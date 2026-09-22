Nem kellett hozzá játékos: a Minecraft lényei végül maguk győzték le az Ender Sárkányt - videó

Egy YouTuber elképesztő kísérlettel vizsgálta meg, képes lenne-e a Minecraft játékos nélkül is „végigjátszani” saját magát. A szimuláció szerint igen, de ehhez szinte felfoghatatlanul hosszú időre, 1,975 milliárd évre volt szükség – írja a Dexerto.

A Minecraft játékos nélkül is eljuthat a végéig – legalábbis egy különleges szimuláció szerint.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

A mobok játékos nélkül nyitották meg az utat a Véghez

A RedLogic nevű YouTuber egy korábbi elméletet tesztelt, amely szerint a Minecraft különböző lényei és a véletlenszerű események végül elvezethetnek az Ender Sárkányhoz.

Az elmélet kulcsszereplője az Enderman, a magas, fekete, teleportálni képes lény, amely véletlenül felvehet egy tököt, majd a hóra helyezheti. Ebből hó gólem születhet, amely megtámadja a Creeper-eket, a felrobbanó zöld szörnyeket. A detonációk pedig idővel utat nyithatnak az Ender Sárkány világába vezető kapuhoz.

Ehhez azonban szükség volt egy különleges seedre, amelyben a kapu már eleve aktiválva volt. Normál esetben ugyanis a játékosnak kell behelyeznie a 12 Ender Szemet. RedLogic egy olyan világot választott, ahol a teljesen feltöltött kapu egy jégcsúcsos biom alatt rejtőzött.

Több milliárd évnyi játékot természetesen nem lehetett volna kivárni, ezért Monte Carlo-szimulációval modellezte a ritka eseményeket és a lények véletlenszerű mozgását.

Az első fontos fordulópont a 33 477. évben következett be, amikor egy Enderman megszerezte a szükséges tököt. Mintegy 2000 évvel később a Creeper-ek robbanásai már szabaddá tették az utat a kapuhoz.

A sárkány legyőzéséhez is millió évek kellettek

Végbe jutás után sem gyorsultak fel az események. Egy hó gólemnek csaknem 3 millió évre volt szüksége az első End Kristály elpusztításához. A kilencedik kristályra a 181. millió évben került sor, majd ugyanaz a gólem további 18 millió évig bolyongott, mire az utolsót is sikerült megsemmisítenie.

Az Ender Sárkány azonban ezután sem adta könnyen magát. Közel 250 millió év elteltével az életereje mindössze 2 százalékkal csökkent.

A sárkány végül 1,975 milliárd év után adta meg magát.

Addigra a falusiak rég kihaltak, a Creeper-ek pedig hatalmas kráterekkel szabdalták össze a havas területeket.

A szimuláció ezzel azt mutatta meg, hogy a Minecraft szabályai alapján elméletileg játékos nélkül is eljuthat a játék a végéig

– ehhez azonban a szimuláció szerint csaknem kétmilliárd évnyi játékidőre lenne szükség.