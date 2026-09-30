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mesterséges intelligencia

Új MI-kamerákat vetnek be az autópályákon – ezt már nehéz lesz kijátszani

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Új technológiát tesztelnek Nagy-Britannia autópályáin az olyan illegális rendszámtáblák felismerésére, amelyeket a hagyományos rendszerek nehezen tudnak leolvasni. A tesztelés alatt álló új MI-kamera infravörös technológia és mesterséges intelligencia segítségével azonosítja az úgynevezett „szellemrendszámokat”, amelyekkel egyebek mellett a közúti ellenőrzéseket próbálhatják kijátszani.
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mesterséges intelligenciakameraAnglia

MI-kamera segítségével próbálják kiszűrni Nagy-Britannia egyes autópályáin az illegális, úgynevezett „szellemrendszámokat”, amelyeket a hagyományos automatikus rendszámfelismerő kamerák bizonyos körülmények között nem tudnak megfelelően leolvasni. Az új rendszert több helyszínen is tesztelik – számolt be róla a Daily Mail.

Több brit autópályán tesztelik az MI-kamera alkalmazását az illegális „szellemrendszámok” felismerésére
Több brit autópályán tesztelik az MI-kamera alkalmazását az illegális „szellemrendszámok” felismerésére
Fotó: Pexels / Illusztráció

A problémát azok a speciálisan kialakított rendszámtáblák jelentik, amelyek karakterei az automatikus rendszámfelismerő, vagyis ANPR-rendszerek felvételein részben vagy teljesen olvashatatlanná válhatnak. Az ilyen rendszámokat egyebek mellett a sebességellenőrzés és az alacsony kibocsátású övezetek kameráinak kijátszására használhatják, de bűncselekmények elkövetőinek azonosítását is megnehezíthetik.

Nagy-Britanniában mintegy 14 ezer ANPR-kamera működik, amelyek naponta körülbelül 100 millió rendszámot rögzítenek.

Az MI-kamera naponta több tízezer rendszámot ellenőrizhet

Az új, AIQ elnevezésű kamerát a brit MAV Systems fejlesztette ki. A vállalat szerint a berendezés érzékelők, fejlett infravörös technológia és mesterséges intelligencia segítségével képes felismerni és leolvasni a „szellemrendszámokat”.

A rendszer algoritmusai már a helyszínen elemzik az adatokat, majd a gyanús esetekről riasztást és információkat továbbíthatnak az ellenőrzőrendszereknek. A gyártó közlése szerint egyes kamerák naponta több mint 50 ezer rendszámot dolgoznak fel.

A Dartford Crossing közelében működő egyik teszthelyszínen egy kamera hónapokon keresztül naponta több mint ezer „szellemrendszámot” észlelt. Két további, az M25-ös autópálya és a folkestone-i Eurotunnel közelében működő teszthelyszínen együttesen naponta több mint kétezer ilyen rendszámot rögzítettek.

A rendszámtáblák értékesítését is szigorúbban ellenőriznék

A brit rendszámellátási rendszerrel kapcsolatban is felmerültek problémák. Egy parlamenti jelentés szerint több mint 34 ezer hivatalos rendszámtábla-beszállító szerepelt a nyilvántartásban, miközben a beszállítói státusz megszerzéséhez egyszeri 40 fontos díjat kell fizetni.

A brit járművezetői és jármű-nyilvántartó hatóság (DVLA) közölte, hogy felülvizsgálja a nyilvántartást, valamint erősíti az előírások betartásának ellenőrzését és a szabályszegőkkel szembeni fellépést. A szervezet a rendőrséggel és a kereskedelmi szabványok betartását felügyelő hatóságokkal is együttműködik a szabályokat megszegő beszállítók kiszűrésében.

 

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