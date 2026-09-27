Mi zabálja fel leggyorsabban a mobilnetet?

Hiába van ma már sok előfizetéshez több tíz gigabájtos vagy akár korlátlan mobilinternet, meglepően gyorsan el lehet használni egy komolyabb adatkeretet is. Nem feltétlenül a nagy fájlok letöltése jelenti a legnagyobb veszélyt: néhány óra YouTube, TikTok vagy videóhívás is gigabájtokat tüntethet el. Az Ericsson adatai szerint egy átlagos okostelefon mobilnet-fogyasztása világszerte már meghaladja a havi 20 GB-ot, miközben néhány évvel korábban még 5 GB körül járt. A növekedés egyik fő motorja a videó.
Mobilnet-fogyasztás a streaming aranykorában -a videó a legnagyobb adatfaló
A YouTube, a Netflix és a többi videós szolgáltatás adatforgalma elsősorban a képminőségtől függ. YouTube-on egy óra alacsony, 360p-s felbontású videó nagyjából fél gigabájtot használhat el, 720p-n már körülbelül 2 GB, Full HD-ben pedig 3 GB körüli lehet a fogyasztás. A 4K videó egészen más kategória: óránként akár 15 GB feletti adatforgalmat is összehozhat, írja az Engadget. Ez azt jelenti, hogy egy 20 GB-os mobilnetes csomagot akár néhány óra nagy felbontású videózással is el lehet használni.
A Netflix valamivel takarékosabb lehet. Alacsony minőség mellett körülbelül 300 MB, normál felbontásban 700 MB, HD-ben nagyjából 3 GB, 4K-ban pedig akár 7 GB is elfogyhat óránként.
Telefonon egyébként sok esetben kevés értelme van mobilhálózaton a lehető legmagasabb felbontást választani.
A kisebb kijelzőn a különbség kevésbé feltűnő, az adatforgalomban viszont nagyon is az.
A TikTok és az Instagram is észrevétlenül zabálja a gigabájtokat
A közösségi oldalak között elsősorban azok fogyasztanak sok adatot, amelyek folyamatosan videókat töltenek le.
- Egyórányi TikTok-görgetés nagyjából 750 MB–1 GB adatforgalmat jelenthet.
- Az Instagram még ennél is többet fogyaszthat, különösen akkor, ha valaki sok Reels-videót néz: az adatforgalom elérheti az 1,5 GB-ot óránként.
- A Facebook általában takarékosabb, de ott is sok múlik azon, mit csinálunk. Ha főként szöveges bejegyzéseket és képeket nézünk, kisebb a forgalom, a videók azonban gyorsan megemelik. Nagyságrendileg 500 MB és 1 GB közötti óránkénti fogyasztással lehet számolni.
Mi fogyaszt sok mobilnetet még?
A Messengerhez, WhatsApphoz, FaceTime-hoz vagy munkahelyi videókonferenciákhoz hasonló használat szintén jelentős adatforgalmat generálhat. Egy videóhívás általában több száz megabájtot fogyaszthat óránként, a Zoom esetében pedig a felbontástól és a résztvevők számától függően akár 1–2,5 GB körüli óránkénti forgalom is összejöhet. Ez különösen akkor fontos, ha valaki otthoni internet helyett mobilnetről dolgozik, vagy a telefonjáról osztja meg az internetkapcsolatot a notebookjával.
A rendszer- és alkalmazásfrissítések, illetve a felhőbe történő biztonsági mentések komoly adatforgalmat generálhatnak. Egy kisebb rendszerfrissítés néhány száz megabájtos lehet, egy nagy iOS- vagy Android-verzió letöltése azonban több gigabájtot is jelenthet. Hasonló probléma lehet, ha a telefon mobilhálózaton kezdi feltölteni a fényképeket és videókat az iCloudba, a Google Fotókba vagy más felhőszolgáltatásba. Éppen ezért korlátozott adatcsomagnál érdemes úgy beállítani a telefont, hogy a nagy frissítések és a teljes felhőmentések lehetőleg csak wifin fussanak le.
Ami jó hír: hagyományos zenei streaming a videóhoz képest meglepően takarékos. Spotifyon a normál minőségű zenehallgatás óránként csak néhány tíz megabájtot jelenthet, még a 320 kbit/s-os legjobb hagyományos minőség mellett is nagyjából 144 MB/óra adatforgalomról beszélünk. A veszteségmentes zene azonban megváltoztatja a helyzetet. Az Apple Music Lossless körülbelül 720 MB-ot is elfogyaszthat óránként, a nagy felbontású Hi-Res Lossless pedig szélsőséges esetben közel 3 GB-ot óránként.
Mit érdemes tenni, hogyan csökkenthető a mobil adatforgalom?
A legegyszerűbb megoldás a videók minőségének korlátozása mobilhálózaton. YouTube-on, Netflixen és számos más szolgáltatásban külön megadható, milyen minőséget használjon az alkalmazás mobilneten. Spotifyon és más zenei szolgáltatásokban ugyanez a hangminőségre vonatkozik.
A rendszerfrissítéseket, felhőmentéseket, nagy alkalmazásfrissítéseket, filmeket, sorozatokat és zenéket pedig célszerű Wi-Fi-n előre letölteni. Az offline elmentett tartalom későbbi lejátszása már nem fogyasztja a mobiladat-keretet.
Aki pedig nem érti, hová tűnik minden hónapban a mobilnete, annak érdemes elsőként a telefon adatforgalmi statisztikáját megnéznie. Androidon és iPhone-on is alkalmazásonként ellenőrizhető, mely programok használták el a legtöbb mobiladatot.