Magyarországon is visszatér az MP3-lejátszó, a discman, a walkman, újra vadásznak a régi zenelejátszókra

Ahogy szinte vírusként terjedtek el az okostelefonok, egy időre szinte mindenki úgy érezte, hogy végleg feleslegessé váltak az önálló hordozható zenelejátszók. Minek iPod, MP3-lejátszó vagy Discman, ha a telefonon több tízmillió dal érhető el néhány érintéssel? Idén azonban látványosan fordulni kezdett a trend: újra keresik azokat az eszközöket, amelyek szinte semmi mást nem tudnak, csak zenét lejátszani.

MP3-lejátszó

Fotó: Mari M / Pexels

A svéd Tradera friss használtpiaci adatai szerint

2026 januárja és augusztusa között 111 százalékkal nőtt az iPodra indított keresések száma az előző év azonos időszakához képest.

Ha az iPodot, a Walkmant, az MP3-lejátszókat és a hordozható CD-lejátszókat együtt nézzük, 80 százalékos volt a növekedés.

Nem csak nézelődnek az emberek:

Az MP3- és MP4-lejátszók eladása 41 százalékkal emelkedett.

A hordozható CD-lejátszók iránt pedig az iskolakezdés előtt ugrott meg igazán az érdeklődés: 148 százalékkal több keresést mértek rájuk, mint egy évvel korábban. Ez a trend az amerikai iskolákban is megfigyelhető.

MP3-lejátszó, walkman - a kevesebb most újra több

A változás egyik érdekessége, hogy ezek a készülékek éppen azért válhatnak ismét vonzóvá, amiért annak idején elavultak. Nem lehet velük chatelni, TikTokot nézni vagy közösségi oldalakat böngészni. Egy klasszikus iPod vagy MP3-lejátszó egyszerűen zenét játszik. A Tradera a tendenciát részben az iskolai mobilkorlátozásokkal és azzal magyarázza, hogy egyre többen szeretnének időnként kiszabadulni az állandó online jelenlétből.

Egy külön zenelejátszón nincs üzenet, közösségi média és folyamatosan érkező értesítés. A piactér szerint így a korábban elavultnak gondolt technika egy kifejezetten modern problémára kínál egyszerű megoldást.

Az összefüggést ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni: a használtpiaci számok a növekvő keresletet bizonyítják, azt nem, hogy minden vásárlót a digitális detox vagy a mobilkorlátozás motivál.

zenehallgatás, walkman

Fotó: Beyzaa Yurtkuran / Pexels

Magyarországon is keresik és kínálják őket

A jelenség itthon sem ismeretlen. A Vatera szeptemberben közölt adatai szerint a magyar használtpiacon is növekszik az érdeklődés az iPodok, walkmanek és discmanek iránt, a korlátozott kínálat pedig az árakat is felfelé hajtja.