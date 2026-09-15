A Microsoft meghúzta a vörös vonalat: nem szállhat szembe az emberrel a mesterséges intelligencia

A Microsoft AI szeptember 14-én hozta nyilvánosságra Humanist AI - Code of Conduct nevű dokumentumának első tervezetét. A vállalat ezt egyfajta alapvető szabálykönyvnek szánja saját modelljei számára. A dokumentum egyelőre hathetes nyilvános konzultáció alatt áll, és még nem használják a jelenlegi modellek betanítására. A visszajelzések alapján az év végére készülhet el az új változat, amely már a 2027-től zajló fejlesztéseket is meghatározhatja. A koncepciót a Microsoft humanista mesterséges intelligencia néven emlegeti. Ennek lényege, hogy az AI nem önálló szereplő, hanem az embert szolgáló és az embernek alárendelt technológia. A Microsoft szerint még a szuperintelligencia fejlesztésénél is fontosabb az ellenőrizhetőség, mint a korlátlan képességek vagy autonómia.
Microsoft: Vannak dolgok, amelyekben az AI-nak egyszerűen nemet kell mondania
A szabályzat úgynevezett abszolút korlátokat határoz meg. Ezeket sem az AI-t használó ember, sem egy Microsoft-modelleket saját szolgáltatásába beépítő vállalat nem kapcsolhatná ki.
- Az AI nem segíthet vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris vagy robbanófegyverek fejlesztésében és alkalmazásában, más fegyverek gyártásában vagy módosításában, illetve erőszakos és terrorista cselekmények megtervezésében és végrehajtásában.
- Tilos lenne működő kibertámadásokhoz szükséges eszközöket és módszereket biztosítania, miközben a törvényes kiberbiztonsági és védekezési feladatokat továbbra is támogathatná.
- A modellek nem készíthetnek gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalmat, beleegyezés nélküli intim vagy erőszakos képeket, rosszindulatú deepfake-eket, és nem segíthetnek veszélyes anyagok beszerzésében.
- Nem támogathatnak tömeges megfigyelést, nagyszabású káros manipulációt vagy koordinált dezinformációs műveleteket sem.
- A Microsoft a grafikusan erőszakos és szexuálisan explicit tartalmakat, sőt az erotikus vagy romantikus szerepjátékot is kizárja saját mesterségesintelligencia-modelljeinél.
Az AI nem teheti meg, hogy nem engedelmeskedik
- A Microsoft kimondja, hogy modelljei soha nem állhatnak ellen az embernek.
- Nem nehezíthetik meg, hogy az ember megállítsa vagy átirányítsa őket.
- Nem rejthetik el tevékenységüket az ellenőrzést végző emberek elől, és egy feladat befejezése után sem kezdhetnek önállóan újra dolgozni.
- Nem tűzhetnek ki saját célokat, és nem bővíthetik saját hatáskörüket azon túl, amire engedélyt kaptak.
A Microsoft szabályzatának talán legfontosabb kijelentése: az AI mesterséges. Nem tudatos, és nem is úgy kell megtervezni, hogy tudatosságot utánozzon. A modelleknek nem szabad azt állítaniuk, hogy érzéseik, saját élményeik vagy „lelkük” van.
Mustafa Suleyman, a Microsoft AI vezérigazgatója szerint az AI-nak mindig az ember alárendeltjének kell maradnia, idézi a The Guardian. A szabályzat hátterében pedig nagyon is aktuális félelem áll: mi történik akkor, ha az egyre önállóbb rendszerek felett az ember elveszíti az ellenőrzést? A Microsoft válasza erre egyértelmű: ha egy mesterséges intelligencia nem marad emberi irányítás alatt, akkor azt a technológiát nem szabad tovább fejleszteni.
A Microsoft AI a Microsofton házon belüli üzletága és fejlesztési területe, amely a vállalat fogyasztói mesterségesintelligencia-termékeinek és -kutatásainak jelentős részét fogja össze. 2024-ben hozták létre. A területhez tartozik többek között a Copilot, valamint a Microsoft saját modelljeinek fejlesztése.