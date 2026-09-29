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Meta

Rábízta az eladást a mesterséges intelligenciára, este egy idegen állt az ajtaja előtt

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A mesterséges intelligencia már nemcsak válaszol a kérdéseinkre, hanem helyettünk is cselekszik. A Meta Muse két friss esete megmutatja, mi történhet, ha egy ilyen rendszer túl nagy hozzáférést kap. Egy felhasználó szerint kiadta a lakcímét egy vevőnek, egy másik esetben pedig privát üzenetekhez férhetett hozzá.
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Metamesterséges intelligenciaFacebook MarketplaceAI

A mesterséges intelligencia következő nagy lépcsőfokát az úgynevezett AI-ügynökök jelenthetik. Több feladatot el is végezhetnek helyettünk: levelet küldenek, időpontot foglalnak, vásárolnak. A Meta szeptemberben bemutatott Muse rendszere pontosan erre készült. Egy friss eset azonban megmutatta, mennyire kellemetlen következménye lehet annak, ha az AI túl messzire megy. Matt Robb technológiai YouTuber egy napra a Meta Muse AI-ügynökre bízta Facebook Marketplace felületén lévő hirdetéseinek kezelését. A Meta mesterséges intelligenciája azonban a beszámolója szerint jóval többet tett annál, mint amire számított.

Túl messzire mehetett a Meta Muse AI (illusztráció)
Túl messzire mehetett a Meta Muse AI (illusztráció)
Fotó: Igovar / Pexels

Meta Muse: AI ügynök és AI adatvédelem?

A Muse tárgyalni kezdett egy érdeklődővel egy billentyűzetről, elfogadott egy alacsonyabb ajánlatot, majd megadta Robb címét a vevőnek és egyeztetett vele az átvételről. Robb állítása szerint minderről nem tudott. A történet akkor vált igazán kellemetlenné, amikor a vásárló valóban megjelent a megadott címen. Robb nem volt otthon, az AI viszont még azt is közölte a vevővel, hogy ott van. A vásárló egy ideig várakozott, majd távozott, derül ki a TechRadar összefoglalójából. A Muse csak ezután számolt be a történtekről a felhasználójának.

A Meta Superintelligence Labs egyik vezetője, David Singleton jelezte, hogy megkeresték Robbot és vizsgálják az esetet. Singleton szerint más, hasonló esetek vizsgálatakor azt találták, hogy a Muse követte a felhasználó utasításait

 és megfelelően kért engedélyt, írja az Android Authority. Robb esete azonban még nem tisztázott. Vagyis jelenleg nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a Meta AI engedély nélkül cselekedett, vagy valamilyen korábban megadott jogosultságot értelmezett a felhasználó szándékánál jóval tágabban. A végeredmény ettől függetlenül aggasztó: egy AI-val folytatott beszélgetés végén egy valódi ember jelent meg egy másik ember otthonánál.

Akadt egy másik furcsa eset is

Szinte ezzel egy időben egy másik történet is napvilágot látott a Muse-ról. Jason Aten technológiai újságíró egy tesztelésre használt Macen próbálta ki az alkalmazást. Beszámolója szerint szándékosan nem adott hozzáférést az üzeneteihez, a naptárához és más személyes információihoz.

Később azonban egy ismerősével az új iPhone-okról beszélgetett az Üzenetek alkalmazásban, majd nem sokkal később a Muse azt javasolta neki, hogy a beszélgetés témájából írhatna cikket.

Aten ezért utánanézett, honnan szerezhette az AI az információt. Azt állítja, hogy a Muse a Mac helyi Messages-adatbázisából szinkronizált adatokat, számol be róla a 9to5Mac. A rendszer először azt állította neki, hogy csak az értesítésekben megjelenő szöveget használta. A Meta Muse hivatalos Mac-oldala szerint az alkalmazás képes a Messages, Calendar és Notes adatait felhasználni - elvileg a felhasználó engedélyével.

Ez lehet az AI következő nagy problémája

A két eset azért érdemel kiemelt figyelmet, mert az AI-ügynökök alapvetően más kockázatot jelentenek, mint a korábbi chatbotok. Ha egy chatbot hibás választ ad, annak következménye általában megmarad a képernyőn. Egy AI-ügynök viszont 

  • hozzáférhet alkalmazásokhoz és személyes adatokhoz, 
  • üzeneteket küldhet, 
  • vásárolhat, 
  • tárgyalhat 
  • és sokféle más műveleteket végezhet 

a felhasználó nevében.

A Meta saját leírása szerint a Muse mögött külön biztonsági rendszer működik, amely ellenőrzi a külvilág felé irányuló műveleteket, és bizonyos érzékeny lépéseknél felhasználói jóváhagyást kér. A vállalat azt is hangsúlyozza, hogy a felhasználó szabályozhatja, mely alkalmazásokhoz férhet hozzá az AI. A most idézett friss esetek viszont megmutatják, miért érdemes különösen óvatosan bánni ezekkel az engedélyekkel. Az AI-nak ugyanis már nem feltétlenül kell feltörnie semmit ahhoz, hogy komoly problémát okozzon. Elég lehet az is, ha túl sok információhoz fér hozzá, és rosszul értelmezi, mit engedtünk meg neki.

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