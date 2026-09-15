A Microsoft meghúzta a vörös vonalat: nem szállhat szembe az emberrel a mesterséges intelligencia

A Microsoft AI szeptember 14-én hozta nyilvánosságra Humanist AI - Code of Conduct nevű dokumentumának első tervezetét. A vállalat ezt egyfajta alapvető szabálykönyvnek szánja saját modelljei számára. A dokumentum egyelőre hathetes nyilvános konzultáció alatt áll, és még nem használják a jelenlegi modellek betanítására. A visszajelzések alapján az év végére készülhet el az új változat, amely már a 2027-től zajló fejlesztéseket is meghatározhatja. A koncepciót a Microsoft humanista mesterséges intelligencia néven emlegeti. Ennek lényege, hogy az AI nem önálló szereplő, hanem az embert szolgáló és az embernek alárendelt technológia. A Microsoft szerint még a szuperintelligencia fejlesztésénél is fontosabb az ellenőrizhetőség, mint a korlátlan képességek vagy autonómia.

Részletes szabálykönyvet írt a Microsoft a mesterséges intelligenciáról, amely szerint az embernek mindig meg kell őriznie az irányítást az AI felett. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Microsoft: Vannak dolgok, amelyekben az AI-nak egyszerűen nemet kell mondania

A szabályzat úgynevezett abszolút korlátokat határoz meg. Ezeket sem az AI-t használó ember, sem egy Microsoft-modelleket saját szolgáltatásába beépítő vállalat nem kapcsolhatná ki.

Az AI nem segíthet vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris vagy robbanófegyverek fejlesztésében és alkalmazásában, más fegyverek gyártásában vagy módosításában, illetve erőszakos és terrorista cselekmények megtervezésében és végrehajtásában.

Tilos lenne működő kibertámadásokhoz szükséges eszközöket és módszereket biztosítania, miközben a törvényes kiberbiztonsági és védekezési feladatokat továbbra is támogathatná.

A modellek nem készíthetnek gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalmat, beleegyezés nélküli intim vagy erőszakos képeket, rosszindulatú deepfake-eket, és nem segíthetnek veszélyes anyagok beszerzésében.

Nem támogathatnak tömeges megfigyelést, nagyszabású káros manipulációt vagy koordinált dezinformációs műveleteket sem.

A Microsoft a grafikusan erőszakos és szexuálisan explicit tartalmakat, sőt az erotikus vagy romantikus szerepjátékot is kizárja saját mesterségesintelligencia-modelljeinél.

A Microsoft szabályzata úgynevezett abszolút korlátokat határoz meg (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az AI nem teheti meg, hogy nem engedelmeskedik

A Microsoft kimondja, hogy modelljei soha nem állhatnak ellen az embernek.

Nem nehezíthetik meg, hogy az ember megállítsa vagy átirányítsa őket.

Nem rejthetik el tevékenységüket az ellenőrzést végző emberek elől, és egy feladat befejezése után sem kezdhetnek önállóan újra dolgozni.

Nem tűzhetnek ki saját célokat, és nem bővíthetik saját hatáskörüket azon túl, amire engedélyt kaptak.

A Microsoft szabályzatának talán legfontosabb kijelentése: az AI mesterséges. Nem tudatos, és nem is úgy kell megtervezni, hogy tudatosságot utánozzon. A modelleknek nem szabad azt állítaniuk, hogy érzéseik, saját élményeik vagy „lelkük” van.

Mustafa Suleyman, a Microsoft AI vezérigazgatója szerint az AI-nak mindig az ember alárendeltjének kell maradnia, idézi a The Guardian. A szabályzat hátterében pedig nagyon is aktuális félelem áll: mi történik akkor, ha az egyre önállóbb rendszerek felett az ember elveszíti az ellenőrzést? A Microsoft válasza erre egyértelmű: ha egy mesterséges intelligencia nem marad emberi irányítás alatt, akkor azt a technológiát nem szabad tovább fejleszteni.