A laptop hangos ventilátora önmagában még nem feltétlenül hibajelenség. Különösen a gamer gépek és a nagy teljesítményű munkaállomások tudnak terhelés alatt meglepően zajossá válni. Ha gyakran felmerül, hogy miért zúg a laptop ventilátora annyira, hogy lassan a beszállókártyánkat kezdjük el keresni, a válasz gyakran (és szerencsére) csak annyi, hogy azért pörög fel, hogy elvezesse a processzor és a grafikus vezérlő által termelt hőt, és megakadályozza a túlmelegedést.

Miért zúg a laptop ventilátora? Gyakran prózai oka van, amitől nem kell megijedni (illusztráció)

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Miért zúg a laptop ventilátora? Mikor normális a nagy zaj?

Játék, videóvágás, renderelés vagy más komoly számítási feladat során a CPU (processzor) és a GPU (grafikus vezérlő) jelentős mennyiségű hőt termel. Minél nagyobb a terhelés, annál gyorsabban kell forognia a ventilátornak. Egy erős gamer laptop akár 50 decibel feletti zajszintet is elérhet maximális teljesítményre állítva.

Ez zavaró lehet, de alapvetően nem baj: inkább dolgozzon hangosan a hűtés, mint hogy a gép túlmelegedjen, visszavegye a teljesítményét vagy leálljon.

A háttérben futó programok is okozhatnak nagyobb zajt. Ha például egy alkalmazás indokolatlanul terheli a processzort, a gép akkor is melegedhet, amikor látszólag nem csinálunk semmi komolyat. Érdemes ilyenkor a Feladatkezelőben ellenőrizni a CPU-terhelést.

Mikor jelezhet problémát, ha túl hangos a laptop ventilátora?

Gyanúsabb, ha a ventilátor akkor is maximális fordulaton működik, amikor csak néhány böngészőlap van megnyitva, és a CPU, illetve a GPU terhelése alacsony. Ennek egyik gyakori oka a por, hívja fel rá az Engadget. A laptop belsejében felhalmozódó szennyeződés rontja a légáramlást, ezért a ventilátornak gyorsabban kell forognia ugyanannak a hűtési teljesítménynek az eléréséhez. Erősen elporosodott gépnél szakszerű belső tisztítás segíthet.

Még komolyabb figyelmeztető jel a kerregő, kattogó vagy zörgő ventilátor. Ez mechanikai hibára, például a ventilátor csapágyának problémájára utalhat.

Ha a ventilátor emiatt már nem képes megfelelően hűteni, túlmelegedés, váratlan leállás és rendszerösszeomlás következhet. Ilyenkor célszerű szervizhez vagy a gyártóhoz fordulni.