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okosszemüveg

Sokan éppen azt utálták a Meta okosszemüvegében, ami most eltűnhet belőle

57 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A Meta állítólag egy olyan okosszemüvegen dolgozik, amelyből teljesen kihagyhatják a kamerát. Az új modell a fényképezés és videózás helyett elsősorban a hangalapú funkciókra és a Meta AI-ra építhet, miközben az okosszemüvegek egyik legnagyobb adatvédelmi problémáját is megoldhatja. Kérdés, milyen áron.
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okosszemüvegMeta Ray Banadatvédelem

A Meta egy meglepő irányba viheti tovább okosszemüvegeit: a vállalat állítólag olyan új modellt készít, amelyből teljesen kihagyják a kamerát. Az egyelőre Luna kódnéven emlegetett eszköz így alapvetően különbözne a Ray-Ban Meta szemüvegektől, amelyek egyik legfontosabb képessége éppen a viselő szemszögéből történő fotózás és videózás. Az értesülés eredetileg a The Informationtől származik, és többek között a CNET, illetve a TechRadar is beszámolt róla. A hírek szerint ráadásul nem távoli fejlesztésről van szó: az új szemüveget akár már a szeptember 23–24-én megrendezendő Meta Connect 2026 eseményen bemutathatják.

Ray-Ban Meta okosszemüveg
Ray-Ban Meta okosszemüveg - Fotó: Shutterstock

Okosszemüveg kamera nélkül

A Luna esetében a Meta a kamerák helyett elsősorban a hangalapú funkciókra és a mesterséges intelligenciára helyezheti a hangsúlyt. A szemüveggel a felhasználó a Meta AI-jal beszélgethet, vagyis az eszköz lényegében egy folyamatosan elérhető, viselhető AI-asszisztensként működhet. Ez azt is jelenti, hogy a Luna várhatóan nem egyszerűen egy olcsóbb, kamerájától megfosztott Ray-Ban Meta lesz. Inkább egy másik kategóriát célozhat: olyan felhasználókat, akik szeretnék használni az okosszemüvegek hangszóróit, mikrofonjait és AI-funkcióit, de nincs szükségük fényképezésre és videózásra.

Az utóbbi időben egyre több adatvédelmi vita alakult ki a kamerával felszerelt okosszemüvegek körül. A Meta jelenlegi modelljein egy LED jelzi, amikor a kamera felvételt készít, ám korábban előfordultak olyan házilag barkácsolt módosítások, amelyekkel könnyedén kijátszották ezt a védelmet. A Meta szoftverfrissítésekkel lépett fel ezek ellen.

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A probléma azonban túlmutat a visszajelző fényen. Egy hagyományos telefonnál általában könnyen felismerhető, amikor valaki kamerával felvételt készít, egy szemüvegnél viszont ez, LED ide vagy oda, jóval kevésbé feltűnő. Emiatt egyesek akkor is kényelmetlenül érzik magukat a kamerás okosszemüvegek közelében, ha azok egyébként a fénnyel jelzik a felvételt.

Jól mutatja a kialakult bizalmatlanságot a ZuckOff nevű alkalmazás megjelenése. A program Bluetooth segítségével próbálja érzékelni a közelben lévő Meta okosszemüvegeket, majd figyelmezteti a felhasználót. A TechRadar szerint az alkalmazást már több ezren töltötték le Androidra és iOS-re. Az Androidon elérhető, hasonló feladatot ellátó nyílt forráskódú Nearby Glasses pedig már több mint százezer letöltésnél jár. Mi is írtunk nemrég egy hasonló appról.

Portland, OR, USA - Dec 5, 2023: Closeup of the Ray-Ban logo and the built-in ultra-wide 12 MP camera on a pair of new Ray-Ban Meta Wayfarer smart glasses.
A kamera - Fotó: Shutterstock

Mi lehet a következő irány?

A Meta tehát egyszerre két különböző elképzelést követhet. 

  • Az egyik szerint az okosszemüveg kamerával érzékeli a felhasználó környezetét, fényképez, videózik, és a látottakat az AI is felhasználhatja. 
  • A másik jóval visszafogottabb: a szemüveg elsősorban hangalapú interfész az AI-hoz, miközben megszűnik az egyik legnagyobb adatvédelmi aggály, vagyis a környezet észrevétlen lefényképezésének vagy lefilmezésének lehetősége. 

A Meta Luna pontos képességeiről, áráról és megjelenéséről egyelőre nincs hivatalos bejelentés, ezért az eddigi információkat kiszivárgott értesülésként kell kezelni. Ha azonban valóban bemutatják a Meta Connecten, hamarosan kiderülhet, hogy a vállalat szerint van-e jövője egy olyan okosszemüvegnek, amely intelligens és folyamatosan elérhető AI-asszisztenst kínál – de egyáltalán nem látja azt, amit a viselője. 

Mutatjuk, mire lehet jó a Meta szerint egy kamerás okosszemüveg:

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