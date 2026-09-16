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Meta One: egyetlen fizetős csomagban a Facebook, Instagram és WhatsApp

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Új előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One egyetlen csomagba foghatja össze a Facebook, az Instagram és a WhatsApp fizetős extráit, miközben nagyobb keretet biztosít a Meta AI használatához is. Az alapfunkciók továbbra is ingyenesek maradnak.
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Facebookfizetős rendszerInstagramMetaWhatsApp

Újabb lépést tesz a fizetős közösségi szolgáltatások felé a Facebook, az Instagram és a WhatsApp mögött álló Meta. A vállalat szeptember 15-én bejelentette a Meta One nevű előfizetéses rendszer globális bevezetését, amelyben a közösségi alkalmazások extra funkcióit és a mesterséges intelligenciát is egyre szorosabban összekapcsolják. A Meta One nem egy új közösségi oldal vagy külön alkalmazás, hanem egy közös előfizetési csomag, amely alatt az egyes alkalmazások különálló Plus-csomagjai és az ezeket egyesítő nagyobb előfizetések is megtalálhatók. A Meta szerint már több mint 50 fizetős funkciót vezettek be a rendszer részeként, az előfizetések és próbaverziók száma pedig elérte a 15 milliót.

Meta One
Meta One: nem egy új oldal vagy app, hanem közös előfizetési csomag (illusztráció)
Fotó: Bastian Riccardi / Pexels

Meta One: Facebook, Instagram és WhatsApp egy csomagban

A Meta már korábban elindította az egyes alkalmazásokhoz tartozó előfizetéseket. Az Instagram Plus és a Facebook Plus havi 3,99 dollárba, a WhatsApp Plus pedig 2,99 dollárba kerül a Meta amerikai listaárai alapján. (Az Instagram Plus és a Facebook Plus magyar ára 1149 forint.) Ezek külön-külön is előfizethetők. A Facebook Plus például egyedi alkalmazásikonokat és szuperreakciókat kínál, és a Meta most további Messenger-testreszabási lehetőségekkel, részletesebb Reels-adatokkal, valamint a Reels-videóknál és a hírfolyam bejegyzéseinél használható szuperreakciókkal bővíti. Az Instagram Plus többek között egyedi betűtípusokat kínál az üzenetekhez és a Storykhoz, értesíthet arról, ha bizonyos emberek megnézik a történetünket, és DM-előnézeteket is biztosít. A WhatsApp Plus pedig exkluzív témákat és ikonokat, különleges effektusokkal ellátott matricákat és több beszélgetés rögzítésének lehetőségét kínálja.

Itt jön képbe a Meta One. Az újdonságot a Core és Premium Meta One csomagok jelentik. Ezek egyesítik az Instagram Plus, Facebook Plus és WhatsApp Plus funkcióit, és ehhez nagyobb Meta AI-használati keretet adnak. 

  • A Meta One Core havi 7,99 dollárba kerül. Az előfizetők gyakrabban használhatják például az Instagram Restyle funkcióját és a különböző hangeffekteket, valamint több képet és videót generálhatnak a Meta AI segítségével.
  • A Premium havi 19,99 dollár, és a Core valamennyi szolgáltatását tartalmazza, de még nagyobb keretet biztosít a Meta AI és a Meta alkalmazásaiban található kreatív eszközök használatához.

A Meta közlése szerint a Meta One csomagjai globálisan elérhetők, a bevezetés azonban fokozatos. A vállalat külön figyelmeztet arra, hogy az egyes csomagok, funkciók, árak és az elérhetőség régiónként, alkalmazásonként, illetve felhasználói fiókonként is különbözhet.

Az adott fiókhoz tartozó pontos árat és elérhető szolgáltatásokat az előfizetési folyamat megnyitásakor lehet ellenőrizni. A Meta One nemcsak magánfelhasználóknak készül. Külön előfizetési lehetőségeket kapnak kapnak a tartalomkészítők és a vállalkozások is. A Meta bejelentésének talán legfontosabb része, hogy a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Meta AI alapvető szolgáltatásai továbbra is ingyenesek maradnak.

 

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