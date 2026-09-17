Sokan éppen azt utálták a Meta okosszemüvegében, ami most eltűnhet belőle

A Meta egy meglepő irányba viheti tovább okosszemüvegeit: a vállalat állítólag olyan új modellt készít, amelyből teljesen kihagyják a kamerát. Az egyelőre Luna kódnéven emlegetett eszköz így alapvetően különbözne a Ray-Ban Meta szemüvegektől, amelyek egyik legfontosabb képessége éppen a viselő szemszögéből történő fotózás és videózás. Az értesülés eredetileg a The Informationtől származik, és többek között a CNET, illetve a TechRadar is beszámolt róla. A hírek szerint ráadásul nem távoli fejlesztésről van szó: az új szemüveget akár már a szeptember 23–24-én megrendezendő Meta Connect 2026 eseményen bemutathatják.

Ray-Ban Meta okosszemüveg - Fotó: Shutterstock

Okosszemüveg kamera nélkül

A Luna esetében a Meta a kamerák helyett elsősorban a hangalapú funkciókra és a mesterséges intelligenciára helyezheti a hangsúlyt. A szemüveggel a felhasználó a Meta AI-jal beszélgethet, vagyis az eszköz lényegében egy folyamatosan elérhető, viselhető AI-asszisztensként működhet. Ez azt is jelenti, hogy a Luna várhatóan nem egyszerűen egy olcsóbb, kamerájától megfosztott Ray-Ban Meta lesz. Inkább egy másik kategóriát célozhat: olyan felhasználókat, akik szeretnék használni az okosszemüvegek hangszóróit, mikrofonjait és AI-funkcióit, de nincs szükségük fényképezésre és videózásra.

Az utóbbi időben egyre több adatvédelmi vita alakult ki a kamerával felszerelt okosszemüvegek körül. A Meta jelenlegi modelljein egy LED jelzi, amikor a kamera felvételt készít, ám korábban előfordultak olyan házilag barkácsolt módosítások, amelyekkel könnyedén kijátszották ezt a védelmet. A Meta szoftverfrissítésekkel lépett fel ezek ellen.