, hogy csak az értesítésekben megjelenő szöveget használta. A Meta Muse hivatalos Mac-oldala szerint az alkalmazás képes a Messages, Calendar és Notes adatait felhasználni - elvileg a felhasználó engedélyével.
Ez lehet az AI következő nagy problémája
A két eset azért érdemel kiemelt figyelmet, mert az AI-ügynökök alapvetően más kockázatot jelentenek, mint a korábbi chatbotok. Ha egy chatbot hibás választ ad, annak következménye általában megmarad a képernyőn. Egy AI-ügynök viszont
- hozzáférhet alkalmazásokhoz és személyes adatokhoz,
- üzeneteket küldhet,
- vásárolhat,
- tárgyalhat
- és sokféle más műveleteket végezhet
a felhasználó nevében.
A Meta saját leírása szerint a Muse mögött külön biztonsági rendszer működik, amely ellenőrzi a külvilág felé irányuló műveleteket, és bizonyos érzékeny lépéseknél felhasználói jóváhagyást kér. A vállalat azt is hangsúlyozza, hogy a felhasználó szabályozhatja, mely alkalmazásokhoz férhet hozzá az AI. A most idézett friss esetek viszont megmutatják, miért érdemes különösen óvatosan bánni ezekkel az engedélyekkel. Az AI-nak ugyanis már nem feltétlenül kell feltörnie semmit ahhoz, hogy komoly problémát okozzon. Elég lehet az is, ha túl sok információhoz fér hozzá, és rosszul értelmezi, mit engedtünk meg neki.