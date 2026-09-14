EufyCam C37 napelemes biztonsági kamera: nincs havidíj, se szerelő és nem kerül vagyonokba

Az akkumulátoros biztonsági kamerák egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell hozzájuk áramvezetéket kiépíteni, szerelőt hívni, fúrni-faragni, cserébe időnként le kell szerelni és fel kell tölteni őket. Az EufyCam C37 napelemes biztonsági kamera ezt a problémát egy különálló napelemmel próbálja megoldani, miközben 2K felbontást, 360 fokos motoros mozgást, automatikus követést és előfizetés nélkül használható helyi adattárolást kínál. Nemrég beltéri biztonsági kamerához adtam egy pénztakarékos megoldást, most pedig kültérre mutatok egyet.

EufyCam C37 napelemes biztonsági kamera

Fotó: Szász Tamás - Origo

Napelemes biztonsági kamera 360 fokban forgatható kamerafejjel

A EufyCam C37 2304 × 1296 pixeles, vagyis 2K felbontású kamerát kapott, amely alaphelyzetben 127 fokos területet lát. A kamera azonban motorosan forgatható és dönthető, vízszintesen pedig 360 fokos területet képes lefedni. A kamerafejet az alkalmazásból is mozgathatjuk, de ha mozgást érzékel, képes automatikusan utánafordulni a mozgó személynek vagy objektumnak. Gyorsan befogja és megbízhatóan követi a mozgó pontokat, a mesterséges intelligenciával különbséget tud tenni ember, jármű és háziállat között, ezekhez pedig külön értesítések állíthatók be. A 360 fokos mozgás egyetlen kamerával is jelentősen csökkentheti a holttereket. Én a telek egyik sarkában lévő kerti csúszda tetejére szereltem fel, ezzel az ingatlan két oldalát is meg tudom figyelni.

A képminőség nappal világos, éles és színgazdag, jó kontraszttal. A részletesség megfelelő arcok és mozgások felismeréséhez, különösen ebben az árkategóriában. Sötétben infravörös fekete-fehér éjjellátás áll rendelkezésre, de a C37 beépített LED-es reflektort is kapott. Ennek segítségével éjszaka színesben is láthatjuk a megvilágított teret, a reflektornak erős fényereje van.

EufyCam C37

Fotó: Szász Tamás - Origo

A C37-ben 6700 mAh-s akkumulátor dolgozik, telepítés előtt érdemes feltölteni teljesen az USB-C porton keresztül, egy feltöltéssel meglepően sokáig tud ketyegni. A fő attrakció persze a dobozban található 3 wattos napelem. Nagyon okosan nem építették rá a kamerára. A két egységet 2,1 méteres kábel köti össze, így a kamerát oda irányíthatjuk, ahol a megfigyelés szempontjából ideális, a napelemet pedig oda, ahol több napfényt kap.

A kamerát felfúrhatjuk egy árnyékos eresz alá, a napelem pedig felszerelhető egy naposabb falszakaszra. Persze így a két külön konzolt kell felszerelni, tehát valamivel több munkával jár a telepítés, de ennyi belefér. Az öröm akkor lenne teljes, ha a kamerán lenne valamilyen kábelrendező, ahová el lehetne rejteni a fel nem használt kábelhosszt.

A gyártó megfelelő használat mellett körülbelül 45 napos akkumulátoros üzemidőt ad meg, napi 75 észlelt eseménnyel számolva. Ez egy laboratóriumi adat, de meg tudom erősíteni, meglepő módon nagy túlzás nincs a gyártói marketingben. A kamerát 2-3 hétig napelemes kapcsolat nélkül működtettem, és végül 54 százaléknál kezdte el táplálni a napelem. A 3 wattos panel teljesítménye nem nagy, így a tényleges eredmény erősen függ a napsütéstől és az elhelyezéstől. Bár a tapasztalatom az, hogy nem kell feltétlenül kirobbanó napsütés, a panel így is tölteni tudja a kamerát. Valószínűleg egy évben nem lesz szükség arra, hogy túl sokat létrázzunk az eszköz konnektoros töltéséhez.