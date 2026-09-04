Kamerát épített a mosogatógépébe a Miele, de nem azért, hogy az edényeket nézegessük

A Miele a berlini IFA-szakkiállításon bemutatta a világ első beépített kamerával rendelkező mosogatógépét, a Diamond G8-at. A mosogatógép ajtajának belső oldalán kapott helyet, ahonnan rálát a készülék belsejére. A rendszer ennek segítségével felméri a behelyezett edényeket és eszközöket - több tucat hétköznapi konyhai tárgyat képes felismerni - majd ezek alapján beállítja a mosogatási programot és a felhasznált mosogatószer mennyiségét.
Okosabb nálunk a mosogatógép, és segít spórolni
A Miele hivatalos tájékoztatása szerint a kamerára épülő rendszer AutoVision néven működik, és képfeldolgozás mellett mesterséges intelligenciára épülő felismerési modelleket is használ.
- A gép a kamera segítségével felismeri, ha intenzívebb program kell - például nagyméretű fazekak és serpenyők esetén,
- de azt is, ha visszafogottabb program is elegendő lehet, így a Miele Diamond G8 nem használ a szükségesnél több forró vizet és mosogatószert.
- Palackoknál azok belsejének megfelelő átmosására optimalizálja a programot,
- a műanyag tárgyaknál pedig a szárítást igazítja a töltethez.
A kamera nemcsak az edények típusát, hanem a mosogatógép telítettségét is képes meghatározni.
Beállíthatjuk például, hogy a Diamond G8 akkor indítsa el automatikusan a mosogatást, amikor eléri a 80 százalékos töltöttséget.
A készülék folyamatosan figyeli a bekerülő edényeket, és a megadott szint elérésekor magától elindítja a programot. Az indítás akár a háztartás saját napelemes rendszerében rendelkezésre álló energiához is igazítható.
A készülék figyeli a víz- és energiafogyasztást, az adatokat pedig a Miele alkalmazásában is nyomon lehet követni. Megtalálható benne a gyártó intelligens, automatikus mosogatószer-adagoló rendszere is, amelynek első változatát még 2018-ban vezette be a Miele. A Diamond G8 emellett
továbbfejlesztett forró levegős szárítórendszert kapott, amely a gyártó állítása szerint minden alkalommal teljesen száraz edényeket eredményez.
Az új ExcellentDry rendszer három szárítási fokozatot kínál, a kiválasztott beállítást pedig a gép megjegyzi. A Miele szerint a legerősebb fokozattal még a műanyag edények is teljesen szárazon kerülhetnek ki a gépből. A belső kialakítást szintén átdolgozták:
- az evőeszközfiók egyik oldala leengedhető, így már kávéscsészék is elférhetnek a harmadik rakodási szinten,
- a lehajtható tüskék és átalakított tartók pedig nagyobb szabadságot adnak az edények elhelyezésében. A kezeléshez új, teljes grafikus érintőkijelző is tartozik.
A gyártó egyelőre nem közölte az árát, de a készülék technológiája és felszereltsége alapján várhatóan a prémium kategória felső részében helyezkedik majd el. A mosogatógép várhatóan még 2026-ban forgalomba kerül a CNET berlini információ szerint, bár a Miele hivatalos közleménye arról ír, hogy a G8 Diamond 2027 áprilisában jelenik meg Németországban, Ausztriában és Svájcban, majd később további országokban is forgalomba kerül.