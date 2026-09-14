EufyCam C37 napelemes biztonsági kamera: nincs havidíj, se szerelő és nem kerül vagyonokba

Az akkumulátoros biztonsági kamerák egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell hozzájuk áramvezetéket kiépíteni, szerelőt hívni, fúrni-faragni, cserébe időnként le kell szerelni és fel kell tölteni őket. Az EufyCam C37 napelemes biztonsági kamera ezt a problémát egy különálló napelemmel próbálja megoldani, miközben 2K felbontást, 360 fokos motoros mozgást, automatikus követést és előfizetés nélkül használható helyi adattárolást kínál. Nemrég beltéri biztonsági kamerához adtam egy pénztakarékos megoldást, most pedig kültérre mutatok egyet.
Napelemes biztonsági kamera 360 fokban forgatható kamerafejjel
A EufyCam C37 2304 × 1296 pixeles, vagyis 2K felbontású kamerát kapott, amely alaphelyzetben 127 fokos területet lát. A kamera azonban motorosan forgatható és dönthető, vízszintesen pedig 360 fokos területet képes lefedni. A kamerafejet az alkalmazásból is mozgathatjuk, de ha mozgást érzékel, képes automatikusan utánafordulni a mozgó személynek vagy objektumnak. Gyorsan befogja és megbízhatóan követi a mozgó pontokat, a mesterséges intelligenciával különbséget tud tenni ember, jármű és háziállat között, ezekhez pedig külön értesítések állíthatók be. A 360 fokos mozgás egyetlen kamerával is jelentősen csökkentheti a holttereket. Én a telek egyik sarkában lévő kerti csúszda tetejére szereltem fel, ezzel az ingatlan két oldalát is meg tudom figyelni.
A képminőség nappal világos, éles és színgazdag, jó kontraszttal. A részletesség megfelelő arcok és mozgások felismeréséhez, különösen ebben az árkategóriában. Sötétben infravörös fekete-fehér éjjellátás áll rendelkezésre, de a C37 beépített LED-es reflektort is kapott. Ennek segítségével éjszaka színesben is láthatjuk a megvilágított teret, a reflektornak erős fényereje van.
A C37-ben 6700 mAh-s akkumulátor dolgozik, telepítés előtt érdemes feltölteni teljesen az USB-C porton keresztül, egy feltöltéssel meglepően sokáig tud ketyegni. A fő attrakció persze a dobozban található 3 wattos napelem. Nagyon okosan nem építették rá a kamerára. A két egységet 2,1 méteres kábel köti össze, így a kamerát oda irányíthatjuk, ahol a megfigyelés szempontjából ideális, a napelemet pedig oda, ahol több napfényt kap.
A kamerát felfúrhatjuk egy árnyékos eresz alá, a napelem pedig felszerelhető egy naposabb falszakaszra. Persze így a két külön konzolt kell felszerelni, tehát valamivel több munkával jár a telepítés, de ennyi belefér. Az öröm akkor lenne teljes, ha a kamerán lenne valamilyen kábelrendező, ahová el lehetne rejteni a fel nem használt kábelhosszt.
A gyártó megfelelő használat mellett körülbelül 45 napos akkumulátoros üzemidőt ad meg, napi 75 észlelt eseménnyel számolva. Ez egy laboratóriumi adat, de meg tudom erősíteni, meglepő módon nagy túlzás nincs a gyártói marketingben. A kamerát 2-3 hétig napelemes kapcsolat nélkül működtettem, és végül 54 százaléknál kezdte el táplálni a napelem. A 3 wattos panel teljesítménye nem nagy, így a tényleges eredmény erősen függ a napsütéstől és az elhelyezéstől. Bár a tapasztalatom az, hogy nem kell feltétlenül kirobbanó napsütés, a panel így is tölteni tudja a kamerát. Valószínűleg egy évben nem lesz szükség arra, hogy túl sokat létrázzunk az eszköz konnektoros töltéséhez.
Havidíj nélkül is használható
A C37 egyik legfontosabb vonzereje, hogy nincs szükség biztonsági cégre, szerelőkre, az áramhálózatot sem kell rákötni. Emellett a felvételek megőrzéséhez nem kötelező felhő-előfizetést vásárolni. A kamerán microSD-foglalat található, amely legfeljebb 256 GB-os kártyát kezel. MicroSD azonban nem jár hozzá, és videók tárolására használható beépített memória sincs benne. A felvételek tehát helyben tárolhatók, és az alapvető intelligens mozgásfelismerés használatáért sem kell havonta fizetni. Aki szeretné, felhős mentést is választhat, de ez opcionális.
Fontos, hogy az EufyCam C37 nem rögzít napi 24 órában, hanem események hatására ment klipeket. Ez csökkenti az energiafogyasztást és a szükséges tárhelyet, de aki komplett, megszakítás nélküli biztonsági felvételt szeretne, annak más megoldást kell keresnie.
Kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogat, optikai zoomot vagy többkamerás, többobjektíves képalkotó rendszert sem kapunk. Amit viszont igen:
- remek, 2K képminőség,
- gyors motoros mozgáskövetés,
- helyi adattárolást,
- 360 fokos lefedettség,
- napelemes energiaellátás,
- valamint az előfizetés nélküli működés.
Ezekért 36-37 ezer forintot kell kifizetni, vagyis megéri akár egy többkamerás rendszerben is gondolkodni. Egy darab kamera kert, kapubejáró, kocsibeálló, garázs vagy hétvégi ház megfigyelésére lehet elegendő. Egy viszonylag egyszerű rendszerben kombinálja a fent említett pozitívumokat az EufyCam C37, remekül használható applikációval és az önálló, egyszerű telepítés szabadságával.