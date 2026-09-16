Meta One: egyetlen fizetős csomagban a Facebook, Instagram és WhatsApp

Újabb lépést tesz a fizetős közösségi szolgáltatások felé a Facebook, az Instagram és a WhatsApp mögött álló Meta. A vállalat szeptember 15-én bejelentette a Meta One nevű előfizetéses rendszer globális bevezetését, amelyben a közösségi alkalmazások extra funkcióit és a mesterséges intelligenciát is egyre szorosabban összekapcsolják. A Meta One nem egy új közösségi oldal vagy külön alkalmazás, hanem egy közös előfizetési csomag, amely alatt az egyes alkalmazások különálló Plus-csomagjai és az ezeket egyesítő nagyobb előfizetések is megtalálhatók. A Meta szerint már több mint 50 fizetős funkciót vezettek be a rendszer részeként, az előfizetések és próbaverziók száma pedig elérte a 15 milliót.

Meta One: nem egy új oldal vagy app, hanem közös előfizetési csomag (illusztráció)

Fotó: Bastian Riccardi / Pexels

Meta One: Facebook, Instagram és WhatsApp egy csomagban

A Meta már korábban elindította az egyes alkalmazásokhoz tartozó előfizetéseket. Az Instagram Plus és a Facebook Plus havi 3,99 dollárba, a WhatsApp Plus pedig 2,99 dollárba kerül a Meta amerikai listaárai alapján. (Az Instagram Plus és a Facebook Plus magyar ára 1149 forint.) Ezek külön-külön is előfizethetők. A Facebook Plus például egyedi alkalmazásikonokat és szuperreakciókat kínál, és a Meta most további Messenger-testreszabási lehetőségekkel, részletesebb Reels-adatokkal, valamint a Reels-videóknál és a hírfolyam bejegyzéseinél használható szuperreakciókkal bővíti. Az Instagram Plus többek között egyedi betűtípusokat kínál az üzenetekhez és a Storykhoz, értesíthet arról, ha bizonyos emberek megnézik a történetünket, és DM-előnézeteket is biztosít. A WhatsApp Plus pedig exkluzív témákat és ikonokat, különleges effektusokkal ellátott matricákat és több beszélgetés rögzítésének lehetőségét kínálja.

Itt jön képbe a Meta One. Az újdonságot a Core és Premium Meta One csomagok jelentik. Ezek egyesítik az Instagram Plus, Facebook Plus és WhatsApp Plus funkcióit, és ehhez nagyobb Meta AI-használati keretet adnak.

A Meta One Core havi 7,99 dollárba kerül. Az előfizetők gyakrabban használhatják például az Instagram Restyle funkcióját és a különböző hangeffekteket, valamint több képet és videót generálhatnak a Meta AI segítségével.

A Premium havi 19,99 dollár, és a Core valamennyi szolgáltatását tartalmazza, de még nagyobb keretet biztosít a Meta AI és a Meta alkalmazásaiban található kreatív eszközök használatához.

Az adott fiókhoz tartozó pontos árat és elérhető szolgáltatásokat az előfizetési folyamat megnyitásakor lehet ellenőrizni. A Meta One nemcsak magánfelhasználóknak készül. Külön előfizetési lehetőségeket kapnak kapnak a tartalomkészítők és a vállalkozások is. A Meta bejelentésének talán legfontosabb része, hogy a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Meta AI alapvető szolgáltatásai továbbra is ingyenesek maradnak.