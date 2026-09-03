Beszélgethetünk a növényünkkel, amit egy digitális tamagocsi személyesít meg

A PlantSenso a gyártó szerint a világ első mesterséges intelligenciára épülő növénytársa: egy olyan digitális, a virágföldbe szúrható okoseszköz, amelynek a kijelzőjén megjelenő figurája valós időben mutatja meg a növény aktuális „hangulatát”. A hozzá tartozó alkalmazáson keresztül pedig - jól olvasod - hangalapú beszélgetést is folytathatunk a növényünkkel. A készülék érzékelői többek között a talaj nedvességét és tápanyagtartalmát, valamint a fényviszonyokat és a környezeti hőmérsékletet figyelik. A száraz mérési adatok megjelenítése helyett ezeket a PlantSenso egy tamagocsihoz hasonló virtuális karakter reakcióivá alakítja, így a felhasználó egyszerűen láthatja, hogy a növénynek mire van szüksége.

PlantSenso, a digitális tamagocsi, ami a növény gondozását segíti - forrás: PlantSenso

Egy digitális karakter mutatja be, hogy van a növény, amellyel így beszélgetni is lehet

A PlantSenso koncepció lényege, hogy digitális házi kedvencként személyesíti meg a növényt. Ahelyett, hogy talajnedvességi százalékokkal, mérési adatokkal és bonyolult grafikonokkal árasztaná el a felhasználót, a növény számára fontos környezeti értékeket a digitális tamagocsi reakcióivá alakítja.

Ha tehát a növénynek valamire szüksége van, a kijelzőn látható virtuális karaktertől tudhatjuk meg, amely a növény állapotának megfelelően változtatja a „hangulatát” és reakcióit.

A készülék folyamatosan figyeli a környezeti körülményeket, az eredmények pedig közvetlenül befolyásolják a kijelzőn látható karakter viselkedését. Az öntözésre, a megfelelő fényre és más gondozási műveletekre is reagál, így a növénygondozás, a növény ápolása egyfajta játékos folyamattá válik a gyártó szándéka szerint.

A PlantSenso egyik legérdekesebb funkciója a hozzá tartozó alkalmazásban működő generatív mesterséges intelligencia. Ennek segítségével természetes hangalapú beszélgetést folytathatunk a növénnyel, illetve kérdéseket tehetünk fel az állapotáról és a szükségleteiről. Az AI a növény konkrét fajtáját is figyelembe véve ad személyre szabott, közérthető gondozási tanácsokat. A felhasználónak így nem kell saját magának értelmeznie például a talajnedvesség vagy a fényerő mérési eredményeit: megkérdezheti, mire van szüksége a növényének, a rendszer pedig hétköznapi nyelven válaszol.

Az alkalmazás nemcsak az aktuális állapot követésére szolgál. A növény fejlődésének fontosabb pillanatait vizuális naplóban is meg lehet örökíteni, így idővel végigkövethető, hogyan változott és fejlődött.

A rendszer különlegessége tehát nem önmagában az érzékelőkben vagy a mesterséges intelligenciában rejlik, hanem ezek összekapcsolásában.

A saját érzékelőhardver folyamatosan gyűjti az adatokat,

a szoftver pedig ezeket közérthető visszajelzésekké,

személyre szabott tanácsokká

és játékos reakciókká alakítja.

A hagyományos, paraméterekkel és grafikonokkal teli kezelőfelületek helyett egyszerű vizuális jelzéseket és könnyen értelmezhető figyelmeztetéseket használ az eszköz. A készüléket elsősorban kezdő növénytartóknak, a Z generáció tagjainak és az Y generációhoz tartozó családoknak szánják. A eszköz nemrég vált elérhetővé előrendelés formájában a PlantSenso Kickstarter-oldalán. A fejlesztő Soildtech a terméket a napokban mutatja be a berlini IFA-szakkiállításon, a januári CES után.