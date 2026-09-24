AI-tamagocsi és kameramentes okosszemüveg - szokatlan eszközöket mutatott be a Meta

Különös irányt vett a Meta viselhető eszközökre épülő stratégiája. A Meta Connect 2026 rendezvényen a vállalat több új szemüveget is bemutatott, de az egyik legérdekesebb újdonság éppen az, amelyikből hiányzik az eddigi modellek egyik legfontosabb alkatrésze: a kamera. Mellette pedig megérkezett egy teljesen új eszközkategória is, amely leginkább egy tamagocsi és egy modern AI-asszisztens keresztezésének tűnik. A Meta Muse Charm a vállalat mesterségesintelligencia-asszisztensének fizikai otthona és elfér a zsebünkben. Bármilyen szokatlan vagy rémisztő is ezt leírni.

Mark Zuckerberg, a Meta elnök-vezérigazgatója és a Meta Muse Charm - Fotó: Andrej Sokolow / DPA/Nothfoto

Kameramentes okosszemüveg: Ray-Ban Meta Audio

A Ray-Ban Meta Audio a Meta első kameramentes Ray-Ban okosszemüvege. Ez azért érdekes, mert az eddigi Ray-Ban Meta modellek egyik fő funkciója éppen az volt, hogy a szemüveg viselője a beépített kamerával készíthetett fotókat és videókat. Ez azonban adatvédelmi aggályokat is felvetett: hiába jelzi fény az eddigi modelleken a felvételt, sokan cirkuszoltak a kamerák miatt. Az új modell ezt a problémát a lehető legegyszerűbben oldja meg: egyáltalán nincs benne kamera.

A Ray-Ban Meta Audio ettől még jóval több egy hagyományos szemüvegnél. Lehet rajta zenét vagy podcastot hallgatni, telefonhívásokat intézni, használható élő fordításra, és természetesen elérhető rajta a Meta mesterséges intelligenciája is. A szemüveg nyitott kialakítású hangrendszere miatt a felhasználó közben a környezetét is hallja.

A mindössze 43 grammos eszköz akár 12 órán keresztül használható egy feltöltéssel, a töltőtok pedig további legfeljebb 48 órányi energiát biztosíthat. A Ray-Ban két dizájnjával, Clubmaster és Burbank változatban készül, összesen 23 szín- és lencsekombinációval. A kezdőára 349 dollár, a kiszállítás október 13-án indul, írja az Android Autority.

A kameráról ugyanakkor a Meta egyáltalán nem mondott le. Bemutatkozott a Ray-Ban Meta Gen 3 is, amely az Audio modellel szemben továbbra is 12 megapixeles kamerát használ, és akár 3K felbontású videót rögzíthet. Az új generáció karcsúbb és kényelmesebb lett, üzemideje legfeljebb kilenc óra, valamint kapott egy programozható akciógombot is. A hatmikrofonos rendszer a Meta szerint a háttérzaj több mint 90 százalékát képes kiszűrni hívásoknál és hangutasításoknál. A Gen 3 háromféle kerettel – Aviator, Zena és Wayfarer – készül, 449 dolláros indulóárral.