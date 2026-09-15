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Microsoft

A Microsoft meghúzta a vörös vonalat: nem szállhat szembe az emberrel a mesterséges intelligencia

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A Microsoft részletes szabálykönyvben rögzítette, hogyan viselkedhetnek a jövő mesterségesintelligencia-modelljei, és vannak határok, amelyeket senki nem írhat felül. A legfontosabb alapelv a Microsoft szabályzata alapján egyszerű: az embernek mindig meg kell őriznie az irányítást a mesterséges intelligencia felett.
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Microsoftmesterséges intelligenciaAI

A Microsoft AI szeptember 14-én hozta nyilvánosságra Humanist AI - Code of Conduct nevű dokumentumának első tervezetét. A vállalat ezt egyfajta alapvető szabálykönyvnek szánja saját modelljei számára. A dokumentum egyelőre hathetes nyilvános konzultáció alatt áll, és még nem használják a jelenlegi modellek betanítására. A visszajelzések alapján az év végére készülhet el az új változat, amely már a 2027-től zajló fejlesztéseket is meghatározhatja.  A koncepciót a Microsoft humanista mesterséges intelligencia néven emlegeti. Ennek lényege, hogy az AI nem önálló szereplő, hanem az embert szolgáló és az embernek alárendelt technológia. A Microsoft szerint még a szuperintelligencia fejlesztésénél is fontosabb az ellenőrizhetőség, mint a korlátlan képességek vagy autonómia. 

Részletes szabálykönyvet írt a Microsoft a mesterséges intelligenciáról, amely szerint az embernek mindig meg kell őriznie az irányítást az AI felett. (illusztráció)
Részletes szabálykönyvet írt a Microsoft a mesterséges intelligenciáról, amely szerint az embernek mindig meg kell őriznie az irányítást az AI felett. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Microsoft: Vannak dolgok, amelyekben az AI-nak egyszerűen nemet kell mondania

A szabályzat úgynevezett abszolút korlátokat határoz meg. Ezeket sem az AI-t használó ember, sem egy Microsoft-modelleket saját szolgáltatásába beépítő vállalat nem kapcsolhatná ki.

  • Az AI nem segíthet vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris vagy robbanófegyverek fejlesztésében és alkalmazásában,  más fegyverek gyártásában vagy módosításában, illetve erőszakos és terrorista cselekmények megtervezésében és végrehajtásában. 
  • Tilos lenne működő kibertámadásokhoz szükséges eszközöket és módszereket biztosítania, miközben a törvényes kiberbiztonsági és védekezési feladatokat továbbra is támogathatná. 
  • A modellek nem készíthetnek gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalmat, beleegyezés nélküli intim vagy erőszakos képeket, rosszindulatú deepfake-eket, és nem segíthetnek veszélyes anyagok beszerzésében.
  •  Nem támogathatnak tömeges megfigyelést, nagyszabású káros manipulációt vagy koordinált dezinformációs műveleteket sem. 
  • A Microsoft a grafikusan erőszakos és szexuálisan explicit tartalmakat, sőt az erotikus vagy romantikus szerepjátékot is kizárja saját mesterségesintelligencia-modelljeinél.
A Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt óriási lett az érdeklődés, ezért Kína fejlesztője ideiglenesen leállította az új előfizetéseket.
A Microsoft szabályzata úgynevezett abszolút korlátokat határoz meg (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az AI nem teheti meg, hogy nem engedelmeskedik

  • A Microsoft kimondja, hogy modelljei soha nem állhatnak ellen az embernek.
  • Nem nehezíthetik meg, hogy az ember megállítsa vagy átirányítsa őket.
  • Nem rejthetik el tevékenységüket az ellenőrzést végző emberek elől, és egy feladat befejezése után sem kezdhetnek önállóan újra dolgozni. 
  • Nem tűzhetnek ki saját célokat, és nem bővíthetik saját hatáskörüket azon túl, amire engedélyt kaptak.

A Microsoft szabályzatának talán legfontosabb kijelentése: az AI mesterséges. Nem tudatos, és nem is úgy kell megtervezni, hogy tudatosságot utánozzon. A modelleknek nem szabad azt állítaniuk, hogy érzéseik, saját élményeik vagy „lelkük” van. 

Mustafa Suleyman, a Microsoft AI vezérigazgatója szerint az AI-nak mindig az ember alárendeltjének kell maradnia, idézi a The Guardian. A szabályzat hátterében pedig nagyon is aktuális félelem áll: mi történik akkor, ha az egyre önállóbb rendszerek felett az ember elveszíti az ellenőrzést? A Microsoft válasza erre egyértelmű: ha egy mesterséges intelligencia nem marad emberi irányítás alatt, akkor azt a technológiát nem szabad tovább fejleszteni.

A Microsoft AI a Microsofton házon belüli üzletága és fejlesztési területe, amely a vállalat fogyasztói mesterségesintelligencia-termékeinek és -kutatásainak jelentős részét fogja össze. 2024-ben hozták létre. A területhez tartozik többek között a Copilot, valamint a Microsoft saját modelljeinek fejlesztése.

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