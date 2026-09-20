Olcsó okostévé? Drága okostévé? Melyiket válasszuk?

Ha egymás mellé teszünk egy olcsó és egy drága okostévét, a specifikációs listájuk meglepően hasonló lehet. Mindkettő 4K felbontású, mindkettőn szerepelhet a HDR felirat, és ugyanazok a népszerű streamingalkalmazások is elérhetőek rajtuk. Az okosfunkciók helyett elsősorban azt érdemes nézni, milyen képet képes előállítani maga a televízió. A legfontosabb különbséget a kijelző adja. Az olcsó okostévék jelentős része hagyományos LCD-panelt és viszonylag egyszerű LED-es háttérvilágítást használ. Ezekkel is lehet teljesen élvezhető képet előállítani, de a tévé kevésbé pontosan képes szabályozni, hogy a képernyő melyik része legyen világos és melyik sötét. Emiatt például egy éjszakai jelenet fekete területei inkább szürkésnek tűnhetnek.

Olcsó okostévé vagy drágább készülék legyen a választás? Segítünk dönteni (illusztráció)

Fotó: Max Vakhtbovych / Pexels

Olcsó okostévé vagy drága okostévé?

A drágább készülékeknél egyre fejlettebb megoldások jelennek meg. A QLED technológia több és gazdagabb szín megjelenítésében segít, míg a Mini LED sokkal pontosabban képes szabályozni a háttérvilágítást. Az OLED pedig egészen más elven működik: minden képpont saját maga világít, és teljesen ki is kapcsolható. Emiatt egy fekete képpont valóban fekete lehet, nem pedig sötétszürke.

A különbség azonban nem csak a kijelzőnél jelentkezik. A drágább televíziók rendszerint erősebb processzort kapnak, ami több feladatot végez, mint elsőre gondolnánk. Például rengeteg olyan tévéműsort, régi filmet vagy internetes videót nézünk, amely eredetileg nem 4K felbontásban készült. A televíziónak ilyenkor fel kell nagyítania a képet. Egy jobb képfeldolgozó rendszer ezt úgy próbálja megtenni, hogy közben megőrizze vagy rekonstruálja a részleteket. Egy olcsóbb tévén ugyanaz az alacsonyabb felbontású műsor ezért életlenebbnek vagy kevésbé természetesnek tűnhet.

Az erősebb hardver a tévé használatakor is érezhető. Az olcsóbb modelleknél gyakrabban találkozhatunk lassabban reagáló menükkel és alkalmazásokkal, míg a magasabb kategóriában általában gördülékenyebben mennek a dolgok.

Különösen megtévesztő lehet a HDR felirat. A HDR (High Dynamic Range) olyan technológia, amely egyszerre képes részletesebben megmutatni a kép nagyon világos és nagyon sötét részeit, tehát elsősorban élethűbb, kontrasztosabb és látványosabb képet jelent. Ma már az olcsó televíziók jelentős része is támogat valamilyen HDR-formátumot, ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy látványos HDR-képet is kapunk. Ehhez ugyanis megfelelő fényerőre és jó kontrasztra van szükség. Az olcsóbb panelek erre sokszor csak korlátozottan képesek.