A mobiltilalom az iskolákban feltámasztotta az MP3-lejátszót és a digitális fényképezőgépet

Az okostelefonok elterjedése rengeteg korábban gyakran használt eszközt tett gyakorlatilag feleslegessé a mindennapokban. A mobil lett a fényképezőgépünk, videokameránk, zenelejátszónk, diktafonunk és navigációnk. Az amerikai iskolákban terjedő mobiltelefon-korlátozások azonban most részben visszafordítják ezt a folyamatot: a diákoknál ismét megjelennek azok az eszközök, amelyeket az okostelefon korábban kiszorított. A mobiltilalom az iskolákban több évtizede vásárolt technológiai eszközöket tett hirtelen értékessé a a mai középiskolásoknak.
Mobiltilalom az iskolákban: Apa, nincs meg valahol a régi MP3-lejátszód?
A legfrissebb példa az indianai Avon középiskolából érkezett. Az intézmény diáklapja, az Avon Echo arról ír, hogy a mobiltelefonok használatának korlátozása után MP3-lejátszók és digitális fényképezőgépek kerültek elő a diákoknál. Az ok egyszerű: attól, hogy a telefont nem használhatják, továbbra is szeretnének zenét hallgatni vagy megörökíteni az iskolai pillanatokat. Idéznek egy diákot, aki nem akart lemondani a zenehallgatásról, a megoldást pedig végül az édesapja találta meg, aki előbányászott egy több mint húszéves MP3-lejátszót a család kacatos fiókjából. Az eszközre SD-kártyán kerülnek a zenék, amelyeket az apa CD-kről másolt át. Így a mai középiskolás részben ugyanazokat a dalokat hallgatja az iskolában, amelyeket az apja hallgatott évtizedekkel korábban: főként a nyolcvanas és kilencvenes évek rockzenéit. A történet szinte tökéletes példája annak a furcsa generációs körforgásnak, amelyet a mobiltilalom elindított.
Egy olyan készülék, amely valamikor a kétezres évek elején számított modern technológiának, most azért válik ismét hasznossá, mert lényegesen kevesebbet tud egy okostelefonnál.
Az MP3-lejátszóval lehet zenét hallgatni, de nincs rajta TikTok, Instagram, Snapchat vagy folyamatosan érkező üzenetáradat. Vagyis pontosan azt a funkciót kínálja, amelyre a diáknak szüksége van, anélkül, hogy magával hozná azokat a szolgáltatásokat, amelyek miatt a telefonok használatát korlátozták. Mivel valószínűleg ceruzaelemmel működik, még attól sem kell félni, hogy a beépített, nem cserélhető aksi mára tönkrement.
Nem mindenki túrja fel persze a családi fiókokat (bár milyen menő lehet apád zenei válogatását hallgatni 2026-ban!). Az Avon Echo szerint vannak olyan diákok is, akik új gyártású MP3-lejátszót vásárolnak. Az iskola egyik végzőse például egy 2026 májusában megjelent készüléket szerzett be az Amazonról. A használata nem bizonyult különösebben bonyolultnak: a zenefájlokat egyszerűen át kell másolni rá. Az MP3-lejátszó ezzel egy olyan termékkategóriaként kap új szerepet, amelyet az okostelefon és a streaming szinte teljesen kiszorított a hétköznapokból. Nem véletlenül gyártanak újra hordozható CD-lejátszókat sem.
Hasonló folyamat játszódik le a fényképezésnél. Az Avon Echo beszámolója szerint az iskolában digitális fényképezőgépek is megjelentek a mobiltelefonok alternatívájaként. Ráadásul nem teljesen új jelenségről van szó. Már 2025 őszén érkeztek hasonló beszámolók az iskolai mobiltilalmak váratlan technológiai mellékhatásairól. A Gadget Hacks 2025 szeptemberében arról írt, hogy az iskolai telefonkorlátozások nyomán
- iPodok,
- MP3-lejátszók,
- és kazettás magnók is felbukkantak a diákoknál.
- Egy amerikai tanár egy régi hordozható rádiós CD-lejátszót és több száz CD-t vitt be az iskolába, ahol tanít, amelyek hamar felkeltették a tanulók érdeklődését.
A fényképezésnél még látványosabb példát említettek: egy filmes fotózást oktató kurzus létszáma a beszámoló szerint közel háromszorosára nőtt.
Még a walkie-talkie is előkerült
A mobiltelefon kiváltására ráadásul egészen meglepő megoldások is születtek. A Gadget Hacks 2025-ös összeállítása egy új-zélandi iskolát is említett, ahol a diákok walkie-talkie-k segítségével kommunikáltak egymással.
Azért persze túlzás lenne az MP3-lejátszók vagy a kompakt fényképezőgépek nagy visszatéréséről beszélni. Az Avon Echo által megszólaltatott diákok tapasztalatai arra is rámutatnak, hogy a régi eszközök használata kompromisszumokkal jár.
Egy MP3-lejátszón tárolt néhány album nem versenyezhet a streaming szolgáltatások hatalmas katalógusával, és a különálló eszközök használata sem feltétlenül kényelmesebb annál, mint amikor minden funkció ugyanabban a telefonban található. A jelenség ettől még érdekes technológiai időutazás.
A magyar iskolákban jelenleg is hatályos rendeletről itt írtunk bővebben és közérthetően. A hazai szabályozás maximum az MP3-lejátszók reneszánszát segítheti elő, a digitális fényképezőgépekét aligha, mivel "használatában korlátozott tárgynak" minősülnek "a telekommunikációs eszközök – különösen a mobiltelefonok –, a kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközök és az internetelérésre alkalmas okoseszközök."