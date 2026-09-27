Mi zabálja fel leggyorsabban a mobilnetet?

Hiába van ma már sok előfizetéshez több tíz gigabájtos vagy akár korlátlan mobilinternet, meglepően gyorsan el lehet használni egy komolyabb adatkeretet is. Nem feltétlenül a nagy fájlok letöltése jelenti a legnagyobb veszélyt: néhány óra YouTube, TikTok vagy videóhívás is gigabájtokat tüntethet el. Az Ericsson adatai szerint egy átlagos okostelefon mobilnet-fogyasztása világszerte már meghaladja a havi 20 GB-ot, miközben néhány évvel korábban még 5 GB körül járt. A növekedés egyik fő motorja a videó.

Sok videónézéssel óriási ütemben nőhet a mobilnet-fogyasztás. (illusztráció)

Fotó: Murat IŞIK / Pexels

Mobilnet-fogyasztás a streaming aranykorában -a videó a legnagyobb adatfaló

A YouTube, a Netflix és a többi videós szolgáltatás adatforgalma elsősorban a képminőségtől függ. YouTube-on egy óra alacsony, 360p-s felbontású videó nagyjából fél gigabájtot használhat el, 720p-n már körülbelül 2 GB, Full HD-ben pedig 3 GB körüli lehet a fogyasztás. A 4K videó egészen más kategória: óránként akár 15 GB feletti adatforgalmat is összehozhat, írja az Engadget. Ez azt jelenti, hogy egy 20 GB-os mobilnetes csomagot akár néhány óra nagy felbontású videózással is el lehet használni.

A Netflix valamivel takarékosabb lehet. Alacsony minőség mellett körülbelül 300 MB, normál felbontásban 700 MB, HD-ben nagyjából 3 GB, 4K-ban pedig akár 7 GB is elfogyhat óránként.

Telefonon egyébként sok esetben kevés értelme van mobilhálózaton a lehető legmagasabb felbontást választani.

A kisebb kijelzőn a különbség kevésbé feltűnő, az adatforgalomban viszont nagyon is az.

A 4K videó óránként akár 15 GB feletti adatforgalmat is összehozhat

Fotó: Ferhat Kocakaya / Pexels

A TikTok és az Instagram is észrevétlenül zabálja a gigabájtokat

A közösségi oldalak között elsősorban azok fogyasztanak sok adatot, amelyek folyamatosan videókat töltenek le.

Egyórányi TikTok-görgetés nagyjából 750 MB–1 GB adatforgalmat jelenthet.

Az Instagram még ennél is többet fogyaszthat, különösen akkor, ha valaki sok Reels-videót néz: az adatforgalom elérheti az 1,5 GB-ot óránként.

A Facebook általában takarékosabb, de ott is sok múlik azon, mit csinálunk. Ha főként szöveges bejegyzéseket és képeket nézünk, kisebb a forgalom, a videók azonban gyorsan megemelik. Nagyságrendileg 500 MB és 1 GB közötti óránkénti fogyasztással lehet számolni.

Mi fogyaszt sok mobilnetet még?

A Messengerhez, WhatsApphoz, FaceTime-hoz vagy munkahelyi videókonferenciákhoz hasonló használat szintén jelentős adatforgalmat generálhat. Egy videóhívás általában több száz megabájtot fogyaszthat óránként, a Zoom esetében pedig a felbontástól és a résztvevők számától függően akár 1–2,5 GB körüli óránkénti forgalom is összejöhet. Ez különösen akkor fontos, ha valaki otthoni internet helyett mobilnetről dolgozik, vagy a telefonjáról osztja meg az internetkapcsolatot a notebookjával.