A laptop hangos ventilátora önmagában még nem feltétlenül hibajelenség. Különösen a gamer gépek és a nagy teljesítményű munkaállomások tudnak terhelés alatt meglepően zajossá válni. Ha gyakran felmerül, hogy miért zúg a laptop ventilátora annyira, hogy lassan a beszállókártyánkat kezdjük el keresni, a válasz gyakran (és szerencsére) csak annyi, hogy azért pörög fel, hogy elvezesse a processzor és a grafikus vezérlő által termelt hőt, és megakadályozza a túlmelegedést.
Miért zúg a laptop ventilátora? Mikor normális a nagy zaj?
Játék, videóvágás, renderelés vagy más komoly számítási feladat során a CPU (processzor) és a GPU (grafikus vezérlő) jelentős mennyiségű hőt termel. Minél nagyobb a terhelés, annál gyorsabban kell forognia a ventilátornak. Egy erős gamer laptop akár 50 decibel feletti zajszintet is elérhet maximális teljesítményre állítva.
Ez zavaró lehet, de alapvetően nem baj: inkább dolgozzon hangosan a hűtés, mint hogy a gép túlmelegedjen, visszavegye a teljesítményét vagy leálljon.
A háttérben futó programok is okozhatnak nagyobb zajt. Ha például egy alkalmazás indokolatlanul terheli a processzort, a gép akkor is melegedhet, amikor látszólag nem csinálunk semmi komolyat. Érdemes ilyenkor a Feladatkezelőben ellenőrizni a CPU-terhelést.
Mikor jelezhet problémát, ha túl hangos a laptop ventilátora?
Gyanúsabb, ha a ventilátor akkor is maximális fordulaton működik, amikor csak néhány böngészőlap van megnyitva, és a CPU, illetve a GPU terhelése alacsony. Ennek egyik gyakori oka a por, hívja fel rá az Engadget. A laptop belsejében felhalmozódó szennyeződés rontja a légáramlást, ezért a ventilátornak gyorsabban kell forognia ugyanannak a hűtési teljesítménynek az eléréséhez. Erősen elporosodott gépnél szakszerű belső tisztítás segíthet.
Még komolyabb figyelmeztető jel a kerregő, kattogó vagy zörgő ventilátor. Ez mechanikai hibára, például a ventilátor csapágyának problémájára utalhat.
Ha a ventilátor emiatt már nem képes megfelelően hűteni, túlmelegedés, váratlan leállás és rendszerösszeomlás következhet. Ilyenkor célszerű szervizhez vagy a gyártóhoz fordulni.
Így lehet halkabbá tenni
- Windows alatt az egyik legegyszerűbb módszer az energiatakarékosabb üzemmód használata. A Beállítások -> Rendszer -> Tápellátás és akkumulátor -> Energiagazdálkodási mód menüben a jobb energiahatékonyságot előnyben részesítő beállítás csökkentheti a fogyasztást, a hőtermelést és ezzel együtt a ventilátor fordulatszámát.
- A gamer laptopokhoz gyakran külön gyártói alkalmazás is tartozik, amelyben választható halk vagy csendes profil. Ennek ára rendszerint valamennyi teljesítményvesztés.
- Játék közben további lehetőség az FPS korlátozása. Ha például 60 képkocka/másodpercben maximalizáljuk a sebességet a korlátlan képfrissítés helyett, a GPU-nak sok esetben lényegesen kevesebbet kell dolgoznia. Hasonló eredményt hozhat a grafikai részletesség vagy a renderelési felbontás csökkentése.
- Végül az sem mindegy, hol használjuk a laptopot. Ágyon, kanapén vagy akár ölben tartva könnyen eltakarhatjuk az alsó szellőzőnyílásokat. Sík, kemény felületen jobb a légáramlás.
Ha a laptop játék vagy komoly munka közben hangos, az többnyire teljesen normális. Ha viszont üresjáratban is úgy szól, mint egy porszívó, vagy kerregő, kattogó, zörgő hangot ad, már érdemes utánanézni az okának.