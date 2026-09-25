Súlyos, akár halálos sérülést okozhat egy okosszemüveg

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) szeptember 24-én jelentette be az INMO Air 3 okosszemüvegek visszahívását. A fogyasztóvédelmi hatóság szokatlanul komoly veszélyre figyelmeztet: hivatalos közleménye szerint a szemüveg bal szára hosszabb használat során túlmelegedhet, az ebből eredő égési veszély pedig súlyos sérülés vagy akár halál kockázatával is járhat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az okosszemüveg már halálesetet okozott volna. Ilyen esetről a CPSC nem számolt be. Az INMO ugyanakkor tíz túlmelegedési bejelentést kapott az Egyesült Államokban, köztük olyanokat is, amelyekben a felhasználók égő érzésre panaszkodtak az arcukon, illetve a bal fülük környékén.

INMO Air 3 okosszemüveg

Fotó: Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC)

INMO Air 3 túlmelegedő okosszemüveg: azonnal abba kell hagyni a használatát

A visszahívás körülbelül 1643, az Egyesült Államokban értékesített INMO Air 3-at érint, további mintegy 120 darabot pedig Kanadában adtak el. A készülékeket 2025 decembere és 2026 augusztusa között árulták az Amazonon, a Kickstarteren és az INMO saját internetes oldalán, 900 és 1300 dollár közötti áron.

Az Air 3 egy mesterséges intelligenciára építő okosszemüveg, amelyet az Android Authority összegzése alapján többek között

AI-alapú fordításra,

munkavégzésre

és médiatartalmak fogyasztására terveztek.

Vagyis éppen olyan eszközről van szó, amelyet tulajdonosa akár hosszabb ideig is közvetlenül az arcán viselhet – ezért különösen problémás a túlmelegedés veszélye. A hatóság azt kéri az érintett tulajdonosoktól, hogy azonnal hagyják abba az Air 3 használatát, és lépjenek kapcsolatba az INMO-val.

Az okosszemüveg visszahívása, de nem kell feltétlenül visszaküldeni

A „visszahívás” ebben az esetben könnyen félreérthető. Nem arról van szó, hogy minden INMO Air 3-at össze kell csomagolni, és be kell vele futni a postára vagy egy futárcéghez, és majd a gyártó visszafizeti az árát. A CPSC az intézkedés megoldását „Repair”, vagyis javítás kategóriába sorolta, nem pedig pénzvisszatérítéses vagy termékcserés ügyként. Ráadásul

a javítás nem is hardveres beavatkozást jelent.

Az INMO a problémát szoftverfrissítéssel orvosolja. A gyártó ingyenesen segít az érintett felhasználóknak abban, hogy az Air 3 rendszerét a V3.16-os verzióra frissítsék. A frissítés online elvégezhető, így magát a szemüveget ehhez nem kell feltétlenül visszaküldeni.

Fontos azonban, hogy a frissítésig nem szabad tovább használni az eszközt. A kanadai hatóság közleménye külön is egyértelművé teszi: az érintett termék használatát azonnal abba kell hagyni, és csak a 3.16-os firmware telepítése után szabad ismét használatba venni.

Vagyis ebben az esetben a visszahívás lényegében egy biztonsági javítási program: a már megvásárolt szemüveg a megfelelő szoftverfrissítés után tovább használható. A hivatalos visszahívási program nem automatikus pénzvisszatérítést kínál.