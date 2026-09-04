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mosogatógép

Kamerát épített a mosogatógépébe a Miele, de nem azért, hogy az edényeket nézegessük

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Felismeri, hogy miket akarunk megtisztítani, optimalizálja a programot. A Miele G8 Diamond mosogatógép mesterséges intelligenciára épülő felismerési modelleket használ.
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mosogatógépmesterséges intelligenciaMiele

A Miele a berlini IFA-szakkiállításon bemutatta a világ első beépített kamerával rendelkező mosogatógépét, a Diamond G8-at. A mosogatógép ajtajának belső oldalán kapott helyet, ahonnan rálát a készülék belsejére. A rendszer ennek segítségével felméri a behelyezett edényeket és eszközöket - több tucat hétköznapi konyhai tárgyat képes felismerni - majd ezek alapján beállítja a mosogatási programot és a felhasznált mosogatószer mennyiségét.

Miele G8 Diamond mosogatógép
Miele G8 Diamond mosogatógép
Fotó: Miele 

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A Miele hivatalos tájékoztatása szerint a kamerára épülő rendszer AutoVision néven működik, és képfeldolgozás mellett mesterséges intelligenciára épülő felismerési modelleket is használ. 

  • A gép a kamera segítségével felismeri, ha intenzívebb program kell - például nagyméretű fazekak és serpenyők esetén, 
  • de azt is, ha visszafogottabb program is elegendő lehet, így a Miele Diamond G8 nem használ a szükségesnél több forró vizet és mosogatószert. 
  • Palackoknál azok belsejének megfelelő átmosására optimalizálja a programot, 
  • a műanyag tárgyaknál pedig a szárítást igazítja a töltethez. 

A kamera nemcsak az edények típusát, hanem a mosogatógép telítettségét is képes meghatározni. 

Beállíthatjuk például, hogy a Diamond G8 akkor indítsa el automatikusan a mosogatást, amikor eléri a 80 százalékos töltöttséget.

A készülék folyamatosan figyeli a bekerülő edényeket, és a megadott szint elérésekor magától elindítja a programot.  Az indítás akár a háztartás saját napelemes rendszerében rendelkezésre álló energiához is igazítható.

A gép a kamera segítségével felismeri, ha intenzívebb program kell
Fotó: Miele

A készülék figyeli a víz- és energiafogyasztást, az adatokat pedig a Miele alkalmazásában is nyomon lehet követni. Megtalálható benne a gyártó intelligens, automatikus mosogatószer-adagoló rendszere is, amelynek első változatát még 2018-ban vezette be a Miele. A Diamond G8 emellett 

továbbfejlesztett forró levegős szárítórendszert kapott, amely a gyártó állítása szerint minden alkalommal teljesen száraz edényeket eredményez. 

Megtalálható benne a gyártó intelligens, automatikus mosogatószer-adagoló rendszere is
Fotó: Miele 
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Az új ExcellentDry rendszer három szárítási fokozatot kínál, a kiválasztott beállítást pedig a gép megjegyzi. A Miele szerint a legerősebb fokozattal még a műanyag edények is teljesen szárazon kerülhetnek ki a gépből. A belső kialakítást szintén átdolgozták: 

  • az evőeszközfiók egyik oldala leengedhető, így már kávéscsészék is elférhetnek a harmadik rakodási szinten, 
  • a lehajtható tüskék és átalakított tartók pedig nagyobb szabadságot adnak az edények elhelyezésében. A kezeléshez új, teljes grafikus érintőkijelző is tartozik.
A világ első beépített kamerával rendelkező mosogatógépe
Fotó: Miele

A gyártó egyelőre nem közölte az árát, de a készülék technológiája és felszereltsége alapján várhatóan a prémium kategória felső részében helyezkedik majd el. A mosogatógép várhatóan még 2026-ban forgalomba kerül a CNET berlini információ szerint, bár a Miele hivatalos közleménye arról ír, hogy a G8 Diamond 2027 áprilisában jelenik meg Németországban, Ausztriában és Svájcban, majd később további országokban is forgalomba kerül.

 

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