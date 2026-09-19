A mobiltilalom az iskolákban feltámasztotta az MP3-lejátszót és a digitális fényképezőgépet

Az okostelefonok elterjedése rengeteg korábban gyakran használt eszközt tett gyakorlatilag feleslegessé a mindennapokban. A mobil lett a fényképezőgépünk, videokameránk, zenelejátszónk, diktafonunk és navigációnk. Az amerikai iskolákban terjedő mobiltelefon-korlátozások azonban most részben visszafordítják ezt a folyamatot: a diákoknál ismét megjelennek azok az eszközök, amelyeket az okostelefon korábban kiszorított. A mobiltilalom az iskolákban több évtizede vásárolt technológiai eszközöket tett hirtelen értékessé a a mai középiskolásoknak.

A mobiltilalom az iskolákban feltámasztotta az MP3-lejátszót

Fotó: Wikimedia Commons

Mobiltilalom az iskolákban: Apa, nincs meg valahol a régi MP3-lejátszód?

A legfrissebb példa az indianai Avon középiskolából érkezett. Az intézmény diáklapja, az Avon Echo arról ír, hogy a mobiltelefonok használatának korlátozása után MP3-lejátszók és digitális fényképezőgépek kerültek elő a diákoknál. Az ok egyszerű: attól, hogy a telefont nem használhatják, továbbra is szeretnének zenét hallgatni vagy megörökíteni az iskolai pillanatokat. Idéznek egy diákot, aki nem akart lemondani a zenehallgatásról, a megoldást pedig végül az édesapja találta meg, aki előbányászott egy több mint húszéves MP3-lejátszót a család kacatos fiókjából. Az eszközre SD-kártyán kerülnek a zenék, amelyeket az apa CD-kről másolt át. Így a mai középiskolás részben ugyanazokat a dalokat hallgatja az iskolában, amelyeket az apja hallgatott évtizedekkel korábban: főként a nyolcvanas és kilencvenes évek rockzenéit. A történet szinte tökéletes példája annak a furcsa generációs körforgásnak, amelyet a mobiltilalom elindított.

Egy olyan készülék, amely valamikor a kétezres évek elején számított modern technológiának, most azért válik ismét hasznossá, mert lényegesen kevesebbet tud egy okostelefonnál.

Az MP3-lejátszóval lehet zenét hallgatni, de nincs rajta TikTok, Instagram, Snapchat vagy folyamatosan érkező üzenetáradat. Vagyis pontosan azt a funkciót kínálja, amelyre a diáknak szüksége van, anélkül, hogy magával hozná azokat a szolgáltatásokat, amelyek miatt a telefonok használatát korlátozták. Mivel valószínűleg ceruzaelemmel működik, még attól sem kell félni, hogy a beépített, nem cserélhető aksi mára tönkrement.