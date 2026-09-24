Magyarországon is visszatér az MP3-lejátszó, a discman, a walkman, újra vadásznak a régi zenelejátszókra

Ahogy szinte vírusként terjedtek el az okostelefonok, egy időre szinte mindenki úgy érezte, hogy végleg feleslegessé váltak az önálló hordozható zenelejátszók. Minek iPod, MP3-lejátszó vagy Discman, ha a telefonon több tízmillió dal érhető el néhány érintéssel? Idén azonban látványosan fordulni kezdett a trend: újra keresik azokat az eszközöket, amelyek szinte semmi mást nem tudnak, csak zenét lejátszani.
A svéd Tradera friss használtpiaci adatai szerint
- 2026 januárja és augusztusa között 111 százalékkal nőtt az iPodra indított keresések száma az előző év azonos időszakához képest.
- Ha az iPodot, a Walkmant, az MP3-lejátszókat és a hordozható CD-lejátszókat együtt nézzük, 80 százalékos volt a növekedés.
Nem csak nézelődnek az emberek:
- Az MP3- és MP4-lejátszók eladása 41 százalékkal emelkedett.
- A hordozható CD-lejátszók iránt pedig az iskolakezdés előtt ugrott meg igazán az érdeklődés: 148 százalékkal több keresést mértek rájuk, mint egy évvel korábban. Ez a trend az amerikai iskolákban is megfigyelhető.
MP3-lejátszó, walkman - a kevesebb most újra több
A változás egyik érdekessége, hogy ezek a készülékek éppen azért válhatnak ismét vonzóvá, amiért annak idején elavultak. Nem lehet velük chatelni, TikTokot nézni vagy közösségi oldalakat böngészni. Egy klasszikus iPod vagy MP3-lejátszó egyszerűen zenét játszik. A Tradera a tendenciát részben az iskolai mobilkorlátozásokkal és azzal magyarázza, hogy egyre többen szeretnének időnként kiszabadulni az állandó online jelenlétből.
Egy külön zenelejátszón nincs üzenet, közösségi média és folyamatosan érkező értesítés. A piactér szerint így a korábban elavultnak gondolt technika egy kifejezetten modern problémára kínál egyszerű megoldást.
Az összefüggést ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni: a használtpiaci számok a növekvő keresletet bizonyítják, azt nem, hogy minden vásárlót a digitális detox vagy a mobilkorlátozás motivál.
Magyarországon is keresik és kínálják őket
A jelenség itthon sem ismeretlen. A Vatera szeptemberben közölt adatai szerint a magyar használtpiacon is növekszik az érdeklődés az iPodok, walkmanek és discmanek iránt, a korlátozott kínálat pedig az árakat is felfelé hajtja.
Van azonban egy érdekes magyar sajátosság. Az iPod magas ára miatt nálunk annak idején kevésbé terjedt el, mint például az Egyesült Államokban, ezért a Vaterán ma több walkman és discman cserél gazdát, mint iPod.
Ezekre ráadásul nemcsak retró tárgyként lehet szükség: a régi kazetták és CD-k meghallgatásához működő lejátszó is kell.
A fizikai zenehordozók hazai használtpiaca közben önmagában is jelentős. A Vaterán 2026 első hét hónapjában több mint 16 ezer zenei CD talált új gazdára, vinylből pedig több mint 10 ezer tranzakció történt.
A Jófogás aktuális kínálata cikkünk írásának pillanatában is azt mutatja, hogy élő piac alakult ki a régi hordozható zenelejátszók körül. Az oldalon jelenleg 252 hirdetés található országosan a „Discman, walkman, mp3 lejátszó” kategóriában. A kínálatban többek között walkmanek, discmanek, MP3-lejátszók és Apple iPodok szerepelnek, néhány ezer forintos belépőszinttől több tízezer forintos, jobb állapotú vagy keresettebb modellekig. Fontos azonban kiemelni, hogy ezek kínálati árak és aktív hirdetések, nem lezárt adásvételek, így a Jófogás adatai elsősorban a piac méretét és aktivitását mutatják, nem az eladások növekedését.