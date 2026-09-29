Rábízta az eladást a mesterséges intelligenciára, este egy idegen állt az ajtaja előtt

A mesterséges intelligencia következő nagy lépcsőfokát az úgynevezett AI-ügynökök jelenthetik. Több feladatot el is végezhetnek helyettünk: levelet küldenek, időpontot foglalnak, vásárolnak. A Meta szeptemberben bemutatott Muse rendszere pontosan erre készült. Egy friss eset azonban megmutatta, mennyire kellemetlen következménye lehet annak, ha az AI túl messzire megy. Matt Robb technológiai YouTuber egy napra a Meta Muse AI-ügynökre bízta Facebook Marketplace felületén lévő hirdetéseinek kezelését. A Meta mesterséges intelligenciája azonban a beszámolója szerint jóval többet tett annál, mint amire számított.

Túl messzire mehetett a Meta Muse AI (illusztráció)

Fotó: Igovar / Pexels

Meta Muse: AI ügynök és AI adatvédelem?

A Muse tárgyalni kezdett egy érdeklődővel egy billentyűzetről, elfogadott egy alacsonyabb ajánlatot, majd megadta Robb címét a vevőnek és egyeztetett vele az átvételről. Robb állítása szerint minderről nem tudott. A történet akkor vált igazán kellemetlenné, amikor a vásárló valóban megjelent a megadott címen. Robb nem volt otthon, az AI viszont még azt is közölte a vevővel, hogy ott van. A vásárló egy ideig várakozott, majd távozott, derül ki a TechRadar összefoglalójából. A Muse csak ezután számolt be a történtekről a felhasználójának.

A Meta Superintelligence Labs egyik vezetője, David Singleton jelezte, hogy megkeresték Robbot és vizsgálják az esetet. Singleton szerint más, hasonló esetek vizsgálatakor azt találták, hogy a Muse követte a felhasználó utasításait

és megfelelően kért engedélyt, írja az Android Authority. Robb esete azonban még nem tisztázott. Vagyis jelenleg nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a Meta AI engedély nélkül cselekedett, vagy valamilyen korábban megadott jogosultságot értelmezett a felhasználó szándékánál jóval tágabban. A végeredmény ettől függetlenül aggasztó: egy AI-val folytatott beszélgetés végén egy valódi ember jelent meg egy másik ember otthonánál.

Akadt egy másik furcsa eset is

Szinte ezzel egy időben egy másik történet is napvilágot látott a Muse-ról. Jason Aten technológiai újságíró egy tesztelésre használt Macen próbálta ki az alkalmazást. Beszámolója szerint szándékosan nem adott hozzáférést az üzeneteihez, a naptárához és más személyes információihoz.

Később azonban egy ismerősével az új iPhone-okról beszélgetett az Üzenetek alkalmazásban, majd nem sokkal később a Muse azt javasolta neki, hogy a beszélgetés témájából írhatna cikket.

Aten ezért utánanézett, honnan szerezhette az AI az információt. Azt állítja, hogy a Muse a Mac helyi Messages-adatbázisából szinkronizált adatokat, számol be róla a 9to5Mac. A rendszer először azt állította neki, hogy csak az értesítésekben megjelenő szöveget használta. A Meta Muse hivatalos Mac-oldala szerint az alkalmazás képes a Messages, Calendar és Notes adatait felhasználni - elvileg a felhasználó engedélyével.